Издание не обошло стороной Windows Phone и взрывающийся Galaxy Note 7.

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Изогнутые и 3D-телевизоры (2010 год)

Производители телевизоров подхватили тренд на 3D после выхода фильма «Аватар» в 2009 году. Тогда же началось активное производство телевизоров с изогнутым экраном.

Такие телевизоры стоили дороже, и предполагалось, что они изменят подход к просмотру. Однако изображение на изогнутом экране почти не отличалось от плоского, а 3D-телевизоры не всегда показывали изображение в хорошем качестве.

Gizmodo

Процессор AMD Bulldozer (2011 год)

Новое поколение процессоров AMD должно было конкурировать с чипами Intel: таким же быстрым, надёжным и доступным, пишет Gizmodo.

Но ядра процессора не могли действовать независимо, в результате уровень быстродействия оказался ниже аналогичных процессоров. Из-за этого AMD потеряла значительную долю рынка процессоров для компьютеров, а в 2019 году компанию обязали выплатить $12 млн по коллективному иску пользователей.

Планшет Sony Tablet P (2011)

Планшет Tablet P с двумя экранами опередил своё время, поскольку такие устройства становятся популярными только сейчас, пишет Gizmodo. Для 2011 года дизайн планшета был инновационным, но на тот момент не было аппаратного и программного обеспечения с поддержкой такого формата.

К тому же у планшета были недостатки: слишком большое расстояние между дисплеями не давало воспринимать их как единый экран, а за работу отвечал всего один процессор.

Камера Canon EOS M (2012 год)

Canon EOS M — первый беззеркальный цифровой фотоаппарат семейства Canon EOS. Когда устройство вышло, на рынке было уже достаточно беззеркальных камер других производителей, а у EOS M были недостатки, указывает Gizmodo: отсутствие видоискателя, медленный автофокус.

Издание приходит к выводу, что Canon активно не занимается разработкой беззеркальных камер, будучи одним из ведущих производителей зеркальных камер, и не видит стимулов развивать другие направления.

Консоль Nintendo Wii U (2012 год)

У Nintendo была идея освободить геймеров от необходимости играть только перед экраном телевизора, но исполнение оказалось не очень удачным, пишет Gizmodo.

Контроллер Wii U мог использоваться как дополнительный экран диагональю 6,2 дюйма, но оказался громоздким и тяжёлым. Кроме того, консоль зависела от базовой станции, поэтому брать её с собой и играть вне дома было нельзя.

После выхода Switch в 2017 году Nintendo прекратила производство Wii U, продав за всё время около 14 млн устройств.

Cnet

Медиаприставка Google Nexus Q (2012 год)

Nexus Q — приставка-сфера для стриминга аудио и видео. Устройство стоимостью $300 так и не поступило в продажу, а пользователи, оформившие предзаказ, получили его бесплатно.

При этом Nexus Q не поддерживал сторонние стриминговые сервисы и работал только с сервисами Google: Play Movies, Play Music и YouTube.

Cnet

Камера Lytro (2012 год)

Стартап Lytro производил камеры светового поля, которые могли менять фокус на фотографиях уже после съёмки. Устройство записывало информацию о цвете, интенсивности света и векторную информацию о его направлении.

Gizmodo пишет: несмотря на возможности Lytro, для красивых снимков без шума всё равно требовалось много света, а для редактирования фотографий — специальное программное обеспечение. К тому же другие производители начали выпускать камеры, которые качественно снимают в темноте.

В марте 2018 года TechCrunch писал, что Google купила Lytro за $40 млн.

Планшет Microsoft Surface RT (2012 год)

Сейчас линейка Surface продвинулась далеко вперёд, пишет Gizmodo, но планшет Surface RT 2012 года издание называет провалом.

Прежде всего из-за операционный системы Windows RT, которая поддерживала только встроенные программы и приложения из магазина Microsoft Store. Планшет работал на процессоре Nvidia Tegra 3, но был медленнее других устройств на этом же процессоре.

Engadget

Очки Google Glass (2013 год)

Очки с возможностью съёмки фото и видео оказались источником опасений: человек с таким устройством может посягнуть на личную жизнь окружающих.

В 2014 году консультант по социальным медиа Сара Слокам рассказала, что стала жертвой нападения в баре в Сан-Франциско — из-за того, что она была в Google Glass. По её словам, других посетителей не устроило, что они могут попасть на запись.

Кроме того, Google Glass стоили слишком много для среднего потребителя ($1500), а объективных причин ежедневно пользоваться устройством в обычной жизни не было. Сейчас Google выпускает Glass преимущественно для бизнеса.

Cnet

Модульные телефоны (2013 год)

Модульные телефоны так и не получили широкого распространения, несмотря на попытки нескольких крупных компаний, включая LG и Motorola. Такие проекты, как Phoneblocks и Google Ara, закрылись, так и не начав производство.

