Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked – она состоится 17 января Статьи редакции
Возможно, компания покажет новый Galaxy S24 и ноутбуки Galaxy Book4.
- Презентация Samsung Unpacked в 2024 году состоится 17 января в 21:00 мск (13:00 EST). Мероприятие пройдёт в Центре SAP в Сан-Хосе, будет прямая трансляция на YouTube и на сайте компании.
- Samsung может представить серию смартфонов Galaxy S24 и открыть предварительные заказы на них сразу после события. Компания уже запустила программу «предварительного резервирования», можно оставить заявку на новое устройство, не зная, что это будет.
- Производитель также может показать новые версии ноутбуков, например, Galaxy Book4, пишет Engadget.
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будет фотать луну в 1000 раз лучше чем ифон. а может даже юпитер.
вот это зум.....
говорят, новая модель даже обратную сторону Луны сможет фотографировать!
на новый смарт очень интересно посмотреть
Так айфон 15-й вышел уже - смотрите, сколько влезет.
Как не зная? Очередной ежегодный проходной Самсунг.
в РФ когда вернется самсунг?
я чет как то пропустила а они уходили?
Предполагаю, что они хотят влепить туда чатГопоту. Хотелось бы и другие ИИ там увидеть, конечно.
Увы, для нашего потребителя, данная модель может оказаться реально проходным самсунгом из-за санкций.
Но если, они подключат открытые ИИ за подписки в телефоне, то я считаю это будет топ. Фотки обрабатывать, работать, писать и отвечать на сообщения, поисковики. Было бы здорово иметь в кармане неплохой девайс с учеткой и подлюченными ИИ.
Не знаю за остальных, но телефончик с таким функционалом я бы взял.