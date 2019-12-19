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Техника
Татьяна Боброва
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Власти 23 декабря проведут учения для проверки «автономного рунета» в России Материал редакции

Но пользователи не заметят проведения тестов, говорят в Минкомсвязи.

70 комментариев
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Минкомсвязи направило операторам связи и профильным ведомствам указания о проведении по всей России учений, предусмотренных законом об обеспечении автономной работы рунета. Первым об этом написал Telegram-канал «ЗаТелеком», информацию «Ведомостям» подтвердил представитель министерства Евгений Новиков.

По его словам, отработка угроз будет проводиться только «на выделенных сегментах, стендах и полигонах». Обычные пользователи учения не заметят, заверил Новиков.

Власти проверят целостность, устойчивость работы и безопасность интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования к негативным внешним воздействиям. В частности, проверят возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте.

Изначально учения планировали провести 19 декабря, но затем дату перенесли, уточняет издание. В тестах будут участвовать Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского».

Представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома» отказались от комментариев.

Представитель Минкомсвязи уточнил в разговоре с The Bell, что учения носят «исследовательский характер» и будут проводиться регулярно. Затем министерство обещает рассказать о результатах.

Основные положения закона об автономном рунете вступили в силу в России 1 ноября. По мнению властей, принятие указанных в документе мер должно защитить российский сегмент интернета в случае возникновения внешних угроз. Согласно постановлению правительства, учения должны проходить не реже раза в год.

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#новость #автономностьрунета

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70 комментариев
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Mikhail Golovanov

22

Краткая суть новости: фсб будет регулярно перехватывать трафик пользователей, их данные, и теперь это законно.

Скоро в дарквебе появятся десятки свежих баз с данными россиян.

Ответить

Mikhail Golovanov

Mikhail
1

С другой стороны есть и плюсы
Едешь в метро, увидел симпатичную девушку, достаточно сфоткать ее, и пробить по базе - и уже можно понять есть ли у нее парень, где учится/работает, что делает сегодня вечером, какого цвета нижнее белье.
Удобно.

Ответить

Sergey Redmi

Mikhail
32

А подойти спросить это пиздец как сложно стало? 
Овощи какие-то

Ответить

Ware Wow

Sergey
43

- Привет, есть ли у тебя парень, где учится, что делает сегодня вечером, какого цвета нижнее белье?
- Нет парня.
- Ладно, тогда извини.

Ответить

Михаил Качалов

Ware
5

Переделал в стиле киберпанк:

- Привет, есть ли у тебя парень, где учишься, что делаешь сегодня вечером, какого цвета нижнее белье?

- Парня нет, нигде не учусь, ничего не делаю, белье не ношу.

- А зовут то как?

- Anonymous

Ответить

Mikhail

Михаил
8

-А зовут то как?

-Василий Петрович.

Ответить

Михаил

Mikhail
4

-А зовут то как?
-Для тебя - товарищ майор.

Ответить

Денис Демидов

Sergey
6

Видимо цели общения нет)))) Поколение pornhub...

Ответить

Mikhail Golovanov

Sergey
3

А при чем тут подойти? Суть моего комента - не в знакомстве, а в возможности узнать о человеке практически всё по фото.
Вспоминаем про findface + база приватной инфы = компромат на каждого.

Ответить

Sergey Redmi

Mikhail
1

Зачем тебе знать тогда, есть ли у неё парень? Какое тебе до этого дело? 

Ответить

Mikhail

Sergey
1

Подожди, подожди, ты же комментом выше написал, что данные есть только на тех, кто есть в соц сетях.
Биполярка?
И все же стоит отличать ситуации, когда у государства есть твой паспорт, телефон и т.д., от ситуации когда фсб по сути будет обучать мтс, касперского и прочих перечисленных в статье чекать твой трафик и раскрывать данные.

Ответить

Sergey Redmi

Mikhail
0

Не на каждого, а только на тех, кто есть в соцсетях

Ответить

Mikhail

Sergey
0

Это раньше так было, а сейчас фсб "проверит" возможность перехвата данных например с корпоративного портала твоей компании - и вот уже готова база сотрудников с фото, телефонами, должностями и корпоративной перепиской.

