Компания уже собрала нужное количество заявок на Indiegogo, но рабочий прототип пока не показала.

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JBL показала концепт беспроводных наушников Reflect Eternal с солнечной панелью для подзарядки. Компания планирует начать поставки устройства в октябре 2020 года.

​Reflect Eternal JBL

JBL уже собрала нужное количество заявок на краудфандинговой платформе Indiegogo, но ещё не показала рабочий прототип наушников. Ранние покупатели могут заказать устройство со скидкой в 40% — за $99 (6,2 тысячи рублей) вместо $165 (10,3 тысяч рублей). Поставки будут осуществляться только в США и Германию.

Они работают на базе технологии Exeger Powerfoyle, уточнили создатели. На внешней стороне дуги устройства будет расположена солнечная панель. Ёмкость аккумулятора наушников составит 700 мА·ч, чего должно хватить примерно на 24 часа воспроизведения музыки.

Полтора часа нахождения на улице обеспечивает до 68 часов работы, говорят в компании. Если находиться под прямыми лучами от 2,5 часов, время работы увеличится до «практически бесконечного».

Также устройство можно полностью зарядить через USB-C за два часа. Reflect Eternal поддерживает работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.