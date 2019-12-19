Чтобы не зависеть от крупнейших конкурентов и не использовать Android.

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Facebook поручила одному из разработчиков Microsoft Windows NT Марку Люковски построить операционную систему для компании. Об этом сообщает The Information со ссылкой на представителя соцсети.

Компания планирует встраивать собственную операционную систему в свои устройства — шлем виртуальной реальности Oculus Quest и «умный» экран для видеозвонков Portal. Собственная ОС даст Facebook больше свободы и предотвратит разногласия с Google из-за срывов сроков создания устройств, пишет издание.

Сейчас компания сконцентрирована на разработке AR-очков, рассказал TechCrunch представитель Facebook. Для этого компания рассматривает все варианты, включая потенциальное партнёрство с другими компаниями или создание операционной системы специально для дополненной реальности.

Facebook всегда была недовольна тем, что не владеет собственной операционной системой и вынуждена зависеть от услуг некоторых своих крупнейших конкурентов, пишет издание. Например, в 2013 году компания работала над секретным проектом Oxygen, который должен был помочь распространять приложения для Android в обход магазина Google Play, пишет Vox.

В октябре 2017 года Facebook представила первую автономную гарнитуру виртуальной реальности Oculus Go, а через год — новую гарнитуру Oculus Quest за $399. Шлем может работать без подключения к смартфону или компьютеру.