Ответить

Sergey Redmi

Mikhail
0

Ну ты как маленький прямо. У ФСБ УЖЕ есть все твои паспортные данные, адрес проживания, телефон и все разговоры по нему. Знают номер твоей машины и все перемещения по городу. И много чего другого. 
Ты как-то поздно тревожиться стал. 

Ответить

Nikita

Sergey
0

да вот сфигали только соцсети?

весь весь весь твой трафик будет отсортирован на серверах.
Понять наличие у меня партнера можно и без фоток/статуса в вк, а вполне и по твоим запросам.

И это еще не говоря про покупки, локации и пр.

Ответить

Sergey Redmi

Nikita
0

И как ты по моим покупкам это определишь? Я же для этого картами не пользуюсь. 

Ответить

Whole Rook

Mikhail
0

Все узнать?)) А зачем сложности? Какие дурачки служивые план выполняли по сбору штрафов, а работодатель уже и на наличие административных нарушений смотрит.

Я на балконе даже растянул надпись с телефоном с хештегом. Скрывать нечего)

Предпочитаю предоставлять коммерсантам недостоверные данные.
И это сработало. На днях позвонили "из Банка" и попытались "заблокировать снятие денех" ))

Про Сбер-онализы данных распознавание - отдельно, предпочту Пайониром расплачиваться.

Ответить

Roman Nz

Mikhail
0

Тут, кмк, на воре шапка горит. Или: "кто о чём, вшивый  -о бане"

Ответить

Alexander Shirnen

Sergey
1

Кстати, а вы сами когда последний раз вживую в общественном месте подходили к девушке познакомиться? ))

Ответить

Михаил Качалов

Alexander
3

В транспорте они скучные и стремные, а вот в соцсетях красавицы с интересной жизнью

Ответить

Alexander

Михаил
0

Видимо в соц.сетях у многих интересная половая жизнь, мда...

Ответить

Артем Павлючук

Mikhail
0

Забыли сказать, если вы ФСБшник и вам понравилась девушка. А то так написали, что уж прям все смогут.

Ответить

Mikhail Golovanov

Артем
0

Базы сливают все, в том числе и мвд, фнс, и прочие.

Ответить

Artem Belov

Mikhail
0

Майор Голованов, вас вызывают к начальству.

Ответить

Ware Wow

Mikhail
4

Про СОРМ не слышали? Он работает с 1996.

Ответить

Михаил Качалов

Ware
1

"Он работает с 1996" - ну как сказать "работает", иногда только на бумаге (как в общем и многое у нас в стране)

Ответить

Роман Петерсон

Mikhail
0

Трафик же шифруется

Ответить

Bublikov Anton

Mikhail
–2

Да как они смеют совать свои грязные чекисткие лапы в вотчину Netflix, Facebook и святого АНБ, в конце концов? Безобразие!

Ответить

Андрей Рябиков

14

- Здравствуйте, тех. поддержка Минкомсвязи, чем я могу вам помочь?
- Доброй ночи, что-то интернет не работает, не загружается google.com, баланс через личный кабинет ФНС проверил, вроде все уплачено.
- Секундочку, я проверю.
- ...
- У вас имеется задолженность у ФССП, выезд за границу, как и доступ к заграничным ресурсам в сети Интернет, ограничен. Погасите задолженность и перезагрузите роутер.

Ответить

Konstantin Voronov

Андрей
3

— Да, но долги не мои, а моего полного тезки!? Что мне делать? 
— «Таких, как вы, у нас сотни!»

Ответить

Andrew

5

"пользователи не заметят проведения тестов"

Ответить

Sergey Redmi

Andrew
5

Да все эти заявления всегда воспринимаются с точностью до наоборот. 
Пенсию повысят - закупайте гречку и спички. 
К 2020 году каждой семье по квартире - готовьтесь жить в коробке. 
Доллар упадёт - доллар взлетит. 

Ответить

Yuriy Borisovih

5

По-моему тема должна быть под тегом Россиянская Жопка, а не техника:)

Ответить

Виктор Иващенков

5

Расчехляйте хард. Боюсь пригодится

Ответить

Mihael Isaev

Виктор
0

А журнал хакер все еще продается? Я в начале 00-ых с его дисков актуальный софт и драйвера ставил ✊

Ответить

Андрей Александрович

4

Конечно не заметят. Сеть будет недоступна 😃

Ответить

Syphilis Find

2

А ведь на самом деле страшно стало. В начале 2000х все было хорошо в плане интернета. Я даже и не думал, что в будущем мне придется пользоваться инструментами по обходу блокировок. Я считаю, что интернет должен быть свободный, но мы то все знаем правду для чего это все делается😏

Ответить

Aleks Samoylenko

Syphilis
5

Не переживай, это в начале страшно. Мы в Туркменистане с тупым местным Туркментелекомом ещё в начале двухстысячных все это прошли,по другому там никогда и не было, заблочено практически все. Россиюшке теперь перенимает передовой опыт параллельно трансформируясь в бананистан. 

