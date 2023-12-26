Техника
Евгения Евсеева

В США вступил запрет для Apple на собственные продажи часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 Статьи редакции

Вето на запрет мог наложить президент США Джо Байден, но он этого не сделал.

  • Джо Байден мог до 25 декабря 2023 года наложить вето на запрет на продажи новых моделей Apple Watch, который вынесла Комиссия по международной торговле США (ITC). С 26 декабря он вступил в силу — теперь компания не может продавать устройства в стране, сообщает The Verge.
  • Торговый представитель США Кэтрин Тай рассказала СNBC, что запрет после «тщательных консультаций» решили не отменять.
  • Часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 практически полностью исчезли из продажи, писало издание 9to5Mac. Apple перестала продавать их на своём сайте с 21 декабря 2023 года, в магазинах — с 24 декабря. Обе модели доступны для покупателей за пределами США. В продаже остаются и предыдущие модели часов. Также продавать все устройства смогут сторонние ритейлеры — до тех пор, пока часы часы есть в наличии.
  • Запрет связан с патентным спором между Apple с производителем медицинского оборудования Masimo. В январе 2023 года ITC постановила, что компания нарушила один из патентов на пульсоксиметр (прибор для измерения уровня кислорода в крови). В октябре комиссия выпустила приказ, который фактически запрещает импорт некоторых моделей Apple Watch в США. Компания просила отсрочить запрет, но ITC просьбу отклонила.
  • Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch в январе 2020 года, а в июне 2021 года подала ещё один иск против компании — с просьбой запретить импорт Apple Watch Series 6 и более поздних моделей из-за нарушения прав на патент. В ответ в 2022 году Apple подала встречный иск, где обвинила Masimo в нарушении нескольких патентов, касающихся Apple Watch.
Фото: The Verge

#новости #apple #applewatch

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40 комментариев
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 Владимир Зыков

Видимо Джо Байдену не занесли.

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Alex R

У них так не работает

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Невкусно и грустно

Видимо, Джо Байдену занесли? (так что ли?)

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ЗЛ ГРУПП

Ещё как работают :), не занесёшь в чемодане, разговаривать не будет

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Alex R

Зачем им черный нал, если они никуда не смогут его потратить. Если чиновник начнет жить не по средствам, то АНБ тут же это палит.

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Bib Fortuna

ну с их картелями черный нал и правда не нужен

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Alex R

А зачем вообще это надо, если и так много зарабатывают? Куда девать весь этот черный нал? Хранить в съемных квартирах для коллекции?

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Bib Fortuna

можно у хантера поинтересоваться

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Alex R

А что ему кто-то чемоданы наличных кто-то давал? Можно пруф?

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Bib Fortuna

ну почитайте что-то кроме комментов на vc, может и прояснится что-то 🤷‍♂️

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Alex R

То что налоги не доплатил? Ну это неизвестно нарочно или нет. Часто человек просто не знает до конца что и как должен платить или отчитываться.

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Bib Fortuna

видите как замечательно, наши тоже честные

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Alex R

Таких дел миллионы что кто-то не доплатил. Там без юриста не разберёшься во всем налоговом законодательстве, если деятельность сложнее, чем наемная работа. Тем более в США уплачивают и отчитываются самостоятельно.

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Bib Fortuna

скучный бот

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QAWERTYUI

Действительно.
Зачем черный нал, если можно открыто плюнуть в лицо гражданам и заниматься инсайдерской торговлей, там нал белый.

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Alex R

Инсайдерская торговля запрещена в США

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QAWERTYUI

Правда?!
А члены Конгресса США в курсе?

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Alex R

В России только так используется инсайдерская торговля. Например перед продажей Магнита или отказ от выплаты дивидендов Газпрома. Некоторые даже далеко не приближенные эти события знали и хорошо заработали.

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Александр Дизайнер

Занесли, но он забыл

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Джо Байден

Тоталитарная Америка!

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Dery

Хватит ссать у нас в подъездах!

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Егор Константинов

ВЕРНИ ЧАСЫ!

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Илья Цыганков

Сколько еще статей будет про эти несчастные часы?

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Инга Доценко

)) я вообще про этот запрет впервые прочла) видно совсем не в теме

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Михаил

Ну тупые, могли же просто адвокатов Masimo признать экстремистами и национализировать патенты этой конторы, передав местный офис данной шараги за недружественный действия сыну местного дона для поддержания инвестиционного климата 👍

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Alexander

С Huawei примерно так и обошлись

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Невероятный Блондин

Баян

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Арбузио Бандерос
Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch
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Alex R

Не вижу смысла в век мобильных телефонов носить часы на руках. Разве что в виде украшения.

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Egor Zolotukhin

Телефон за здоровьем не следит)

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Франсиско Пухольс

Часы тоже

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Egor Zolotukhin

Ну как нет? Сон, пульс, кислород, уровень физической активности. Кто спортом занимается - все пользуются часами как минимум)

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Франсиско Пухольс

Да, но нет.

Без датчика уровня счастья — не канает.

Сон часами меряют, ага... Ведь так оно и работает

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Купец из Котельнича

Сдается мне, у таких невротиков здоровье явно не улучшается от постоянных мыслей об уровне кислорода в крови.

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Адам Сэндлер

Мобильный телефон не всегда удобно с собой носить

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debil
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Onetwo Threefour

Ждем распродажу этой запрещенки на наших маркетплейсах

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Дмитрий Акимов

сочувствую эпл, но не от всей души

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Viacheslav Denisov

У янок присутствует закон лоббирование, это узаконенные взятки.

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Giraffe

Было бы странно, если бы Байден там за часы впрягался

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37 комментариев
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