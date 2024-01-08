Samsung представила первый в мире прозрачный microLED-дисплей Статьи редакции
При просмотре возникает эффект голограммы.
- Южнокорейская компания показала microLED-модель без рамок и с толщиной панели около 1 см в рамках мероприятия Samsung First Look 2024 — оно предшествует выставке потребительской электроники CES 2024, которая пройдёт с 9 января по 12 января 2024 года.
- По словам журналистов, которые посетили мероприятие, при взгляде на экран возникает ощущение, что изображение «словно парит в воздухе». За счёт высокой плотности пикселей картинка при этом чёткая, подчеркнул обозреватель издания Engadget.
- Представители Samsung сообщили, что повышенная яркость и плотность пикселей прозрачных microLED-дисплеев отличают их от прозрачных OLED-панелей. В частности, изображение на таких дисплеях более насыщенное и чёткое в условиях интенсивной освещённости.
- В Samsung пока не поделились техническими подробностями. Возможная цена такого дисплея также неизвестна.
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Вот такие презентации должны собирать просмотры и зрителей. А не "мы поменяли корпус и добавили камеру, с вас 200 тыщ"
Во-первых, кому должны? Во-вторых, какие "такие"? Мы сделали экран, который неизвестно когда дойдёт и дойдёт ли до потребительского сегмента?
Технологически очень прикольно, но практическое применение только в области рекламы всякой вижу, не в качестве кино-теле-экранов.
пфф. чисто с дизайнерской точки зрения роскошный телек в дорогой хайтек отделке. когда выключен это стеклянная панель. дом тони старка себе заебенить например.
Особенно в домах с панорамным остеклением, вот здесь например, перед креслами
я ваще жду таких решений тока хотелось бы еще не стекло а силикон типа ковра. чтоб не бился. чтоб можно в тубусе возить рулоном. разворачивать в отеле или в офисе и выводить картинку с телефона на него. а дома повесил он в ждущем режиме камин показывает. циферблаты. фотки с отпуска. чтобы гнулся как геймерские моники для игор.
погугли "нейроинтерфейс"
это первый шаг.
О да, я же про них ничего не знаю.
Кстати, эти дисплеи к нейроинтерфейсам не имеют никакого отношения.
Только что в телеге посмотрел. Да, выглядит круто. Когда молодцы тогда молодцы.
Выглядит сочно, но мой кот с первой же тычки его поломает(
Каким образом?
Ну там яркие светяшки же, животные такое любят. Плюс полностью прозрачно, выглядит как что то летающее. Прыгнет и с вертухи вмажет
Сантиметровое стекло? Сомневаюсь
Да кот просто с разгона ебанет его на пол целиком
Технололгии не стоят на месте и это круто!
"Micro" в чем? И что справа снизу? Это проектор?
тока смущает чо там внутри стенда. Может бабуйня размером со стиралку. Показывают только стекло.
Даже если и так это по сути прототип. Так выглядит любая техника на стадии прототипа. Сегодня размером со стиралку, завтра - со спичечный коробок.
Это же какой скачок для рекламы. Через 20 лет ее будут пихать в зеркала, стекла, стены
в унитаз. садишься. ободок сканирует твою жопу, замеряет верхнее и нижнее давление и голосовой помощник распечатывает на туалетной бумаге рекомендованые гаджеты и витамины. пока сидишь читаешь тут же с бачка заказываешь
Главное брать модель без проникновения, а то не хочется неожиданно оформить колоноскопию
А что с новостями произошло? Ощущение будто за новогодние праздники все резко наладилось. Везде рост на пяцот процентов, сборы миллардные, какие то научные новшества. Про яйца все забыли?
в асашей тоже закончились. так что это планетарный заговор. не паникуем.
КУДА ВКРУЧИВАТЬ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ?????? 1 звезда! 😅
все таки в плане инноваций самсунг эпл давно опередили
К демо-видео есть вопрос:
Либо это было видео с альфа-каналом где фон прозрачный (на примере записи мемодзи на айфоне в формате .mov с альфа-каналом), либо он черный цвет интерпретирует как «no color fill».
Подозреваю, что скорее всего первое — на демо-роликах был альфа-канал, а все обычные ролики будут с полной заливкой.
Потому что если второе, то это шляпа — на светлом фоне его уже не посмотришь нормально.