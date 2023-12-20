Производители попросили Минпромторг смягчить балльную систему оценки отечественности телеком-оборудования — «Ъ» Статьи редакции
Предлагаемые критерии невыполнимы в текущих условиях, говорят участники рынка.
- О разногласиях между производителями телекоммуникационного оборудования и Минпромторгом рассказали два источника «Ъ», знакомых с итогами совещания, которое прошло 18 декабря 2023 года. На нём обсуждались перспективы введения балльной системы оценивания отечественности роутеров, коммутаторов, маршрутизаторов и другой техники.
- По словам собеседников газеты, позиция Минпроторга предполагает, что для признания телеком-оборудования отечественным, оно должно производиться с использованием российских печатных плат и интегральных схем. Их доля в составе устройств при этом должна расти год к году.
- По мнению двух опрошенных участников совещания, в текущих условиях нехватки отечественных компонентов эти требования «невыполнимы», поэтому участники рынка настаивают на смягчении регулирования. В Минпромторге заявили «Ъ», что предложение разрабатывается по аналогии с оценкой локализации вычислительной техники.
- Долгое время в России «фактически не разрабатывались и не выпускались» комплектующие для телеком-оборудования — «это было экономически нецелесообразно», говорит президент Zelax Сергей Сухман. Теперь на освоение их производства «нужно время, госинвестиции и достаточный спрос по крайней мере на внутреннем рынке», поясняет он.
- Предлагаемое регулирование также не учитывает функции российских компонентов в составе оборудования, отмечает директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, «использование простейшей российской микросхемы, отвечающей за работу индикатора, будет давать тот же уровень локализации, что ключевая микросхема», обеспечивающая работу устройства.
- Разработка балльной системы для определения отечественности телеком-оборудования обсуждается с весны 2023 года. Сейчас этот показатель определяется на основе экспертизы межотраслевого экспертного совета.
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Производители телеком оборудования(заменить на нужное) просят Минпромторг (заменить на подходящее ведомство):
За такие бабки которые они берут за переклейку шильдиков, могли бы эскортниц отправить в правительство на коленях стоять....
Да, так просьбы точно
услышат (-:
Сильно много одежды на них для таких просьб...
И смешно и грустно
Предлагаю слово "отечественность" заменить на "русскость". Потому что отечественность бывает разная, а русскость - одна. Гойда!
Контору спалили зачем-то... Люди могли любое Поднебесное отечество вписать, шильдик ляпнуть и работать нормально — а вы...
и Гарик..такой молодой! И весь ТНТ впереди!
А что если отменить все эти баллы, и закупать оборудование не по «отечественности», а по качеству, эффективности и цене?
Не, чет глупость сморозил.
Ты еще скажи с западом помериться, чтобы предложение было больше для снижения цены...
Пока да, но в 1937 и 2037 это уже путевка в гулаг и звание враг атечества
Когда реальность из справок аналитиков встречается с жизнью
[s]за три дня[/s]
[s]по плану, в строгом соответствии с графиком[/s]
[s]к 2030 году[/s]
Цели импортозамещения не менялись и будут достигнуты.
Океания всегда воевала с Остазией
Как раз статейка на тему, что в России связь просто на просто начали отключать: https://vc.ru/transport/947073-v-rf-otklyuchili-wi-fi-v-elektrichkah
Причем это одни из тех фич была, которой можно было даже немного гордиться. Но ростелеком все порешал
Кстати да, это реально было достижение и оно работало... но...
Наклейки больше не хватает чтобы продавать китайское оборудования с наценкой х3? Плак - плак , за что так с нами
Пусть свзяь будет говно, зато своя
а почему вдруг станет экономически целесообразно?
Инструкция на русском есть - значит отечественное!
Это как? Вы не достаточно отечественные, 2 балла, переделывайте
И включать песню Шамана минимум раз в день на производстве. От неделе к неделе количество прослушиваний должно расти