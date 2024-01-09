Прозрачные дисплеи от Samsung и LG, модульные электромобили Kia и другие интересные анонсы на CES 2024 Статьи редакции
Выставка потребительской электроники СES, где производители показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходит с 9 по 12 января.
ChatGPT в автомобилях Volkswagen
Volkswagen объявил, что его голосовой помощник IDA будет работать совместно с чат-ботом ChatGPT. Нейросеть будут использовать в моделях ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, новых Volkswagen Tiguan, Passat и Golf. Ко второму кварталу 2024 года чат-бот появится в качестве «стандартной функции» во «многих» серийных автомобилях. Она будет доступна лишь в США.
Док-станция для iPhone, способная отслеживать перемещения
Компания Belkin представила моторизированную док-станцию Stand Pro для съёмки на iPhone: она использует платформу Apple DockKit, которая позволяет подключаться к смартфону без сторонних приложений.
Основание вращается на 360°, держатель для смартфона с MagSafe может наклоняться вверх и вниз на 90°. После подключения по NFC нужно открыть любое приложение с камерой — подставка во время съёмки будет поворачиваться и изгибаться, чтобы человек всё время оставался в кадре.
Прозрачные дисплеи от Samsung и LG
Samsung показала прозрачный microLED-дисплей ещё в преддверии СES — в рамках мероприятия Samsung First Look 2024. Техническими подробностями компания не делилась, цена неизвестна.
Вслед за ней беспроводной прозрачный OLED-телевизор показала и LG. Стоимость также неизвестна, но компания планирует начать продавать его в 2024 году.
Бесконтактные «умные» замки
В замок от Philips встроен сканер ладони: по заверениям компании, он может сохранить и распознать до 50 отпечатков рук, даже если те чем-то выпачканы. Стоимость — $360. Устройство работает в связке с приложением Philips Home Access, открыть замок можно и через него.
Замок от Lockly оснащён функцией распознавания лиц. Подобная существует, например, в «умных» дверных звонках от Apple Home и Google Home. Устройство хранит до 100 лиц — можно добавить родственников и друзей. Замок распознает человека на расстоянии примерно в 80 см от него. Стоимость — $349.
Линейка модульных электромобилей от Kia
Автропроизводитель представил линейку электрофургонов. Главное в машинах — трансформируемая модульная платформа Platform Beyond Vehicle. Кабина с местом для водителя зафиксирована, а части позади неё — съёмные. Kia объявила, что уже заключила первое партнёрство на их поставку с Uber.
Средняя модель PV5 представляет собой кабину и шасси, также есть конфигурация в виде грузовика и фургонов разной вместимости. Помимо этого, Kia показала более крупный PV7, а также компактный фургон PV1. Автомобили можно соединить вместе рельсовой системой, чтобы переместить груз из машины меньшего размера в большую.
Технические характеристики автомобилей неизвестны. Но PV7 станет фургоном с «впечатляющим запасом хода» для перевозок на дальние расстояния, PV1 же предназначен для поездок внутри города. Для производства машин Kia строит специальный завод, который должен начать работу в 2025 году.
Обновлённый робот Ballie
Samsung показала обновлённую версию робота-компаньона, которого впервые представила в 2020 году. Он оснащён аккумулятором, рассчитанным на два-три часа работы, лидаром, который позволяет ориентироваться в пространстве, и проектором.
Управлять роботом можно с помощью голосовых команд или текстовых запросов в приложении — тогда он ответит при помощи чат-бота, прежде чем выполнить действие. Он также может включать свет, составить план дома, определить местонахождение других «умных» устройств.
Также будет доступна «персонализация» робота в зависимости от того, кто с ним взаимодействует — но подробностями компания не делится. Стоимость и дата начала продаж неизвестны.
Наушники с датчиками пульса и температуры тела
Sennheiser представила наушники Momentum Sport, предназначенные для людей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены шумоподавлением и ударопрочным корпусом, степень защиты от воды и пыли — IP55.
Кроме этого, в наушники встроен PPG-датчик для измерения частоты пульса и датчик температуры тела. Устройство может передавать данные в приложения Apple Health, Strava, Peloton, Polar Flow и другие. Время работы без подзарядки — шесть часов. В продажу наушники поступят в США с 9 апреля 2024 года по цене в $330.
