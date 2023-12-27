Апелляционный суд США временно приостановил запрет для Apple на продажи часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в стране Статьи редакции
Решение будет действовать на время рассмотрения жалобы компании на запрет.
- Он вступил в силу 26 декабря 2023 года. В этот же день Apple подала жалобу на решение о запрете, который вынесла Комиссия по международной торговле США (ITC). Вместе с этим компания направила экстренный запрос в Апелляционный суд США.
- В нём она попросила приостановить действие запрета на продажи — по крайней мере до тех пор, пока не рассмотрят её жалобу. Компания утверждала, что если его не отменить, это принесёт ей «непоправимый ущерб».
- Суд с утверждениями согласился: запрет приостановили на период, пока рассматривается апелляционная жалоба. Теперь у ITC есть время до 10 января 2024 года, чтобы ответить на жалобу Apple.
- Запрет связан с патентным спором между Apple с производителем медицинского оборудования Masimo. В январе 2023 года ITC постановила, что компания нарушила один из патентов на пульсоксиметр (прибор для измерения уровня кислорода в крови). В октябре комиссия выпустила приказ, который фактически запрещает импорт некоторых моделей Apple Watch в США. Компания просила отсрочить запрет, но ITC просьбу отклонила.
- Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch в январе 2020 года, а в июне 2021 года подала ещё один иск против компании — с просьбой запретить импорт Apple Watch Series 6 и более поздних моделей из-за нарушения прав на патент. В ответ в 2022 году Apple подала встречный иск, где обвинила Masimo в нарушении нескольких патентов, касающихся Apple Watch.
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Судя по всему, судьи Апелляционного суда США получили неплохой предновогодний подгон.
Часы Apple Watch
Давайте вы сначала придёте к конечному результату этой новости, а потом будете публиковать!
Прекрасная рекламная компания, Apple. В маркетинге как всегда могете...
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«Только Байден, только Байден»
У меня есть инсайд из Белого дома, что следующим президентом США с вероятностью в 88,14% будет Трамп.
Закон для всех един. Это ли не демократия?
Как это в стиле Apple создавать искусственный дефицит. Это же временно, сейчас все ломанутся покупать, особенно те, кто насмотрелся презентацию от Apple, где они с пафосом рассказывают, скольким людям эти часы спасали буквально жизнь.