Apple прекратит в США продажи часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за патентного спора о датчике в них Статьи редакции
Сторонние платформы и магазины смогут продавать устройства.
- Первым об этом сообщило издание 9to5Mac, Apple подтвердила информацию The Verge. Решение связано с патентным спором между компанией и производителем медицинского оборудования Masimo.
- В январе 2023 года судья Комиссии по международной торговле США (ITC) постановил, что Apple нарушила один из патентов Masimo на пульсоксиметр — датчик для измерения уровня кислорода в крови. В октябре ITC вынесла приказ, который фактически запрещает импорт некоторых моделей Apple Watch в США.
- Вердикт ITC должен вступить в силу после 25 декабря, до этого времени президент США Джо Байден может наложить на него право вето — или оставить без изменений. Apple объяснила, что принимает «превентивные меры»: на случай, если решение регулятора оставят в силе.
- Компания прекратит продажи Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2, которые представила в сентябре 2023 года. С 21 декабря 2023 года — на собственном сайте, с 24 декабря — в розничных магазинах компании. Обе модели останутся доступными для покупателей за пределами США. Предыдущие модели с датчиком кислорода также останутся в продаже.
- Запрет касается только прямых продаж Apple: сторонние ритейлеры всё ещё могут предлагать устройства на своих сайтах. Walmart и Best Buy заявили, что не собираются запрещать покупку часов, пишет Bloomberg.
Также источники издания сообщили, что Apple решила обойти запрет, внеся изменения в алгоритмы работы датчика, а инженеры компании «прямо сейчас» корректируют технологию. В Masimo отметили, что изменений на уровне ПО будет недостаточно для снятия запрета.
- Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch в январе 2020 года, а в июне 2021 года подала ещё один иск против компании — с просьбой запретить импорт Apple Watch Series 6 и более поздних моделей из-за нарушения прав на патент.
- В ответ в 2022 году Apple подала встречный иск, где обвинила Masimo в нарушении нескольких патентов, касающихся Apple Watch. Она посчитала, что производитель медицинского оборудования скопировал её решения в собственных «умных» часах W1, а с помощью судебных разбирательств пытается убрать саму Apple с рынка.
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@Патруль увезите ее нахуй пожалуйста 🙏🏼
Здравствуйте меня зовут Анна
И Я алкоголик.
Скинь сиськи
И тут она их отстегнула.
В лес. Снабдить лыжами, коробкой спичек, водки не давать
Кто-нибудь разберитесь с Анной....
Кто-нибудь позовите Олега.
Спасибо! И вам того же! Дай Бог здоровья и счастья!
Яблоко не обеднеет, а вот банан может быть
Значит, НЕ в США продадут их больше (-:
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Мне кажется, что Вы часть ботофермы.
Может просто душевнобольной человек, судя по всему вполне живой, просто спамит кучей фоток оффтопных
Больше 1000 подписок, в подписчиках такие же свежереги. Пока все признаки фермерства (-:
Но ничего не исключаю.
Я хочу пожелать всем людям что бы у вас всё было хорошо
Вот это поворот
Давно пора отменить патентное и авторское право, это как с микимаусом который сейчас уходит из домена Диснея
Побрякушка
Какое горе. Придется пить сегодня по этому поводу
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И снова никаких штрафных санкций, удивительно
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