Но пользователи не заметят проведения тестов, говорят в Минкомсвязи.

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Минкомсвязи направило операторам связи и профильным ведомствам указания о проведении по всей России учений, предусмотренных законом об обеспечении автономной работы рунета. Первым об этом написал Telegram-канал «ЗаТелеком», информацию «Ведомостям» подтвердил представитель министерства Евгений Новиков.

По его словам, отработка угроз будет проводиться только «на выделенных сегментах, стендах и полигонах». Обычные пользователи учения не заметят, заверил Новиков.

Власти проверят целостность, устойчивость работы и безопасность интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования к негативным внешним воздействиям. В частности, проверят возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте.

Изначально учения планировали провести 19 декабря, но затем дату перенесли, уточняет издание. В тестах будут участвовать Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского».

Представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома» отказались от комментариев.

Представитель Минкомсвязи уточнил в разговоре с The Bell, что учения носят «исследовательский характер» и будут проводиться регулярно. Затем министерство обещает рассказать о результатах.