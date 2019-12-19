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в пользу общения при помощи мемов
Чтобы не зависеть от крупнейших конкурентов и не использовать Android.
Facebook поручила одному из разработчиков Microsoft Windows NT Марку Люковски построить операционную систему для компании. Об этом сообщает The Information со ссылкой на представителя соцсети.
Компания планирует встраивать собственную операционную систему в свои устройства — шлем виртуальной реальности Oculus Quest и «умный» экран для видеозвонков Portal. Собственная ОС даст Facebook больше свободы и предотвратит разногласия с Google из-за срывов сроков создания устройств, пишет издание.
Сейчас компания сконцентрирована на разработке AR-очков, рассказал TechCrunch представитель Facebook. Для этого компания рассматривает все варианты, включая потенциальное партнёрство с другими компаниями или создание операционной системы специально для дополненной реальности.
Facebook всегда была недовольна тем, что не владеет собственной операционной системой и вынуждена зависеть от услуг некоторых своих крупнейших конкурентов, пишет издание. Например, в 2013 году компания работала над секретным проектом Oxygen, который должен был помочь распространять приложения для Android в обход магазина Google Play, пишет Vox.
В октябре 2017 года Facebook представила первую автономную гарнитуру виртуальной реальности Oculus Go, а через год — новую гарнитуру Oculus Quest за $399. Шлем может работать без подключения к смартфону или компьютеру.
В октябре 2018 года Facebook представила «умные» экраны для видеозвонков Portal. С помощью устройства можно узнать прогноз погоды, заказать доставку продуктов на дом, управлять «умным» домом и так далее. Оба устройства базируются на операционной системе Android.
Берешь Ubuntu, меняешь название на Facebuntu. Profit
Этим разработчиком, видимо, будет Денис Попов.
Ого, про него до сих пор помнят.
Интересно , как его судьба сложилась
Можешь на лурке почитать. Помнится, он потом ещё чужие музыкальные произведения начал воровать.
Возможно, это несколько преждевременно, но дизайнерам, разработчикам, продюсерам и всем, кто трудится в области создания мобильных и прочих приложений – мои поздравления: работы явно прибавится :)
В целом, многополярность и мультиплатформенность – это всегда неплохо. Особенно на таком рынке ;)
Я думал когда зонды суют по самые гланды это предел глубины пихания, а оказалось нет
Цукер уже лет десять носится со своими идеями вокруг VR. Что он там нашёл? Или не наигрался?
Появление на рынке нового игрока это строго благо (RIP Simbian), но если принять во внимание опыт Facebook по запуску чего попало и недоведению этого до конца - чудо случится очень вряд ли.
Ждём китайцев...
Какая операционка 🤦🏻♂️ Они приложение не могут допилить, а на сайт противно заходить – лютые косяки в дизайне и работе, выпрыгивающие названия из кнопок и тд. Представляю какой будет операционка, наверное дос стабильнее работать будет.
Так я не понял, какой язык программирования учить?
Хтмл, будете как в Туркменистане на нем нейронки писать, а с помощью ксс анимации к этим нейронкам и шрифты не скучные подбирать.
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