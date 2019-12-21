Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Устройство за $1500 должно было выйти в начале января 2020 года.
Motorola отложила предзаказ и старт продаж смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.
Перенос будет незначительным, пообещали в Motorola, но точные сроки не назвали. Изначально компания планировала открыть предзаказ 26 декабря 2019 года и начать доставку клиентам в январе 2020 года.
Производитель объяснил, что спрос на новый Razr оказался слишком высокий и компания хочет избежать ситуации на старте продаж, когда не все желающие смогут купить смартфон.
Motorola представила Razr в ноябре 2019 года. Смартфон получил форм-фактор раскладушки, как и оригинальный Razr V3, выпущенный в 2004 году. Устройство оснащено гибким экраном 6,2 дюйма, который складывается посередине. На внешней стороне есть ещё один 2,7-дюймовый дисплей. Стоимость Razr начинается от $1499, на первом этапе Motorola будет продавать его только в США.
Нет более эмоционального способа закончить телефонный разговор, чем схлопнуть раскладушку. На любом лопатофоне это выглядит нелепо: яростно жмёшь на красную кнопку «отбой», визуальное фиаско.
Тратить ли 100к только ради ностальгии?🤔
*Только* ради ностальгии можно потратить 3к на Авито.
Тут же очевидно не только.
Ради ностальгии можно на алике заказать ради ностальгии. Там и M65 и Ngage есть и вполне сносно работают
Ждем начала гибких киберфизических конструкторов в соотвтетствии с индустрией 4.0-5.0 Хот ктото покажет людям в живую, а шо это такое:)
Читал комменты в разных издания, практически 90 процентов одобрения. Я не куплю, но мне тоже очень понравилось. И заметьте людям плевать на безрамочность и т.п., одно удачное решение невилирует кучу других.
Блоги компаний
Показать еще