Apple Mac Pro (2013 год)

Mac Pro 2013 года — потрясающий с точки зрения дизайна, пишет Gizmodo. Одновременно дизайн — это главная проблема компьютера: из-за него трудно поменять видеокарту или другие компоненты, которые периодически требуют обновления.

Mac Pro 2013 года

Engadget​

Летом 2019 года Apple представила новую версию Mac Pro. Продажи компьютера начались 10 декабря, он стоит от $5999.

Mac Pro 2019 года



Amazon Fire Phone (2014 год)

Смартфон Fire не смог повторить успех электронных книг Kindle. Операционная система и приложения были сложными в использовании, а четыре фронтальные камеры, которые должны были обеспечивать 3D-эффект изображения, казались бесполезными, пишет Gizmodo.

Amazon прекратила производство Fire в августе 2015 года и с тех пор больше не возвращалась к идее выпускать смартфоны.

Cnet

Фитнес-браслет Microsoft Band (2014 год)

Microsoft не смогла добиться успеха ни на рынке фитнес-браслетов, ни среди сервисов для контроля показателей. Браслет Microsoft Band был неудобным, поскольку дисплей находился с внутренней страны запястья; батареи хватало на несколько дней, а если браслет полностью разряжался и выключался, все данные безвозвратно терялись.

Весной 2019 года Microsoft закрыла сервис Health Dashboard и прекратила поддержку браслетов Band. Пользователи больше не могут передавать данные об активности и сне в облако.

Engadget

Apple MacBook (2015 год)

MacBook получил слабый процессор и для своих возможностей стоил слишком дорого (около $1000). А главной проблемой стала клавиатура с механизмом типа «бабочка», клавиши в которой могут вывести из строя даже небольшие крошки или песчинки.

Такую клавиатуру-«бабочку» Apple затем будет использовать в MacBook Air и MacBook Pro, пока в 2019 году сперва не исправит, а затем не заменит её на новый тип Magic Keyboard.

Cnet

Nokia Lumia 950 (2015 год)

Gizmodo называет Nokia 950 «последним вздохом» Windows на мобильных телефонах. Microsoft хотела сделать смартфон, в котором пользователи получат те же приложения, что и в десктоп-версии Windows 10. Более того, пользователи могли подключить смартфон к монитору с помощью док-станции и работать как на полноценной Windows 10.

Но Microsoft так и не сумела сохранить мобильную версию Windows. C 10 декабря 2019 года компания перестала поддерживать работу Windows 10 Mobile и порекомендовала пользователям перейти на Android и iOS.

Gizmodo

Samsung Gear VR (2015 год)

Gear VR от Samsung — простое и удобное решение без собственного дисплея, работавшее в связке со смартфоном. Шлем полностью автономен и не требует подключения к компьютеру.

Несмотря на появление со временем таких устройств, как Oculus Quest, мобильная платформа Samsung VR почти не изменилась, указывает издание. А вышедший в 2019 году флагман Galaxy Note вовсе не поддерживает Gear VR.

Gizmodo

Смартфон BlackBerry Priv (2015 год)

В Priv компания попыталась объединить физическую QWERTY-клавиатуру, которую любили владельцы BlackBerry, и современные технологии: ОС Android и сенсорный экран.

Пользователи оценили дань уважения классическому дизайну, но такое сочетание оказалось неудобным: телефон был тяжёлым, а клавиши слишком мелкими. Из-за сенсорного экрана в физической клавиатуре нет необходимости.

Gizmodo

Samsung Galaxy Note 7 (2016 год)

Вскоре после начала продаж Galaxy Note 7 владельцы стали массово жаловаться на возгорания смартфонов. Причиной стал нестандартный размер аккумуляторов.

Samsung приостановила продажи и отозвала уже проданные устройства. Компания выпустила «исправленную» версию с аккумуляторами от другого поставщика, но смартфоны продолжали самовозгораться.

В октябре 2016 года компания полностью закрыла производство Galaxy Note 7 и предложила пользователям замену на другой смартфон или полный возврат стоимости. Всего произошло около 100 случаев возгорания.

Cnet

LG Watch Sport (2017 год)

Часы от LG стоили $350, Gizmodo называет их «дорогим разочарованием» для тех, кто рассчитывал получить хорошие Android-часы.

Устройство получило NFC-чип для платежей, GPS-систему для навигации, пульсометр и модуль LTE. Это впечатляющий набор, но лишний в спортивных часах, пишет издание. Качество связи и время автономной работы были низкими.

TechRadar

Колонка Apple HomePod (2018 год)

Apple вышла на рынок «умных» колонок позже крупных конкурентов. HomePod стоит слишком много ($350), а его возможности ограничены: к примеру, колонка не поддерживает звонки, после запуска управлять Apple Music можно только с помощью голосовых команд, а Siri даёт неверные ответы. Но звучание хорошее и дизайн красивый, заключает Gizmodo.