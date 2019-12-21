Устройство за $1500 должно было выйти в начале января 2020 года.

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Motorola отложила предзаказ и старт продаж смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

Перенос будет незначительным, пообещали в Motorola, но точные сроки не назвали. Изначально компания планировала открыть предзаказ 26 декабря 2019 года и начать доставку клиентам в январе 2020 года.

Производитель объяснил, что спрос на новый Razr оказался слишком высокий и компания хочет избежать ситуации на старте продаж, когда не все желающие смогут купить смартфон.

Спрос быстро превзошёл прогнозы поставок. Motorola решила скорректировать сроки начала предпродаж и запуска Razr, чтобы справиться со спросом.

Мы работаем над определением нужного количества и расписания, чтобы убедиться, что как можно больше желающих смогут получить Razr на старте. Мы не ожидаем значительных переносов по сравнению с первоначальными сроками запуска.

из заявления Motorola