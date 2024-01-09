Выставка потребительской электроники СES, где производители показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходит с 9 по 12 января.

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ChatGPT в автомобилях Volkswagen

Volkswagen объявил, что его голосовой помощник IDA будет работать совместно с чат-ботом ChatGPT. Нейросеть будут использовать в моделях ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, новых Volkswagen Tiguan, Passat и Golf. Ко второму кварталу 2024 года чат-бот появится в качестве «стандартной функции» во «многих» серийных автомобилях. Она будет доступна лишь в США.

Tiguan 3, который выйдет в 2024 году. Фото: Volkswagen

Док-станция для iPhone, способная отслеживать перемещения

Компания Belkin представила моторизированную док-станцию Stand Pro для съёмки на iPhone: она использует платформу Apple DockKit, которая позволяет подключаться к смартфону без сторонних приложений.

Основание вращается на 360°, держатель для смартфона с MagSafe может наклоняться вверх и вниз на 90°. После подключения по NFC нужно открыть любое приложение с камерой — подставка во время съёмки будет поворачиваться и изгибаться, чтобы человек всё время оставался в кадре.

Фото: Belkin

Прозрачные дисплеи от Samsung и LG

Samsung показала прозрачный microLED-дисплей ещё в преддверии СES — в рамках мероприятия Samsung First Look 2024. Техническими подробностями компания не делилась, цена неизвестна.

Прозрачный дисплей от Samsung

Вслед за ней беспроводной прозрачный OLED-телевизор показала и LG. Стоимость также неизвестна, но компания планирует начать продавать его в 2024 году.

Прозрачный дисплей от LG

Бесконтактные «умные» замки

В замок от Philips встроен сканер ладони: по заверениям компании, он может сохранить и распознать до 50 отпечатков рук, даже если те чем-то выпачканы. Стоимость — $360. Устройство работает в связке с приложением Philips Home Access, открыть замок можно и через него.

Замок от Philips

Замок от Lockly оснащён функцией распознавания лиц. Подобная существует, например, в «умных» дверных звонках от Apple Home и Google Home. Устройство хранит до 100 лиц — можно добавить родственников и друзей. Замок распознает человека на расстоянии примерно в 80 см от него. Стоимость — $349.

Замок от Lockly

Линейка модульных электромобилей от Kia

Автропроизводитель представил линейку электрофургонов. Главное в машинах — трансформируемая модульная платформа Platform Beyond Vehicle. Кабина с местом для водителя зафиксирована, а части позади неё — съёмные. Kia объявила, что уже заключила первое партнёрство на их поставку с Uber.

Фото: Kia

Средняя модель PV5 представляет собой кабину и шасси, также есть конфигурация в виде грузовика и фургонов разной вместимости. Помимо этого, Kia показала более крупный PV7, а также компактный фургон PV1. Автомобили можно соединить вместе рельсовой системой, чтобы переместить груз из машины меньшего размера в большую.

PV1 и PV7 при передаче груза. Фото: Kia

Технические характеристики автомобилей неизвестны. Но PV7 станет фургоном с «впечатляющим запасом хода» для перевозок на дальние расстояния, PV1 же предназначен для поездок внутри города. Для производства машин Kia строит специальный завод, который должен начать работу в 2025 году.

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Обновлённый робот Ballie

Samsung показала обновлённую версию робота-компаньона, которого впервые представила в 2020 году. Он оснащён аккумулятором, рассчитанным на два-три часа работы, лидаром, который позволяет ориентироваться в пространстве, и проектором.

Фото: Samsung

Управлять роботом можно с помощью голосовых команд или текстовых запросов в приложении — тогда он ответит при помощи чат-бота, прежде чем выполнить действие. Он также может включать свет, составить план дома, определить местонахождение других «умных» устройств.

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Также будет доступна «персонализация» робота в зависимости от того, кто с ним взаимодействует — но подробностями компания не делится. Стоимость и дата начала продаж неизвестны.

Наушники с датчиками пульса и температуры тела

Sennheiser представила наушники Momentum Sport, предназначенные для людей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены шумоподавлением и ударопрочным корпусом, степень защиты от воды и пыли — IP55.

Фото: Sennheiser

Кроме этого, в наушники встроен PPG-датчик для измерения частоты пульса и датчик температуры тела. Устройство может передавать данные в приложения Apple Health, Strava, Peloton, Polar Flow и другие. Время работы без подзарядки — шесть часов. В продажу наушники поступят в США с 9 апреля 2024 года по цене в $330.

Процессоры от AMD

Компания официально представила новую серию настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G. Она состоит из четырёх моделей — Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8300G.

Самый быстрый в линейке — Ryzen 7 8700G за $329 с частотой от 4,2 до 5,1 ГГц. Он позволит, например, играть в Baldur's Gate 3 с разрешением 1080р с настройками низкой детализации с частотой в 90 кадров в секунду.

Engadget отмечает, что не все захотят играть с такими низкими настройками — но процессор позволит «играть хоть во что-нибудь», а уже после можно задуматься о покупке другого процессора.

Фото: AMD

Видеокарты Nvidia

Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 40. Всего три модели: RTX 4070 Super поступит в продажу 17 января 2024 года по цене в $599, RTX 4070 Ti Super — 24 января за $799, RTX 4080 Super — 31 января за $999.

Фото: Nvidia