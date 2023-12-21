Apple не смогла отсрочить запрет на собственные продажи часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США Статьи редакции
Наложить вето или оставить без изменений решение американского ведомства о запрете продаж теперь может только Джо Байден.
- Комиссия по международной торговле США (ITC) отклонила просьбу Apple об отсрочке запрета на продажи новых моделей Apple Watch в США на время рассмотрения апелляции компании, пишет CNBC. Теперь решение ITC сможет отменить администрация президента США Джо Байдена, если наложит вето, — или оставить его в силе.
- 19 декабря 2023 года Apple подтвердила, что прекратит продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2 на своём сайте с 21 декабря и в магазинах с 24 декабря. Обе модели останутся доступными для покупателей за пределами США. В продаже для всех оставят и предыдущие модели часов. Также продавать все устройства смогут сторонние ритейлеры, если часы есть в наличии.
- Запрет связан с патентным спором между Apple и производителем медицинского оборудования Masimo. В январе 2023 года ITC постановила, что компания нарушила один из патентов на пульсоксиметр (прибор для измерения уровня кислорода в крови). В октябре комиссия выпустила приказ, который фактически запрещает импорт некоторых моделей Apple Watch в США.
- Пресс-секретарь Белого дома сообщала журналистам, что там следят за делом и крайний срок принятия решения — 25 декабря. Apple отказалась от комментариев.
- Masimo не впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch. Например, в 2021 году компания потребовала запретить импорт Watch Series 6 из-за нарушения прав на патенты. В ответ Apple подала иск к Masimo.
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Не уложись вовремя, так сказать
Карма настигла ) про то что они воруют чужие технологии и выдают за свои давно писали сотрудники которые оттуда ушли
А вообще настроение появилось купить их часы, если там использовалась технология медицинской компании, то стало намного больше доверия из-за того, что это не рекламная какая-то история, а реально рабочий метод.
Это ещё раз говорит о том, что патенты - зло. Бумеранг однажды прилетит и к тем, кто этим злом любит пользоваться себе во благо.
Патенты - это собственность. Если мозгов не хватило придумать, то пусть покупают.
Собственность - это продукт. А патенты - это говно на палке.
Это потому что у них Авроры нет, такте часы с руками отрывали бы во всех смыслах.
Шпионские часы запретили! Ура
Ха-ха! Вот и загибается ваша Америка, либералы! Следом за Apple Watch падёт доллар. Вот увидите! Нужно только немножко потерпеть! Будущее за рублем!