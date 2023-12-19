Техника
Евгения Евсеева

Apple прекратит в США продажи часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за патентного спора о датчике в них Статьи редакции

Сторонние платформы и магазины смогут продавать устройства.

  • Первым об этом сообщило издание 9to5Mac, Apple подтвердила информацию The Verge. Решение связано с патентным спором между компанией и производителем медицинского оборудования Masimo.
  • В январе 2023 года судья Комиссии по международной торговле США (ITC) постановил, что Apple нарушила один из патентов Masimo на пульсоксиметр — датчик для измерения уровня кислорода в крови. В октябре ITC вынесла приказ, который фактически запрещает импорт некоторых моделей Apple Watch в США.
  • Вердикт ITC должен вступить в силу после 25 декабря, до этого времени президент США Джо Байден может наложить на него право вето — или оставить без изменений. Apple объяснила, что принимает «превентивные меры»: на случай, если решение регулятора оставят в силе.
  • Компания прекратит продажи Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2, которые представила в сентябре 2023 года. С 21 декабря 2023 года — на собственном сайте, с 24 декабря — в розничных магазинах компании. Обе модели останутся доступными для покупателей за пределами США. Предыдущие модели с датчиком кислорода также останутся в продаже.
  • Запрет касается только прямых продаж Apple: сторонние ритейлеры всё ещё могут предлагать устройства на своих сайтах. Walmart и Best Buy заявили, что не собираются запрещать покупку часов, пишет Bloomberg.

  • Также источники издания сообщили, что Apple решила обойти запрет, внеся изменения в алгоритмы работы датчика, а инженеры компании «прямо сейчас» корректируют технологию. В Masimo отметили, что изменений на уровне ПО будет недостаточно для снятия запрета.

Источник: Cnet
  • Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch в январе 2020 года, а в июне 2021 года подала ещё один иск против компании — с просьбой запретить импорт Apple Watch Series 6 и более поздних моделей из-за нарушения прав на патент.
  • В ответ в 2022 году Apple подала встречный иск, где обвинила Masimo в нарушении нескольких патентов, касающихся Apple Watch. Она посчитала, что производитель медицинского оборудования скопировал её решения в собственных «умных» часах W1, а с помощью судебных разбирательств пытается убрать саму Apple с рынка.

#новости #apple #applewatch

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25 комментариев
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 Анна
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Невероятный Блондин

@Патруль увезите ее нахуй пожалуйста 🙏🏼

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Юрий Б.

Здравствуйте меня зовут Анна

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Степан Фадеев

И Я алкоголик.

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Невероятный Блондин

Скинь сиськи

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Ольга

И тут она их отстегнула.

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Виктор Петров

В лес. Снабдить лыжами, коробкой спичек, водки не давать

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Степан Фадеев

Кто-нибудь разберитесь с Анной....

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Soft Engineering

Кто-нибудь позовите Олега.

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Анна
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Andrey Zykov

Спасибо! И вам того же! Дай Бог здоровья и счастья!

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Анна
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Faith no More

Яблоко не обеднеет, а вот банан может быть

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Вадим Д.

Значит, НЕ в США продадут их больше (-:

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Вадим Д.

Мне кажется, что Вы часть ботофермы.

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Антошка Гармошка

Может просто душевнобольной человек, судя по всему вполне живой, просто спамит кучей фоток оффтопных

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Вадим Д.

Больше 1000 подписок, в подписчиках такие же свежереги. Пока все признаки фермерства (-:
Но ничего не исключаю.

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Анна
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Анна

Я хочу пожелать всем людям что бы у вас всё было хорошо

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Анна
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Nikita Lapin

Вот это поворот

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Miste19

Давно пора отменить патентное и авторское право, это как с микимаусом который сейчас уходит из домена Диснея

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dru dru

Побрякушка

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Роман Чивилёв

Какое горе. Придется пить сегодня по этому поводу

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Future Prophecies

И снова никаких штрафных санкций, удивительно

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22 комментария
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