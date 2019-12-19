Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Но пользователи не заметят проведения тестов, говорят в Минкомсвязи.
Минкомсвязи направило операторам связи и профильным ведомствам указания о проведении по всей России учений, предусмотренных законом об обеспечении автономной работы рунета. Первым об этом написал Telegram-канал «ЗаТелеком», информацию «Ведомостям» подтвердил представитель министерства Евгений Новиков.
По его словам, отработка угроз будет проводиться только «на выделенных сегментах, стендах и полигонах». Обычные пользователи учения не заметят, заверил Новиков.
Власти проверят целостность, устойчивость работы и безопасность интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования к негативным внешним воздействиям. В частности, проверят возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте.
Изначально учения планировали провести 19 декабря, но затем дату перенесли, уточняет издание. В тестах будут участвовать Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского».
Представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома» отказались от комментариев.
Представитель Минкомсвязи уточнил в разговоре с The Bell, что учения носят «исследовательский характер» и будут проводиться регулярно. Затем министерство обещает рассказать о результатах.
Основные положения закона об автономном рунете вступили в силу в России 1 ноября. По мнению властей, принятие указанных в документе мер должно защитить российский сегмент интернета в случае возникновения внешних угроз. Согласно постановлению правительства, учения должны проходить не реже раза в год.
Краткая суть новости: фсб будет регулярно перехватывать трафик пользователей, их данные, и теперь это законно.
Скоро в дарквебе появятся десятки свежих баз с данными россиян.
С другой стороны есть и плюсы
Едешь в метро, увидел симпатичную девушку, достаточно сфоткать ее, и пробить по базе - и уже можно понять есть ли у нее парень, где учится/работает, что делает сегодня вечером, какого цвета нижнее белье.
Удобно.
А подойти спросить это пиздец как сложно стало?
Овощи какие-то
Переделал в стиле киберпанк:
- Привет, есть ли у тебя парень, где учишься, что делаешь сегодня вечером, какого цвета нижнее белье?
- Парня нет, нигде не учусь, ничего не делаю, белье не ношу.
- А зовут то как?
- Anonymous
А при чем тут подойти? Суть моего комента - не в знакомстве, а в возможности узнать о человеке практически всё по фото.
Вспоминаем про findface + база приватной инфы = компромат на каждого.
Зачем тебе знать тогда, есть ли у неё парень? Какое тебе до этого дело?
Подожди, подожди, ты же комментом выше написал, что данные есть только на тех, кто есть в соц сетях.
Биполярка?
И все же стоит отличать ситуации, когда у государства есть твой паспорт, телефон и т.д., от ситуации когда фсб по сути будет обучать мтс, касперского и прочих перечисленных в статье чекать твой трафик и раскрывать данные.
Не на каждого, а только на тех, кто есть в соцсетях
Ну ты как маленький прямо. У ФСБ УЖЕ есть все твои паспортные данные, адрес проживания, телефон и все разговоры по нему. Знают номер твоей машины и все перемещения по городу. И много чего другого.
Ты как-то поздно тревожиться стал.
И как ты по моим покупкам это определишь? Я же для этого картами не пользуюсь.
Все узнать?)) А зачем сложности? Какие дурачки служивые план выполняли по сбору штрафов, а работодатель уже и на наличие административных нарушений смотрит.
Я на балконе даже растянул надпись с телефоном с хештегом. Скрывать нечего)
Предпочитаю предоставлять коммерсантам недостоверные данные.
И это сработало. На днях позвонили "из Банка" и попытались "заблокировать снятие денех" ))
Про Сбер-онализы данных распознавание - отдельно, предпочту Пайониром расплачиваться.
Кстати, а вы сами когда последний раз вживую в общественном месте подходили к девушке познакомиться? ))
В транспорте они скучные и стремные, а вот в соцсетях красавицы с интересной жизнью
Забыли сказать, если вы ФСБшник и вам понравилась девушка. А то так написали, что уж прям все смогут.
"Он работает с 1996" - ну как сказать "работает", иногда только на бумаге (как в общем и многое у нас в стране)
Да как они смеют совать свои грязные чекисткие лапы в вотчину Netflix, Facebook и святого АНБ, в конце концов? Безобразие!
- Здравствуйте, тех. поддержка Минкомсвязи, чем я могу вам помочь?
- Доброй ночи, что-то интернет не работает, не загружается google.com, баланс через личный кабинет ФНС проверил, вроде все уплачено.
- Секундочку, я проверю.
- ...
- У вас имеется задолженность у ФССП, выезд за границу, как и доступ к заграничным ресурсам в сети Интернет, ограничен. Погасите задолженность и перезагрузите роутер.
— Да, но долги не мои, а моего полного тезки!? Что мне делать?
— «Таких, как вы, у нас сотни!»
"пользователи не заметят проведения тестов"
Да все эти заявления всегда воспринимаются с точностью до наоборот.
Пенсию повысят - закупайте гречку и спички.
К 2020 году каждой семье по квартире - готовьтесь жить в коробке.
Доллар упадёт - доллар взлетит.
Расчехляйте хард. Боюсь пригодится
А журнал хакер все еще продается? Я в начале 00-ых с его дисков актуальный софт и драйвера ставил ✊
А ведь на самом деле страшно стало. В начале 2000х все было хорошо в плане интернета. Я даже и не думал, что в будущем мне придется пользоваться инструментами по обходу блокировок. Я считаю, что интернет должен быть свободный, но мы то все знаем правду для чего это все делается😏
Не переживай, это в начале страшно. Мы в Туркменистане с тупым местным Туркментелекомом ещё в начале двухстысячных все это прошли,по другому там никогда и не было, заблочено практически все. Россиюшке теперь перенимает передовой опыт параллельно трансформируясь в бананистан.
От внутренних угроз не стоит защитить? От сисадминов в госконторах, которые приторговывают данными, от не очень умных людей в МФЦ, которые оставляют сканы паспортов на общих компах?
Реально есть такие ублюдки?
Много чего есть. Есть данные о пациентах в некоторых частных клиниках, которые тупо лежат в папке на рабочем столе, например. Особая мякотка в том, что у них виртуальная ос явно не лицензионная. Но нам некогда этим заниматься, ведь американцы так и норовят стащить великие тайны.
защитить российский сегмент интернета в случае возникновения внешних угроз
перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте
干杯！ 否则这些俄罗斯人都是聚集地。
Как мне нравились ресурсы, где давали Мут за посты на любом языке кроме русского.
до дна！ В противном случае эти русские являются местом сбора.
Ган Бэй...😀
Главное, чтобы после их испытаний, мы вообще без интернета не остались....))))
Ура! Теперь моим умным чайникам и холодильникам не страшны никакие киберугрозы.
Расчехляйте свои трактора, господа.
Обычные пользователи учения не заметят, заверил Новиков.
Если Вы заметили - значит Вы необычный и к Вам уже выехали.
Всё рухнет
Ну отлично. Теперь если, что то не работает - это «учения» и паниковать не нужно.
"Затем министерство обещает рассказать о результатах" - что это значит, они не знают что произойдет? Есть же ТЗ, есть разработки, есть акты приемки, где расписано что работает, а что - нет. Это же не худое ведро воду наливать и ждать из какой дырки польется...
Скоро! Премьера! на всех улицах страны!
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