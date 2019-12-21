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Техника
Альберт Хабибрахимов
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Motorola отложила начало продаж смартфонов Razr с гибким экраном из-за «высокого спроса» Материал редакции

Устройство за $1500 должно было выйти в начале января 2020 года.

8 комментариев
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Motorola отложила предзаказ и старт продаж смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

Перенос будет незначительным, пообещали в Motorola, но точные сроки не назвали. Изначально компания планировала открыть предзаказ 26 декабря 2019 года и начать доставку клиентам в январе 2020 года.

Производитель объяснил, что спрос на новый Razr оказался слишком высокий и компания хочет избежать ситуации на старте продаж, когда не все желающие смогут купить смартфон.

Спрос быстро превзошёл прогнозы поставок. Motorola решила скорректировать сроки начала предпродаж и запуска Razr, чтобы справиться со спросом.

Мы работаем над определением нужного количества и расписания, чтобы убедиться, что как можно больше желающих смогут получить Razr на старте. Мы не ожидаем значительных переносов по сравнению с первоначальными сроками запуска.

из заявления Motorola

Motorola представила Razr в ноябре 2019 года. Смартфон получил форм-фактор раскладушки, как и оригинальный Razr V3, выпущенный в 2004 году. Устройство оснащено гибким экраном 6,2 дюйма, который складывается посередине. На внешней стороне есть ещё один 2,7-дюймовый дисплей. Стоимость Razr начинается от $1499, на первом этапе Motorola будет продавать его только в США.

#новость #motorola

Техника
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8 комментариев
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Alex Revin

14

Нет более эмоционального способа закончить телефонный разговор, чем схлопнуть раскладушку. На любом лопатофоне это выглядит нелепо: яростно жмёшь на красную кнопку «отбой», визуальное фиаско.

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Никита Клоков

2

Тратить ли 100к только ради ностальгии?🤔

Ответить

Директор Интернетов

Никита
3

*Только* ради ностальгии можно потратить 3к на Авито.
Тут же очевидно не только.

Ответить

A.A. Rayskiy

Никита
0

Ради ностальгии можно на алике заказать ради ностальгии. Там и M65 и Ngage есть и вполне сносно работают  

Ответить

Андрей Степанов

0

Продам место в очереди за гибким смартом

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Yuriy Borisovih

0

Ждем начала гибких киберфизических конструкторов  в соотвтетствии с индустрией 4.0-5.0 Хот ктото покажет людям в живую, а шо это такое:)

Ответить

roko kotta

0

Кажется, эпоха модульных телефонов канула в лету.

Ответить

Alex Lee

0

Читал комменты в разных издания, практически 90 процентов одобрения. Я не куплю, но мне тоже очень понравилось. И заметьте людям плевать на безрамочность и т.п., одно удачное решение невилирует кучу других. 

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