{"id":14162,"url":"\/distributions\/14162\/click?bit=1&hash=3766023377216085798d2c9417fa8d0300dc66a183fa48bf42ffb27600e89c32","title":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043e\u0446\u0435\u043d\u043e\u0447\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 ","buttonText":"\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c?","imageUuid":"5b5e67da-d79b-521d-b258-afcca904ed2c"}
Техника
DTF

Samsung представила первый в мире прозрачный microLED-дисплей Статьи редакции

При просмотре возникает эффект голограммы.

  • Южнокорейская компания показала microLED-модель без рамок и с толщиной панели около 1 см в рамках мероприятия Samsung First Look 2024 — оно предшествует выставке потребительской электроники CES 2024, которая пройдёт с 9 января по 12 января 2024 года.
  • По словам журналистов, которые посетили мероприятие, при взгляде на экран возникает ощущение, что изображение «словно парит в воздухе». За счёт высокой плотности пикселей картинка при этом чёткая, подчеркнул обозреватель издания Engadget.
  • Представители Samsung сообщили, что повышенная яркость и плотность пикселей прозрачных microLED-дисплеев отличают их от прозрачных OLED-панелей. В частности, изображение на таких дисплеях более насыщенное и чёткое в условиях интенсивной освещённости.
  • В Samsung пока не поделились техническими подробностями. Возможная цена такого дисплея также неизвестна.

#новости #samsung #мониторы

408 показов
956 открытий
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Тимофей Измайлов

Вот такие презентации должны собирать просмотры и зрителей. А не "мы поменяли корпус и добавили камеру, с вас 200 тыщ"

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Во-первых, кому должны? Во-вторых, какие "такие"? Мы сделали экран, который неизвестно когда дойдёт и дойдёт ли до потребительского сегмента?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Технологически очень прикольно, но практическое применение только в области рекламы всякой вижу, не в качестве кино-теле-экранов.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

пфф. чисто с дизайнерской точки зрения роскошный телек в дорогой хайтек отделке. когда выключен это стеклянная панель. дом тони старка себе заебенить например.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey 77

Особенно в домах с панорамным остеклением, вот здесь например, перед креслами

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

я ваще жду таких решений тока хотелось бы еще не стекло а силикон типа ковра. чтоб не бился. чтоб можно в тубусе возить рулоном. разворачивать в отеле или в офисе и выводить картинку с телефона на него. а дома повесил он в ждущем режиме камин показывает. циферблаты. фотки с отпуска. чтобы гнулся как геймерские моники для игор.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

погугли "нейроинтерфейс"
это первый шаг.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

О да, я же про них ничего не знаю.
Кстати, эти дисплеи к нейроинтерфейсам не имеют никакого отношения.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

Только что в телеге посмотрел. Да, выглядит круто. Когда молодцы тогда молодцы.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Беленький

Выглядит сочно, но мой кот с первой же тычки его поломает(

Ответить
Развернуть ветку
Гоги Твардовски

Каким образом?

Ответить
Развернуть ветку
Степан Беленький

Ну там яркие светяшки же, животные такое любят. Плюс полностью прозрачно, выглядит как что то летающее. Прыгнет и с вертухи вмажет

Ответить
Развернуть ветку
Гоги Твардовски

Сантиметровое стекло? Сомневаюсь

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey 77

Да кот просто с разгона ебанет его на пол целиком

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Stas Dyakonov

Технололгии не стоят на месте и это круто!

Ответить
Развернуть ветку
blogerok

"Micro" в чем? И что справа снизу? Это проектор?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

тока смущает чо там внутри стенда. Может бабуйня размером со стиралку. Показывают только стекло.

Ответить
Развернуть ветку
Гоги Твардовски

Даже если и так это по сути прототип. Так выглядит любая техника на стадии прототипа. Сегодня размером со стиралку, завтра - со спичечный коробок.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Куприянов

Это же какой скачок для рекламы. Через 20 лет ее будут пихать в зеркала, стекла, стены

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

в унитаз. садишься. ободок сканирует твою жопу, замеряет верхнее и нижнее давление и голосовой помощник распечатывает на туалетной бумаге рекомендованые гаджеты и витамины. пока сидишь читаешь тут же с бачка заказываешь

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Куприянов

Главное брать модель без проникновения, а то не хочется неожиданно оформить колоноскопию

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

А что с новостями произошло? Ощущение будто за новогодние праздники все резко наладилось. Везде рост на пяцот процентов, сборы миллардные, какие то научные новшества. Про яйца все забыли?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

в асашей тоже закончились. так что это планетарный заговор. не паникуем.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey 77

КУДА ВКРУЧИВАТЬ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ?????? 1 звезда! 😅

Ответить
Развернуть ветку
San Sanы4

все таки в плане инноваций самсунг эпл давно опередили

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

К демо-видео есть вопрос:

Либо это было видео с альфа-каналом где фон прозрачный (на примере записи мемодзи на айфоне в формате .mov с альфа-каналом), либо он черный цвет интерпретирует как «no color fill».

Подозреваю, что скорее всего первое — на демо-роликах был альфа-канал, а все обычные ролики будут с полной заливкой.
Потому что если второе, то это шляпа — на светлом фоне его уже не посмотришь нормально.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
24 комментария
Раскрывать всегда
null