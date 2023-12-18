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Техника
Полина Лааксо

«Рутек» представил российский смартфон «Р-Фон» с операционной системой Rosa Mobile на базе Linux Статьи редакции

Цену пока не назвали.

  • Оснащён AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма со стеклом Gorilla Glass 5. Разрешение — FullHD+, частота обновления экрана — 120 Гц. Плотность пикселей (PPI) — 394.
  • Длина устройства — 163,8 мм, ширина — 76,3 мм, толщина — 7,9 мм. Вес — 189 г. Глянцевая тыльная сторона покрыта калёным стеклом твёрдостью 7H.
Источник фото: IXBT
  • Процессор — Mediatek Helio G99 с технологией 6 нм. Встроенная память составляет 128 ГБ, оперативная — 8 ГБ. При желании можно установить карту памяти объёмом до 2 ТБ.
  • Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Поддерживает быструю зарядку 18 Вт.
  • Разрешение основной камеры — 50 Мп, макро — 2 Мп, фронтальной — 16 Мп.
  • В смартфоне есть аудиоразъём Jack 3,5 мм, слот под две nano-SIM, датчик отпечатка пальца, поддержка технологии NFC, а также диапазонов Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц и стандарта Bluetooth 5.2.
  • Работает на операционной системе Rosa Mobile, разработанной на базе Linux. Есть собственный мессенджер с поддержкой групповых чатов и каналов (в 2024 году добавят аудио- и видеозвонки), облачное хранилище и магазин приложений. Наличие идентификатора «Роса ID» позволит получать доступ к данным с любого устройства на этой ОС.
  • В систему также установлен эмулятор, который позволяет запускать Android-приложения, «если это не противоречит политике безопасности корпоративных клиентов». Перенести контакты на «Р-Фон» с другого устройства можно с помощью «встроенного средства миграции»
  • На сайте также говорится об инструменте «для удалённого управления корпоративными мобильными и настольными устройствами». Через него можно контролировать доступ к интернету и файлам, менять пароли, определять местоположение и управлять камерой и микрофоном.
Интерфейс
Интерфейс
Интерфейс
  • В комплекте с телефоном идут зарядный блок, кабель USB-C, проводные наушники и прозрачный силиконовый чехол. Цену не назвали. Сделать предзаказ можно на сайте производителя.
  • Саранский завод «Рутек» начал сборку «Р-Фона» в сентябре 2023 года. В октябре он вошёл в реестр российского оборудования, набрав 112 баллов. Глава компании-разработчика НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий говорил, что предположительная стоимость устройств с Rosa Mobile будет не выше 40 тысяч рублей.

#новости #рфон

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22 комментария
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 Ефим Ш.

молодцы, покупать я это конечно же не буду

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Гер Шмитт

Так и не показали цену.

Видимо чтобы не шокировать людей, что переклейка шильдиков стоит 20к рублей сверху.

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Alex Shevchenko

Да как то странно, уже здесь не первый пост про рфон, а точный прайс до сих пор не кажут..

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Гер Шмитт

щас накинутся опять умалишенные которые скажут "ЭНТО ДЛЯ КОРпАРАТИВНАГА ВОЕННАГА ГОССЕКТОРА, Это ТЕЛЕФОН ЛИЧНО ДЛЯ ПУТИНА И ВСЕ"

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Алим

Особенно быстрая зарядка впечатлила ))

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Babayka
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Antny Slmv

Так, кто крайний в очереди?

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неформат

исключительно потапать ос из интереса

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Бомж

+15 социальный рейтинг

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Полина Лааксо
Автор

а миску риса дадут?

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Слегка Придурковатый

Интересный демографический факт: население Бангладеша (где заказывают эти устройства для последующего переклеивания шильдика) даже больше населения России.

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Babayka

что за заварушка пойду в нее😄

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Egor Ka

Майор фон, доступ к данным и камере 24х7.

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ibnNosir

Лучший коммент 😆

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Leonid Bushuev

оу, сейчас сайт ведь утонет в желчи из комментариев. подготовились бы чтоль ;)

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Алексей Горячев

Уже есть ссылка на Али?

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Винарис Гумаров

Дерьмофон

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Zamir Saidov

Не думаю, что выстрелит. Шанс заработать, если только принудительно бюджетникам пихать.
И я бы сказал, что в названиях продукта и его систем маловато букв R и Ru, можно ещё впихнуть.

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ibnNosir

Кринжатина то какая ☺️☺️☺️

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Филипп Гаврилов

Рендеры черное на черном, хоть глаз выколи

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Mike Amir

маленький шаг для пользователя, большой шаг для всей страны,

но если будут сливать данные товарищу майору, то не инетерсно

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Вадим Д.

Какой нарядный обыкновенный китаец получился.
Но название недостаточно скрепное, конечно, недоработочка.

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19 комментариев
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