Ответить

Олег Нечаев

Aleks
0

А сейчас как там?

Ответить

Anton Smets

2

От внутренних угроз не стоит защитить? От сисадминов в госконторах, которые приторговывают данными, от не очень умных людей в МФЦ, которые оставляют сканы паспортов на общих компах?

Ответить

Антон Лисин

Anton
5

Сбер и остальные банки примеры торговли уже показали.

Ответить

Michael Shramko

Anton
0

Реально есть такие ублюдки?

Ответить

Anton Smets

Michael
2

Много чего есть. Есть данные о пациентах в некоторых частных клиниках, которые тупо лежат в папке на рабочем столе, например. Особая мякотка в том, что у них виртуальная ос явно не лицензионная. Но нам некогда этим заниматься, ведь американцы так и норовят стащить великие тайны.

Ответить

Олег Нечаев

Anton
0

Некоторые ещё и шлют на почту анализы других пациентов пачками. 

Ответить

Ware Wow

Michael
0

Реально есть такие? 

 Шутишь? Я бы спросил "есть ли другие".

Ответить

Вася Пражкин

Ware
0

Вы просто не поняли иронии.

Ответить

Александр Привалов

3

защитить российский сегмент интернета в случае возникновения внешних угроз

перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте

Ответить

Ilya Sergeenko

0

干杯！ 否则这些俄罗斯人都是聚集地。

Ответить

Kirill Viktorovi4

Ilya
–7

Как мне нравились ресурсы, где давали Мут за посты на любом языке кроме русского. 

Ответить

Игорь Рачук

Kirill
1
Ответить

Олег Нечаев

Kirill
0

Не, на vc все на китайском говорят, здесь никого не парит. 

Ответить

Anton Smets

Ilya
–1

但是为时已晚。

Ответить

WikiExpert

Ilya
0

до дна！ В противном случае эти русские являются местом сбора.
Ган Бэй...😀

Ответить

Алексей Веснин

2

Главное, чтобы после их испытаний, мы вообще без интернета не остались....))))

Ответить

Гавриил Злобин

Алексей
0

Без телеграма ж не остались)

Ответить

Ярослав Невский

2

Рунет, тоби п*зда, тикай с городу.

Ответить

Олег Журавлев

1

армия тьмы на подходе !!!!

Ответить

Алексей Соловьёв

1

Ура! Теперь моим умным чайникам и холодильникам не страшны никакие киберугрозы.

Ответить

Месье Никита

1

Расчехляйте свои трактора, господа. 

Ответить

Гавриил Злобин

Месье
0

нокии, в смысле, с кнопками?

Ответить

Вася Пражкин

1

 Обычные пользователи учения не заметят, заверил Новиков.

Если Вы заметили - значит Вы необычный и к Вам уже выехали.

Ответить

ЯжПрограммист

1

Кароч 23го работать ничего не будет, понятно.

Ответить

Murat Oshroev

0

Всё рухнет

Ответить

Bublikov Anton

Murat
1

Хуже!

Ответить

Олег Гущин

0

Ну отлично. Теперь если, что то не работает - это «учения» и паниковать не нужно.

Ответить

Sergey Dostovalov

0

"Затем министерство обещает рассказать о результатах" - что это значит, они не знают что произойдет? Есть же ТЗ, есть разработки, есть акты приемки, где расписано что работает, а что - нет. Это же не худое ведро воду наливать и ждать из какой дырки польется...

Ответить

Никита Викторов

0

Так че короткий день?

Ответить

Alex Bee

0

Скоро! Премьера! на всех улицах страны!

Ответить

Олег Нечаев

Alex
0

Они следят друг за другом чтобы не украли

Ответить

Евгений Попов

0

На военном полигоне вздрогнули при словах о проверки «интернета вещей». 

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