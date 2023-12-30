Отметили, какие бренды россияне выбирали при покупке смартфонов, ноутбуков и телевизоров в 2023 году.

На фоне ухода из России западных производителей электроники и техники и изменения валютных курсов 42% россиян отказались от покупки устройств американских брендов, а 23% — европейских, приводил в конце ноября 2023 года результаты опроса сервис «Тинькофф Кредит Брокер». И хотя полного отказа не произошло, опрошенные стали чаще выбирать аналоги от брендов из Китая и России.

Редакция vc.ru собрала данные крупных маркетплейсов и ритейлеров по продажам смартфонов, ноутбуков и телевизоров и отметила, какие изменения в предпочтениях россиян произошли за 2023 год.

Смартфоны

В «М.Видео — Эльдорадо» оценивают российский рынок смартфонов за 11 месяцев 2023 года в 27 млн устройств — это на 25% больше, чем годом ранее. Средний чек при этом упал до 21,5 тысячи рублей. Доля китайских брендов в штуках уже достигла 75%, в деньгах — 50%. Лидерами по количеству проданных устройств стали Xiaomi, Tecno, realme, Samsung, Apple и Infinix.

На Ozon в топе брендов также Xiaomi, realme, Tecno, Infinix, Samsung. Для сравнения, в 2022 году это были Xiaomi, Samsung, realme, Apple, Tecno. На Wildberries самыми популярными брендами смартфонов в 2023 году стали Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple. При этом сильнее всего увеличили свою долю бренды Infinix и Tecno.

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На «Яндекс Маркете» самыми популярными по количеству купленных моделей стали устройства Xiaomi, realme, Apple, Samsung и Tecno. При этом маркетплейс отмечает рост продаж у китайских производителей — Tecno, Infinix и Honor: количество покупок этих смартфонов возросло в 3-4 раза в зависимости от бренда.

Китайские realme, Honor, Xiaomi и Tecno впервые заняли все верхние позиции и в рознице «Мегафона» и Yota. Samsung опустился на пятое место. Для сравнения, в 2022 году лидерство делили между собой Samsung и Xiaomi, на третьем месте была realme, четвёртом — Tecno и на пятом — Apple.

Ноутбуки

За январь-ноябрь 2023 года в России продали 2,9 млн ноутбуков — на 15% больше в годовом выражении, оценили в «М.Видео — Эльдорадо». В деньгах продажи выросли на 10%, до 180 млрд рублей.

В 2023 году расширился ландшафт представленных брендов и скорректировался топ наиболее популярных производителей — в лидерах MSI, Asus, Huawei, годом ранее были HP, Lenovo и Asus. «М.Видео — Эльдорадо» (цитата по «Ъ»)

По оценке бизнес-аналитика ИТ-холдинга Fplus Артура Махлаюка, которую приводил «Ъ», первое место по продажам занял MSI с 20,4% рынка в деньгах и 17,5% в штуках. Следом идёт Asus (14,9% в деньгах и 14,2% в штуках), на третьем месте Huawei (13,7% и 14,1% соответственно). Доля Apple упала за год с 10% до 6,4% в деньгах, в штуках бренд не попал в пятёрку самых продаваемых ноутбуков.

При этом среди лидеров продаж на Ozon за 11 месяцев 2023 года — Apple, Asus, Lenovo и Acer. Годом ранее — Lenovo, Asus, HP, Apple и Acer.

На «Яндекс Маркете» в топе по количеству продаж за этот же период — Asus, Lenovo и Apple. «Как и в целом по рынку, помимо традиционно популярных брендов, увеличивается интерес покупателей к моделям китайских производителей — например, Huawei, игровым ноутбукам Thunderobot, Maibenben и другим», — отметили в пресс-службе.

Телевизоры

По оценке «М.Видео — Эльдорадо», за 11 месяцев 2023 года продажи телевизоров в целом в России выросли на 35% год к году и достигли примерно 7,5 млн штук. Лидерами стали китайские бренды — Haier, Hisense и другие.

Ритейлер отмечает, что россияне готовы переориентироваться на новые бренды, а при выборе обращают внимание на соотношение цены и качества изображения и сборки, наличие доступа в интернет и другие функции.

На Ozon продажи телевизоров с января по ноябрь 2023 года выросли в 2,6 раза в штуках и в 2,3 раза в деньгах, абсолютные значения маркетплейс не приводит. В пятёрку самых популярных брендов вошли Hartens (эту торговую марку телевизоров Ozon выкупил в 2022 году), Xiaomi, Samsung, LG и TCL.

В «Яндекс Маркете» рассказали о росте спроса на телевизоры в 1,4 раза. По количеству проданных моделей лидируют бренды Xiaomi и Tuvio (собственная марка маркетплейса). В пятёрку также вошли LG, Samsung и «умные» телевизоры «Яндекса». Для сравнения, в 2022-м наиболее популярными по продажам были устройства Xiaomi, LG и Samsung.