Процессоры от AMD
Компания официально представила новую серию настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G. Она состоит из четырёх моделей — Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8300G.
Самый быстрый в линейке — Ryzen 7 8700G за $329 с частотой от 4,2 до 5,1 ГГц. Он позволит, например, играть в Baldur's Gate 3 с разрешением 1080р с настройками низкой детализации с частотой в 90 кадров в секунду.
Engadget отмечает, что не все захотят играть с такими низкими настройками — но процессор позволит «играть хоть во что-нибудь», а уже после можно задуматься о покупке другого процессора.
Видеокарты Nvidia
Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 40. Всего три модели: RTX 4070 Super поступит в продажу 17 января 2024 года по цене в $599, RTX 4070 Ti Super — 24 января за $799, RTX 4080 Super — 31 января за $999.
10 лет назад их бы на костре сожгли за подобные слова (-:
Машинки от KIA — просто огонь 👍🏻
Чем то на макеты арривал похожа
Есть немного. Но скамеры только картинки рисовали (-:
В результате от KIA я практически уверен.
Ну в Киа я тоже ни капли не сомневаюсь.
Кстати почему только рисовали, у них даже один прототип сгорел ...
Какое удачное «совпадение» (-:
Tiguan 3 выглядит не плохо, но все равно ему как буд то чего то не хватает
Не хватает "Touareg" в начале?
Представляю какую цену залупят за это авто от киа
Друзья, все чаще встречаю крайне положительные отзывы об умных замках. Наверняка у кого-нибудь из VC сообщества уже есть такие или опыт взаимодействия с ними.
Если не сложно, поделитесь пожалуйста ощущениями, на сколько это сейчас удобно и безопасно для молодой семьи.
Удобно и безопасно для молодой семьи — отсутствие замка.
Во-первых, дёшево — не нужно покупать замок.
Во-вторых, выгодно — полезные знакомства, если к вам по ошибке зайдет пьяный депутат в два часа ночи.
В-третьих, разумно — если захотят что-то украсть, в любом случае украдут, но так не испортят замок и дверь.
В-четвёртых, социально приемлемо — если у вас украдут какую-нибудь мелочь: ноутбук, или телефон, значит вору нужнее. Помогайте нищим.
В-пятых, сохраняет психическое здоровье — украденный телевизор не позволит вам себя смотреть, а там такое сейчас показывают, подумать страшно!
В-шестых, учит философски глядеть на жизнь и относиться к вещам с презрением. Будете ценить по-настоящему важные детали жизни: любовь и поддержку супруга, время проведенное с детьми.
Вся Корея на таких замках, вся, абсолютно... Достаточно надежная система замков. И если у вас захотят что-то украсть из квартиры, ворам ничто не помешает.
а так же для не очень молодой семьи.
Интересно как в прозрачные дисплеи можно будет видео смотреть, тупая идея как по мне
А у них разве нет встроенной возможности стать не прозрачными?
да, должна быть. Да такую технологию можно неплохо как-то использовать круто
Посмотрим как будут частью готовых устройств. Есть предположение, что применять такие дисплеи будут совсем не для просмотра фильмов
Охренеть решение.
Ключевое слово гибридных, никогда такие процессоры (если нет дискретной видяхи) не походили для тяжёлых игр
Киа снаружи конечно вообще не впечатляют ,но вот внутри другое дело
как и люди некоторые
Чтобы что? Узнавать погоду?
Как они не поймут, что от современного автомобиля я в первую очередь ожидаю дополненую реальность на лобовое стекло, с подсказками, маршрутами и тд, а не очередного голосового друга.
Гос услуги на лобовое ?
Может им еще автомобили качественные начать делать? Или цены снизить выкинув ненужные свистоперделки?
Киа красавцы вообще, выглядит отлично.
Все инновации в Азии
а где же москвич, волга, камаз, атом ?
"Наушники с датчиками пульса и температуры тела" - наверное, самое бесполезное что можно было придумать. Девайс для пенсионера)
"В замок от Philips встроен сканер ладони: по заверениям компании, он может сохранить и распознать до 50 отпечатков рук, даже если те чем-то выпачканы."-интересно ,а сбоя не будет , как с отпечатком на айфонах