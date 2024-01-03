Издание опубликовало ежегодный список главных технологических провалов.

Изображение MIT Technology Review

Батискаф «Титан» компании OceanGate

В середине июня 2023 года во время погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане пропал коммерческий батискаф «Титан». Через несколько дней Береговая охрана США обнаружила обломки его корпуса, а компания-оператор судна объявила, что оно было разрушено.

На борту находились пять человек, в том числе сооснователь и гендиректор OceanGate Стоктон Раш, а также трое туристов, которые заплатили за погружение по $250 тысяч каждый.

Компания заявляла, что построила «Титан» в сотрудничестве с экспертами из NASA, Boeing и Университета Вашингтона, но организации опровергли своё участие в проекте. Детали корпуса были выполнены из углеродного волокна, а для управления судном использовался игровой контроллер Logitech F710.

Сертификата безопасности у «Титана» не было, а эксперты предупреждали, что погружение в батискафе может закончиться катастрофой. Но Стоктон Раш был убеждён, что у подлодок «необоснованная репутация» опасных транспортных средств, а закон о безопасности пассажирских судов «неоправданно ставит сохранность пассажиров выше коммерческих инноваций».

Офлайн Евгения Евсеева 24.06.2023 Слушать «Титаника» Статьи редакции Геймпад для управления и никакой сертификации: что известно об OceanGate, батискаф которой затонул возле Компания утверждала, что разработала судно с NASA, Boeing и Университетом Вашингтона, но партнёры опровергли участие в строительстве. Фото: OceanGate

Искусственно выращенное мясо

Выращивание мяса в лаборатории считается потенциальным решеним экологических и этических проблем, связанных с содержанием животных. Но производить такой продукт в больших масштабах оказалось проблематично.

Калифорнийский стартап Upside Foods привлёк больше $500 млн инвестиций на «выращивание» куриного мяса из клеток в больших биореакторах с питательной средой. В июне 2023 года Минсельхоз США выдал компании разрешение на продажу продукции.

Биореакторы Upside Foods, фото WSJ

Вскоре бывший сотрудник Upside Foods рассказал журналистам, что компания преувеличивает потенциал своей технологии, руководствуясь принципом «притворяйся, пока не получится». Для производства «цельнотекстурированного куриного филе» в биореакторах клетки куриной кожи сначала выращиваются в маленьких лабораторных колбах, а затем вручную прессуются в кусочки. В результате стартап тратит много пластика, энергии и трудовых ресурсов на «выращивание» небольшого количества мяса.

При этом стоимость такой продукции превышает цену обычного мяса курицы в разы. Несколько кусочков мяса Upside Foods продаются в одном из ресторанов Сан-Франциско за $45.

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Впрочем, компания признаёт наличие проблем и высокие издержки производства, но отвечает, что «ведёт эту работу не потому, что это легко, а потому что мир остро в ней нуждается».

Роботакси Cruise

Cruise — подразделение General Motors (GM) — была первой компанией, которая в 2022 году запустила услуги такси без водителя в Сан-Франциско. Она утверждала, что роботакси не устаёт, не пьянеет и не отвлекается. Сервис даже опубликовал в газете рекламное объявление на целую полосу, в котором говорилось, что «люди — ужасные водители».

Фото Cruise

Но в 2023-м автомобили компании попали в несколько аварий. Наиболее серьёзная произошла 3 октября. Женщину-пешехода сбил автомобиль, за рулём которого находился человек, её отбросило под колёса ехавшего рядом беспилотника Cruise. Он не смог экстренно затормозить и протащил женщину под собой около шести метров.

После инцидента сервису запретили работать в Калифорнии. А 27 октбяря Cruise ограничил работу на всей территории США. Компания также провела внутренне расследование, в результате её покинули девять руководителей, отвечавших за безопасность и коммерческие операции.

В ноябре об уходе из Cruise объявил сооснователь и гендиректор Кайл Фогт. После этого глава GM Мэри Барра анонсировала сокращение расходов на беспилотные автомобили на «сотни миллионов долларов». В декабре Cruise сообщил об увольнении 24% штата — 900 сотрудников.

«Умная» брошь AI Pin

В начале ноября 2023 года компания Humane, основанная выходцами из Apple, представила AI Pin — «умную» брошь за $699 с ИИ от OpenAI и лазерным проектором. Небольшое квадратное устройство весит около 55 гр, оно оснащено микрофоном, динамиком, камерой на 13 мегапикселей, датчиками движения и глубины, а также лазерным проектором.

