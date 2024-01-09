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Техника
Евгения Евсеева

Прозрачные дисплеи от Samsung и LG, модульные электромобили Kia и другие интересные анонсы на CES 2024 Статьи редакции

Выставка потребительской электроники СES, где производители показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходит с 9 по 12 января.

Это обновляемый материал. Если хотите прочитать про все анонсы сразу, можно добавить текст в закладки и вернуться к нему после окончания выставки.

ChatGPT в автомобилях Volkswagen

Volkswagen объявил, что его голосовой помощник IDA будет работать совместно с чат-ботом ChatGPT. Нейросеть будут использовать в моделях ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, новых Volkswagen Tiguan, Passat и Golf. Ко второму кварталу 2024 года чат-бот появится в качестве «стандартной функции» во «многих» серийных автомобилях. Она будет доступна лишь в США.

Tiguan 3, который выйдет в 2024 году. Фото: Volkswagen

Док-станция для iPhone, способная отслеживать перемещения

Компания Belkin представила моторизированную док-станцию Stand Pro для съёмки на iPhone: она использует платформу Apple DockKit, которая позволяет подключаться к смартфону без сторонних приложений.

Основание вращается на 360°, держатель для смартфона с MagSafe может наклоняться вверх и вниз на 90°. После подключения по NFC нужно открыть любое приложение с камерой — подставка во время съёмки будет поворачиваться и изгибаться, чтобы человек всё время оставался в кадре.

Фото: Belkin

Прозрачные дисплеи от Samsung и LG

Samsung показала прозрачный microLED-дисплей ещё в преддверии СES — в рамках мероприятия Samsung First Look 2024. Техническими подробностями компания не делилась, цена неизвестна.

Прозрачный дисплей от Samsung

Вслед за ней беспроводной прозрачный OLED-телевизор показала и LG. Стоимость также неизвестна, но компания планирует начать продавать его в 2024 году.

Прозрачный дисплей от LG

Бесконтактные «умные» замки

В замок от Philips встроен сканер ладони: по заверениям компании, он может сохранить и распознать до 50 отпечатков рук, даже если те чем-то выпачканы. Стоимость — $360. Устройство работает в связке с приложением Philips Home Access, открыть замок можно и через него.

Замок от Philips

Замок от Lockly оснащён функцией распознавания лиц. Подобная существует, например, в «умных» дверных звонках от Apple Home и Google Home. Устройство хранит до 100 лиц — можно добавить родственников и друзей. Замок распознает человека на расстоянии примерно в 80 см от него. Стоимость — $349.

Замок от Lockly

Линейка модульных электромобилей от Kia

Автропроизводитель представил линейку электрофургонов. Главное в машинах — трансформируемая модульная платформа Platform Beyond Vehicle. Кабина с местом для водителя зафиксирована, а части позади неё — съёмные. Kia объявила, что уже заключила первое партнёрство на их поставку с Uber.

Фото: Kia 

Средняя модель PV5 представляет собой кабину и шасси, также есть конфигурация в виде грузовика и фургонов разной вместимости. Помимо этого, Kia показала более крупный PV7, а также компактный фургон PV1. Автомобили можно соединить вместе рельсовой системой, чтобы переместить груз из машины меньшего размера в большую.

PV1 и PV7 при передаче груза. Фото: Kia 

Технические характеристики автомобилей неизвестны. Но PV7 станет фургоном с «впечатляющим запасом хода» для перевозок на дальние расстояния, PV1 же предназначен для поездок внутри города. Для производства машин Kia строит специальный завод, который должен начать работу в 2025 году.

Обновлённый робот Ballie

Samsung показала обновлённую версию робота-компаньона, которого впервые представила в 2020 году. Он оснащён аккумулятором, рассчитанным на два-три часа работы, лидаром, который позволяет ориентироваться в пространстве, и проектором.

Фото: Samsung

Управлять роботом можно с помощью голосовых команд или текстовых запросов в приложении — тогда он ответит при помощи чат-бота, прежде чем выполнить действие. Он также может включать свет, составить план дома, определить местонахождение других «умных» устройств.

Также будет доступна «персонализация» робота в зависимости от того, кто с ним взаимодействует — но подробностями компания не делится. Стоимость и дата начала продаж неизвестны.

Наушники с датчиками пульса и температуры тела

Sennheiser представила наушники Momentum Sport, предназначенные для людей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены шумоподавлением и ударопрочным корпусом, степень защиты от воды и пыли — IP55.

Фото: Sennheiser

Кроме этого, в наушники встроен PPG-датчик для измерения частоты пульса и датчик температуры тела. Устройство может передавать данные в приложения Apple Health, Strava, Peloton, Polar Flow и другие. Время работы без подзарядки — шесть часов. В продажу наушники поступят в США с 9 апреля 2024 года по цене в $330.

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Процессоры от AMD

Компания официально представила новую серию настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G. Она состоит из четырёх моделей — Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8300G.

Самый быстрый в линейке — Ryzen 7 8700G за $329 с частотой от 4,2 до 5,1 ГГц. Он позволит, например, играть в Baldur's Gate 3 с разрешением 1080р с настройками низкой детализации с частотой в 90 кадров в секунду.

Engadget отмечает, что не все захотят играть с такими низкими настройками — но процессор позволит «играть хоть во что-нибудь», а уже после можно задуматься о покупке другого процессора.

Фото: AMD

Видеокарты Nvidia

Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 40. Всего три модели: RTX 4070 Super поступит в продажу 17 января 2024 года по цене в $599, RTX 4070 Ti Super — 24 января за $799, RTX 4080 Super — 31 января за $999.

Фото: Nvidia

#ces2024 #новости

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 Вадим Д.
Engadget отмечает, что не все захотят играть с такими низкими настройками

10 лет назад их бы на костре сожгли за подобные слова (-:

Машинки от KIA — просто огонь 👍🏻

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Ale K

Чем то на макеты арривал похожа

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Вадим Д.

Есть немного. Но скамеры только картинки рисовали (-:
В результате от KIA я практически уверен.

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Ale K

Ну в Киа я тоже ни капли не сомневаюсь.
Кстати почему только рисовали, у них даже один прототип сгорел ...

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Вадим Д.

Какое удачное «совпадение» (-:

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Давид Муравьёв

Tiguan 3 выглядит не плохо, но все равно ему как буд то чего то не хватает

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jonewayne

Не хватает "Touareg" в начале?

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Александр Крот

Представляю какую цену залупят за это авто от киа

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Axel Denisenko

Друзья, все чаще встречаю крайне положительные отзывы об умных замках. Наверняка у кого-нибудь из VC сообщества уже есть такие или опыт взаимодействия с ними.
Если не сложно, поделитесь пожалуйста ощущениями, на сколько это сейчас удобно и безопасно для молодой семьи.

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Griby Lenina

Удобно и безопасно для молодой семьи — отсутствие замка.
Во-первых, дёшево — не нужно покупать замок.
Во-вторых, выгодно — полезные знакомства, если к вам по ошибке зайдет пьяный депутат в два часа ночи.
В-третьих, разумно — если захотят что-то украсть, в любом случае украдут, но так не испортят замок и дверь.
В-четвёртых, социально приемлемо — если у вас украдут какую-нибудь мелочь: ноутбук, или телефон, значит вору нужнее. Помогайте нищим.
В-пятых, сохраняет психическое здоровье — украденный телевизор не позволит вам себя смотреть, а там такое сейчас показывают, подумать страшно!
В-шестых, учит философски глядеть на жизнь и относиться к вещам с презрением. Будете ценить по-настоящему важные детали жизни: любовь и поддержку супруга, время проведенное с детьми.

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Анна Полякова

Вся Корея на таких замках, вся, абсолютно... Достаточно надежная система замков. И если у вас захотят что-то украсть из квартиры, ворам ничто не помешает.

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IgrMax

а так же для не очень молодой семьи.

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Ale K

Интересно как в прозрачные дисплеи можно будет видео смотреть, тупая идея как по мне

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P.Kranin

А у них разве нет встроенной возможности стать не прозрачными?

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Анна Полякова

да, должна быть. Да такую технологию можно неплохо как-то использовать круто

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Дмитрий Зима

Посмотрим как будут частью готовых устройств. Есть предположение, что применять такие дисплеи будут совсем не для просмотра фильмов

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Вася Пражкин
но процессор позволит «играть хоть во что-нибудь», а уже после можно задуматься о покупке другого процессора

Охренеть решение.

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Ale K

Ключевое слово гибридных, никогда такие процессоры (если нет дискретной видяхи) не походили для тяжёлых игр

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Антон Поплавский

Киа снаружи конечно вообще не впечатляют ,но вот внутри другое дело

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Анна Полякова

как и люди некоторые

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Невероятный Блондин
Volkswagen объявил, что его голосовой помощник IDA с chatGPT будет в автомобилях

Чтобы что? Узнавать погоду?

Как они не поймут, что от современного автомобиля я в первую очередь ожидаю дополненую реальность на лобовое стекло, с подсказками, маршрутами и тд, а не очередного голосового друга.

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Denis Azarenko

Гос услуги на лобовое ?

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Вася Пражкин

Может им еще автомобили качественные начать делать? Или цены снизить выкинув ненужные свистоперделки?

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debil
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Аникин

Киа красавцы вообще, выглядит отлично.

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Kato

Все инновации в Азии

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Ilja V

а где же москвич, волга, камаз, атом ?

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Ivan Safronov

"Наушники с датчиками пульса и температуры тела" - наверное, самое бесполезное что можно было придумать. Девайс для пенсионера)

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Виктор Д.

"В замок от Philips встроен сканер ладони: по заверениям компании, он может сохранить и распознать до 50 отпечатков рук, даже если те чем-то выпачканы."-интересно ,а сбоя не будет , как с отпечатком на айфонах

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