«Рутек» представил российский смартфон «Р-Фон» с операционной системой Rosa Mobile на базе Linux Статьи редакции
Цену пока не назвали.
- Оснащён AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма со стеклом Gorilla Glass 5. Разрешение — FullHD+, частота обновления экрана — 120 Гц. Плотность пикселей (PPI) — 394.
- Длина устройства — 163,8 мм, ширина — 76,3 мм, толщина — 7,9 мм. Вес — 189 г. Глянцевая тыльная сторона покрыта калёным стеклом твёрдостью 7H.
- Процессор — Mediatek Helio G99 с технологией 6 нм. Встроенная память составляет 128 ГБ, оперативная — 8 ГБ. При желании можно установить карту памяти объёмом до 2 ТБ.
- Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Поддерживает быструю зарядку 18 Вт.
- Разрешение основной камеры — 50 Мп, макро — 2 Мп, фронтальной — 16 Мп.
- В смартфоне есть аудиоразъём Jack 3,5 мм, слот под две nano-SIM, датчик отпечатка пальца, поддержка технологии NFC, а также диапазонов Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц и стандарта Bluetooth 5.2.
- Работает на операционной системе Rosa Mobile, разработанной на базе Linux. Есть собственный мессенджер с поддержкой групповых чатов и каналов (в 2024 году добавят аудио- и видеозвонки), облачное хранилище и магазин приложений. Наличие идентификатора «Роса ID» позволит получать доступ к данным с любого устройства на этой ОС.
- В систему также установлен эмулятор, который позволяет запускать Android-приложения, «если это не противоречит политике безопасности корпоративных клиентов». Перенести контакты на «Р-Фон» с другого устройства можно с помощью «встроенного средства миграции»
- На сайте также говорится об инструменте «для удалённого управления корпоративными мобильными и настольными устройствами». Через него можно контролировать доступ к интернету и файлам, менять пароли, определять местоположение и управлять камерой и микрофоном.
- В комплекте с телефоном идут зарядный блок, кабель USB-C, проводные наушники и прозрачный силиконовый чехол. Цену не назвали. Сделать предзаказ можно на сайте производителя.
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молодцы, покупать я это конечно же не буду
Так и не показали цену.
Видимо чтобы не шокировать людей, что переклейка шильдиков стоит 20к рублей сверху.
Да как то странно, уже здесь не первый пост про рфон, а точный прайс до сих пор не кажут..
щас накинутся опять умалишенные которые скажут "ЭНТО ДЛЯ КОРпАРАТИВНАГА ВОЕННАГА ГОССЕКТОРА, Это ТЕЛЕФОН ЛИЧНО ДЛЯ ПУТИНА И ВСЕ"
Особенно быстрая зарядка впечатлила ))
Так, кто крайний в очереди?
исключительно потапать ос из интереса
+15 социальный рейтинг
а миску риса дадут?
Интересный демографический факт: население Бангладеша (где заказывают эти устройства для последующего переклеивания шильдика) даже больше населения России.
что за заварушка пойду в нее😄
Майор фон, доступ к данным и камере 24х7.
Лучший коммент 😆
оу, сейчас сайт ведь утонет в желчи из комментариев. подготовились бы чтоль ;)
Уже есть ссылка на Али?
Дерьмофон
Не думаю, что выстрелит. Шанс заработать, если только принудительно бюджетникам пихать.
И я бы сказал, что в названиях продукта и его систем маловато букв R и Ru, можно ещё впихнуть.
Кринжатина то какая ☺️☺️☺️
Рендеры черное на черном, хоть глаз выколи
маленький шаг для пользователя, большой шаг для всей страны,
но если будут сливать данные товарищу майору, то не инетерсно
Какой нарядный обыкновенный китаец получился.
Но название недостаточно скрепное, конечно, недоработочка.