Фото Humane

Создатели позиционируют AI Pin как устройство, которое поможет избавиться от «телефонной зависимости». Гаджет управляется с помощью голосовых и жестов, а нужная информация выводится на ладонь пользователя с помощью лазера.

Техника Полина Лааксо 9.11.2023 Слушать проектором Статьи редакции Стартап Humane выходцев из Apple представил AI Pin — «умную» брошь за $699 с ИИ от OpenAI и лазерным В США предзаказ откроют 16 ноября 2023 года. Поставки запланировали на начало 2024-го.

Продажи устройства должны начаться в 2024 году. Помимо самой броши, нужно ежемесячно оплачивать подписку в размере $24 — за номер и использование сотовых данных, хранение файлов, а также возможность делать неограниченное количество запросов к ИИ.

Обозреватели, которым удалось воспользоваться устройством, называли его «интересным, но неуклюжим». Несмотря на большое количество вложенных денег и инженерных наработок, AI Pin вряд ли сможет заменить экран. Брошь «нарушает главное правило хорошего дизайна носимых устройств: вы должны хотеть носить эту вещь», написала Виктория Сонг из The Verge.

Сверхпроводник при комнатной температуре

Открытие материала, не обладающего электрическим сопротивлением, сделало бы возможным создание новых типов батарей и квантовых компьютеров, а также ускорило прогресс в области ядерного синтеза, пишет MIT Technology Review: «Это настоящий Святой Грааль».

В июле 2023 года исследователи из Южной Корее заявили, что им удалось создать материла со сверхпроводимостью. Его назвали LK-99. В сеть также выложили видео с демонстрацией эффекта Мейснера, на котором кусок материала левитирует над магнитом — это первый признак возможной сверхпроводимости.

Но вскоре ученые со всего мира начали публиковать свои разборы с опровержением свойств LK-99. Оказалось, что он не обладает сверхпроводимостью, а эффект левитации возник из-за примесей, которые добавили при его создании.

Будущее Павел Комаровский 17.08.2023 Слушать Научный детектив про LK-99, или как сварить сверхпроводник в кастрюле на кухне Когда несколько недель назад корейцы сделали сенсационное заявление о новом чудо-материале – ученые по всему миру наперегонки ринулись его проверять. И знаете, кто победил в этой гонке? Анимешница из Твиттера, которая буквально за сутки синтезировала эту вундервафлю прямо у себя на кухне, используя обычный советский... (извините, но всё так!) Героиня статьи ухмыляется как бы в ответ всем хейтерам из Твиттера

Геоинженерия

Идея охладить планету с помощью выбросов в атмосферу веществ, отражающих солнечные лучи, считается относительно дешёвой и лёгкой в реализации, но может иметь опасные последствия для планеты. Но некоторые исследователи считают, что такой подход не поможет остановить парниковый эффект и замедлить глобальное потепление, а лишь замаскирует его.

При этом уже начали появляться компании, которые стремятся заработать на охлаждении атмосферы. В начале 2023 года власти Мексики запретили стартапу Make Sunsets проводить геоинженерные испытания в стране. Компания запускала воздушные шары с небольшим количеством диоксида серы, и продавала кредиты, чтобы собрать деньги на расширение деятельности.

Запуск шара с диоксидом серы

Причиной запрета были сомнения в эффективности подхода Make Sunsets. Каждый запущенный шар содержал десять граммов вещества. Это безвредный объём, который не способен помочь в охлаждении Земли, а бездумное распыление диоксида серы может привести к кислотным дождям и разрушению озонового слоя

Пластик

Люди производят 430 млн тонн пластика в год, но только 9% перерабатывается. Остальное попадает на свалки и в окружающую среду. Его частицы обнаруживают в напитках, рыбах и кровотоке человека и даже воздухе. К концу 2024 году в ООН планируют разработать международный договор о производстве и использовании пластика. Учёные говорят, что лучший способ сократить количество пластиковых отходов — это вообще не производить их. Но пластик лёгкий, дешёвый и ему можно придать любую форму, поэтому отказаться от него будет трудно, резюмирует MIT Technology Review.

Фото Unspalsh