Техника
Таня Боброва

Rabbit получил 20 тысяч предзаказов за два дня на своё устройство с ИИ-помощником для управления приложениями голосом Статьи редакции

Первые поставки обещают весной 2024 года.

  • Стартап представил устройство с ИИ-помощником для управления любыми приложениями с помощью голоса 9 января на CES 2024. За первые сутки после этого он собрал 10 тысяч предзаказов, а 12 января сообщил о ещё 10 тысячах предзаказов.
  • Первые поставки пользователям Rabbit обещает весной 2024 года. Компания также открыла предзаказ на третью партию устройств, их поставки запланированы на май-июнь 2024-го. Цена — $199.
Источник: Rabbit
  • Rabbit R1 — автономное устройство, работающее на основе «большой модели действий» (Large Action Model), которая обучена не генерации контента, а выполнению прикладных задач. У него есть сенсорный экран 2,88 дюйма, камера, механическое колёсико прокрутки и разъём для SIM-карты. Работает на базе Rabbit OS.
  • Например, пользователь может голосом попросить помощника включить песню, заказать такси или доставку. Затем ИИ самостоятельно зайдёт в нужное приложение и попросит подтвердить действие.
Техника
Артур Томилко
Стартап Rabbit представил устройство с ИИ-помощником для управления любыми приложениями с помощью голоса Статьи редакции

Нейросети «показали», как работают разные сервисы, чтобы она могла использовать их самостоятельно.

Rabbit R1

#новости #rabbit #ces2024

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 Тоже хочу

Загооловок должен звучать так: "В США 20к блогеров-распаковщиков".

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Вася Пражкин

Я бы и 5 баксов пожалел. Нахера оно нужно, если в смартфоне и так все есть?

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Ivan Petrov

Если ещё учитывать, что через пару месяцев появится аналогичный, но уже опенсорс. Поднять денег на хайпе и забыть

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Вадим Д.

Рад за ребят и просто повторюсь:

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A V

Кто эти ленивые 20 тыс жоп? Видимо, он ещё и настолько глупы, что им нужен умный помощник)))

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Andrey Melnikov

Зато A V тут самый умный)
но видимо не слишком умный, ведь он не понимает в чём суть такого ИИ

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Артём Вольский

будем следить конечно за успехом стартапа ,но мне кажется когда волна спадет они не удержатся на плаву

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Alex Lowen

Дизайн не тот. Надо было вот так:

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Слегка Придурковатый

Люди сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть.

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ttonikaku

Так бесит этот булщит про умных помощников. Везде один и тот же стандартный набор - поставить песню, узнать прогноз погоды, онлайн покупки и управление датчиками. Но каждый раз это подается с таким апломбом, будто бы это 1) Невероятно трудоёмкие и утомительные вещи которые страшно выматывают пользователя и 2) Лишь малый набор из невероятного числа возможностей и помощник умеет еще ого-го сколько всего.

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