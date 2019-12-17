Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Техника
Лиана Липанова
3910

JBL показала концепт беспроводных наушников с солнечной панелью для подзарядки Материал редакции

Компания уже собрала нужное количество заявок на Indiegogo, но рабочий прототип пока не показала.

24 комментария
В закладки

JBL показала концепт беспроводных наушников Reflect Eternal с солнечной панелью для подзарядки. Компания планирует начать поставки устройства в октябре 2020 года.

​Reflect Eternal JBL 

JBL уже собрала нужное количество заявок на краудфандинговой платформе Indiegogo, но ещё не показала рабочий прототип наушников. Ранние покупатели могут заказать устройство со скидкой в 40% — за $99 (6,2 тысячи рублей) вместо $165 (10,3 тысяч рублей). Поставки будут осуществляться только в США и Германию.

Они работают на базе технологии Exeger Powerfoyle, уточнили создатели. На внешней стороне дуги устройства будет расположена солнечная панель. Ёмкость аккумулятора наушников составит 700 мА·ч, чего должно хватить примерно на 24 часа воспроизведения музыки.

Полтора часа нахождения на улице обеспечивает до 68 часов работы, говорят в компании. Если находиться под прямыми лучами от 2,5 часов, время работы увеличится до «практически бесконечного».

Также устройство можно полностью зарядить через USB-C за два часа. Reflect Eternal поддерживает работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

JBL

#новость #jbl

Техника
Подписаться
Подписан
Отписаться
Изменения в квадранте Gartner Meeting Solutions за 5 лет. Как попасть в мировой рейтинг?
Материал подготовлен редакцией сайта "Видео+Конференция".
13
21
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","jbl"], "comments": 24, "likes": 21, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 97806, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Dec 2019 18:26:44 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru
Сквозная аналитика для ecommerce
Увеличивайте прибыль своего интернет-магазина
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 97806, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/97806\/get","add":"\/comments\/97806\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/97806"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Леушин

35

Это такая оранжевая штука на небе?

Денис из Санкт-Петербурга.

Ответить

Ilya Finagin

Денис
1

Да. Это как депрессия, только наоборот

Ответить

Егор Рублев

Ilya
15

яиссерпед?

Ответить

Ilya Finagin

Егор
1

Ешь немытого ты меньше

Ответить

Semyashkin Oleg

Денис
0

Говорят, что она желтая..
Олег из Санкт-Петербурга.

Ответить

Vladimir Pyatkevich

Денис
0

А в Киеве +12 сегодня

Ответить

Eduard Aksamitov

11

* В Санкт-Петербурге работать не будут.

Ответить

Сергей Щукин

8

Час нахождения на улице обеспечивает до 42 часов работы при среднем использовании устройства 3,5 часа в день

ЭТО КАК?

Ответить

Vl Al

Сергей
1

Не успевает достаточно подзарядиться. Поэтому потихоньку-потихоньку - но батарейка все же сядет.

Ответить

Лиза Горелова

Сергей
1

Вольты за шаги

Ответить

Serj Koss

Сергей
0

на первом фото показана предполагаемая модель использования

Ответить

Петя Иванов

2

Блин, когда уже изобретут мини-реактор на холодном термоядерном синтезе, а то уже достали все эти зарядники, солнечные панели и прочая ерунда...

Ответить

Vl Al

Петя
5

Если такая батарейка загорится - пожарных можно не вызвать.

Ответить

Ivano Digital

Петя
0

аннигиляторная пушка

Ответить

Настя Бессмертная

1

Сижу дома без света и мечтаю о телефоне с солнечной батареей. Полезная вещь, я бы всё на них перевела.

Ответить

Roman Taranenko

Настя
1

Представляю, зимой, в России, сколько бы времени вы заряжали свои игрушки.

Ответить

Настя Бессмертная

Roman
2

Не переживайте, я живу в Сочи, пасмурных дней по пальцам посчитать можно

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

Лучше уж силой трения или тепла заряжать эти игрушки. :) Хотя... если Краснодарский край - почему нет? В Москве солнечная батарея в солнечный день даёт около 50% от мощности.

Ответить

Денис Воденеев

0

Только доставка в Russian Federation недоступна

Ответить

Андрей Агеев

0

Стоп что??
Время зарядки 700мах от usb - 2 часа? При этом время зарядки от солнечной батареи почти такое же?

Ответить

Елена Кушнер

0

Проектировать такие вещи из стандартных компонентов вообще несложно)

Ответить

Saucedo Puetz

0

Фигня. Чтобы хоть как-то подзарядить это нужно под прямым солнцем часов 10 быть

Ответить

Таня Арефьева

Saucedo
0

да, но и обычная подзарядка тоже доступна

Ответить

Saucedo Puetz

Таня
0

раз обычная тоже какой смысл поднимать кипеж?

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ВКонтакте
Подписаться
Подписан
Отписаться
QR-коды как способ подружить онлайн и офлайн: кейс ВКонтакте и Cosmopolitan
OZON
Подписаться
Подписан
Отписаться
Предновогодний хакатон для школьников от Ozon Academy и Кодабра
HeadHunter
Подписаться
Подписан
Отписаться
«Благоговейно ищем специалиста» и другие нескучные цитаты из вакансий
Если вы считаете чтение вакансий занятием полезным, но совершенно неувлекательным, значит, вы читали мало вакансий. Мы …
15

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Simon
за день
Сдается мне, что потеряют от этого только сами телеканалы.
Российские телеканалы потребовали от операторов связи отключить трансляции эфиров в интернете
Просто Хэнк
за неделю
Rambler Group заявила о нарушении её прав на код nginx — несколько источников рассказали об обысках в офисе разработчика
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Евгений Смирнов

История ЖКХ за три века

Maxim Belozorov

Сайт родильного дома в Кемерове

zabik

Хостинг-провайдер «Айхор…

Dmitry Ilyin

Как пользоваться Московскими…

Дмитрий Лукиенко

«Благоговейно ищем специалиста…

Владислав Положенков

«Яндекс» стал размещать…

Andrew Simon

«Благоговейно ищем специалиста…

ВАЛьтэр

Роскомнадзор заблокировал…

Bulat Ziganshin

«Благоговейно ищем специалиста…

Никита Викторов

Роскомнадзор заблокировал…

Павел Андрейчук

7 простых способов отсеять SEO…

Тагир Тагиров

«Благоговейно ищем специалиста…

Boris Golicin

Цена слов: сколько заработал на…

Vitold Sedyshev

Fiat Chrysler и производитель…

Вася Пражкин

Fiat Chrysler и производитель…

Виктор Фадеев

Роскомнадзор заблокировал…

Bulat Ziganshin

Цена слов: сколько заработал на…

Андрей Агеев

Rambler Group отозвала иск…

Константин Нелюбин

7 советов, как продвигать…

Николай Жильцов

А вы точно хотите учить…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }