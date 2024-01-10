Стартап Rabbit представил устройство с ИИ-помощником для управления любыми приложениями с помощью голоса Статьи редакции
Нейросети «показали», как работают разные сервисы, чтобы она могла использовать их самостоятельно.
- Rabbit R1 — автономное устройство, работающее на основе «большой модели действий» (Large Action Model), которая обучена не генерации контента, а выполнению прикладных задач, рассказала компания на конференции CES 2024. The Verge называет технологию «универсальным контроллером для приложений».
- Устройство оснащено сенсорным экраном на 2,88 дюйма (примерно половина iPhone), вращающейся камерой, механическим колёсиком прокрутки и разъёмом для SIM-карты. Внутри — процессор MediaTek с частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
- Работает Rabbit R1 на базе собственной операционной системы Rabbit OS, в основе которой лежит Large Action Model. Например, пользователь может голосом попросить помощника включить песню, заказать такси или доставку, забронировать отель или воспользоваться другим сервисом. ИИ самостоятельно зайдёт в нужное приложение и попросит подтвердить действие.
- При этом нейросеть не взаимодействует с API разных сервисов для работы. Вместо этого она обучена пользоваться ими самостоятельно. Разработчики модели «по сути показали ей, как работают разные приложения», поясняет The Verge.
- Взаимодействие с приложениями происходит через «защищённую» облачную платформу Rabbit Hole. Для подключения к устройству пользователю нужно авторизоваться в каждом сервисе отдельно.
- Кроме того, у Rabbit R1 есть режим обучения. С его помощью можно научить устройство новым действиям — например, удалять водяные знаки с изображений в Photoshop. Для этого нужно попросить помощника зайти в фоторедактор, открыть изображение, выбрать инструмент «лассо», выделить им водяной знак и стереть его. В дальнейшем нейросеть сможет выполнять это действие самостоятельно.
- Rabbit R1 доступен для предзаказа в США по цене $199. Поставки устройства начнутся в марте 2024 года.
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зачем для этого создавать отдельное устройство?
первый миллиард сам себя не заработает
Стартап видимо не способен на полноценный девайс какой-то. Только на огрызок.
Для слепых, например
Можно переименовать его в Джарвиса?!
Какой необычный навык!
Вот если бы он отслушал все новое и разобрал на «херня-не херня», это было бы реально полезно.
Похоже на новость из прошлого.
вам тоже это устройство тамогочи напомнило?
Какой-то собирательный образ из Тамагочи и умной колонки. И при этом непонятно, почему эту роль не могут выполнять телефон или умные часы. Вообще, вангую, что в будущем такой помощник будет бесшовно перемещаться вместе с хозяином по всей среде: тут в телефоне, сел в машину он уже там, подошёл к терминалу в магазине - он и тут поможет все сделать. Отдельные специализированные устройства выглядят избыточными.
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Вместо окей Гугл или привет Сири , нужно купить отдельный пульт ?
Нихера не понятно, зачем оно нужно
Несколько несовместимых систем типа zigbee и их конкурентов и вообще внесистемные приборы включать. Как хак брелок flipper