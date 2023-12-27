Техника
Артур Томилко

Глава отдела по дизайну iPhone и Apple Watch перейдёт в студию Джони Айва для работы над устройством с ИИ — Bloomberg Статьи редакции

В сентябре 2023 года источники The Information рассказали, что Айв обсуждает с Сэмом Альтманом разработку «нового устройства для эпохи ИИ».

  • Вице-президент Apple по продуктовому дизайну Танг Ив Тан после ухода из компании присоединится к дизайн-студии Джони Айва LoveFrom, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • По их словам, на новом месте Тан будет работать над совместным проектом Айва и главы OpenAI Сэма Альтмана по созданию устройств с искусственным интеллектом.
  • Пока разработки находятся на ранней стадии, а LoveFrom занимается созданием концепций и поиском специалистов. Команда Айва будет отвечать за дизайн и возможности новых продуктов, а Альтман предоставит для них программное обеспечение, поясняют собеседники Гурмана.
  • О планах Айва и Альтмана по созданию «нового устройства для эпохи ИИ» источники The Information рассказали в сентябре 2023 года. По данным FT, инвестировать $1 млрд в проект может глава SoftBank Масаёси Сон.
  • Танг Ив Тан — глава отдела Apple по дизайну iPhone и Apple Watch. По данным Bloomberg, он также отвечал за дизайн аксессуаров и курировал работу отдела акустики, который занимается AirPods. В начале декабря 2023 года агентство со ссылкой на источники сообщило, что Тан покинет компанию в феврале 2024-го.

#новости #apple #джониайв #сэмальтман

78 показов
99 открытий
0
1 комментарий
Вадим Д.

Хе-хе. Утекай!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
-2 комментариев
Раскрывать всегда
null