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Компания уже собрала нужное количество заявок на Indiegogo, но рабочий прототип пока не показала.
JBL показала концепт беспроводных наушников Reflect Eternal с солнечной панелью для подзарядки. Компания планирует начать поставки устройства в октябре 2020 года.
JBL уже собрала нужное количество заявок на краудфандинговой платформе Indiegogo, но ещё не показала рабочий прототип наушников. Ранние покупатели могут заказать устройство со скидкой в 40% — за $99 (6,2 тысячи рублей) вместо $165 (10,3 тысяч рублей). Поставки будут осуществляться только в США и Германию.
Они работают на базе технологии Exeger Powerfoyle, уточнили создатели. На внешней стороне дуги устройства будет расположена солнечная панель. Ёмкость аккумулятора наушников составит 700 мА·ч, чего должно хватить примерно на 24 часа воспроизведения музыки.
Полтора часа нахождения на улице обеспечивает до 68 часов работы, говорят в компании. Если находиться под прямыми лучами от 2,5 часов, время работы увеличится до «практически бесконечного».
Также устройство можно полностью зарядить через USB-C за два часа. Reflect Eternal поддерживает работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.
Это такая оранжевая штука на небе?
Денис из Санкт-Петербурга.
Да. Это как депрессия, только наоборот
Час нахождения на улице обеспечивает до 42 часов работы при среднем использовании устройства 3,5 часа в день
ЭТО КАК?
Блин, когда уже изобретут мини-реактор на холодном термоядерном синтезе, а то уже достали все эти зарядники, солнечные панели и прочая ерунда...
Сижу дома без света и мечтаю о телефоне с солнечной батареей. Полезная вещь, я бы всё на них перевела.
Представляю, зимой, в России, сколько бы времени вы заряжали свои игрушки.
Не переживайте, я живу в Сочи, пасмурных дней по пальцам посчитать можно
Лучше уж силой трения или тепла заряжать эти игрушки. :) Хотя... если Краснодарский край - почему нет? В Москве солнечная батарея в солнечный день даёт около 50% от мощности.
Стоп что??
Время зарядки 700мах от usb - 2 часа? При этом время зарядки от солнечной батареи почти такое же?
Фигня. Чтобы хоть как-то подзарядить это нужно под прямым солнцем часов 10 быть
да, но и обычная подзарядка тоже доступна
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