Техника
Артур Томилко

Производители попросили Минпромторг смягчить балльную систему оценки отечественности телеком-оборудования — «Ъ» Статьи редакции

Предлагаемые критерии невыполнимы в текущих условиях, говорят участники рынка.

  • О разногласиях между производителями телекоммуникационного оборудования и Минпромторгом рассказали два источника «Ъ», знакомых с итогами совещания, которое прошло 18 декабря 2023 года. На нём обсуждались перспективы введения балльной системы оценивания отечественности роутеров, коммутаторов, маршрутизаторов и другой техники.
  • По словам собеседников газеты, позиция Минпроторга предполагает, что для признания телеком-оборудования отечественным, оно должно производиться с использованием российских печатных плат и интегральных схем. Их доля в составе устройств при этом должна расти год к году.
  • По мнению двух опрошенных участников совещания, в текущих условиях нехватки отечественных компонентов эти требования «невыполнимы», поэтому участники рынка настаивают на смягчении регулирования. В Минпромторге заявили «Ъ», что предложение разрабатывается по аналогии с оценкой локализации вычислительной техники.
  • Долгое время в России «фактически не разрабатывались и не выпускались» комплектующие для телеком-оборудования — «это было экономически нецелесообразно», говорит президент Zelax Сергей Сухман. Теперь на освоение их производства «нужно время, госинвестиции и достаточный спрос по крайней мере на внутреннем рынке», поясняет он.
  • Предлагаемое регулирование также не учитывает функции российских компонентов в составе оборудования, отмечает директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, «использование простейшей российской микросхемы, отвечающей за работу индикатора, будет давать тот же уровень локализации, что ключевая микросхема», обеспечивающая работу устройства.
  • Разработка балльной системы для определения отечественности телеком-оборудования обсуждается с весны 2023 года. Сейчас этот показатель определяется на основе экспертизы межотраслевого экспертного совета.

#новости #телеком

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 Вадим Д.

Производители телеком оборудования(заменить на нужное) просят Минпромторг (заменить на подходящее ведомство):

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Денис Демидов

За такие бабки которые они берут за переклейку шильдиков, могли бы эскортниц отправить в правительство на коленях стоять....

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Вадим Д.

Да, так просьбы точно
услышат (-:

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Денис Демидов

Сильно много одежды на них для таких просьб...

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и .

И смешно и грустно

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Слегка Придурковатый

Предлагаю слово "отечественность" заменить на "русскость". Потому что отечественность бывает разная, а русскость - одна. Гойда!

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Император Нолимоций

Контору спалили зачем-то... Люди могли любое Поднебесное отечество вписать, шильдик ляпнуть и работать нормально — а вы...

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Kelerius

и Гарик..такой молодой! И весь ТНТ впереди!

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Невероятный Блондин

А что если отменить все эти баллы, и закупать оборудование не по «отечественности», а по качеству, эффективности и цене?

Не, чет глупость сморозил.

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Денис Демидов

Ты еще скажи с западом помериться, чтобы предложение было больше для снижения цены...

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Светлана Владимирова

Пока да, но в 1937 и 2037 это уже путевка в гулаг и звание враг атечества

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under construction

Когда реальность из справок аналитиков встречается с жизнью

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Император Нолимоций

[s]за три дня[/s]
[s]по плану, в строгом соответствии с графиком[/s]
[s]к 2030 году[/s]
Цели импортозамещения не менялись и будут достигнуты.

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Vladimir Ivanov

Океания всегда воевала с Остазией

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Тоже хочу

Как раз статейка на тему, что в России связь просто на просто начали отключать: https://vc.ru/transport/947073-v-rf-otklyuchili-wi-fi-v-elektrichkah

В РФ отключили Wi-Fi в электричках — Транспорт…
В подмосковных электричках пропал Wi-Fi. ЦППК больше не желает предоставлять такой сервис.
vc.ru
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Борис

Причем это одни из тех фич была, которой можно было даже немного гордиться. Но ростелеком все порешал

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Тоже хочу

Кстати да, это реально было достижение и оно работало... но...

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Dmitrii Alekseevich

Наклейки больше не хватает чтобы продавать китайское оборудования с наценкой х3? Плак - плак , за что так с нами

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Тоже хочу

Пусть свзяь будет говно, зато своя

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Андрей

а почему вдруг станет экономически целесообразно?

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Горка Тлетов

Инструкция на русском есть - значит отечественное!

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Борис
оценки отечественности

Это как? Вы не достаточно отечественные, 2 балла, переделывайте

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Ovechkin

И включать песню Шамана минимум раз в день на производстве. От неделе к неделе количество прослушиваний должно расти

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