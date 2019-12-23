Большинство атак условного злоумышленника удались, но их быстро обнаружили, пишут «Ведомости».

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Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов рассказал об итогах первых учений, предусмотренных законом об обеспечении автономной работы рунета, пишет The Bell. По его словам, учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и других городах России.

Власти вместе с операторами проверяли устойчивость интернета к внешним воздействиям, безопасность абонентов сотовой связи, в том числе защиту персональных данных, трафика и геолокации, а также уязвимости «умных» устройств в интернете вещей в энергоснабжении. В Минкомсвязи признали мероприятие успешным.

Издание отмечает, что остальные итоги подводили без журналистов. «Ведомости» со ссылкой на презентацию итогов учений пишут, что часть тестов проводилась 16 и 17 декабря.

В учениях участвовали четыре федеральных оператора связи, для каждого из которых отрабатывались 18 сценариев атак: 12 через сигнальные сети протокола SS7 (канал, через который передаются служебные команды для соединения абонентов в телефонных сетях) и шесть — через Diameter (один из основных протоколов в сетях 4G). Отработка каждого сценария заняла около 20 минут.

Условный злоумышленник смог успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% — через протокол Diameter, говорится в презентации. На обнаружение каждой атаки в среднем понадобилось две-три минуты, указывает издание.

Минкомсвязи рассказало о планах провести учения для проверки «автономного рунета» в России 19 декабря — они были запланированы на 23 декабря. «Ведомости» писали, что в тестах будут участвовать Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского».