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Большинство атак условного злоумышленника удались, но их быстро обнаружили, пишут «Ведомости».
Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов рассказал об итогах первых учений, предусмотренных законом об обеспечении автономной работы рунета, пишет The Bell. По его словам, учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и других городах России.
Власти вместе с операторами проверяли устойчивость интернета к внешним воздействиям, безопасность абонентов сотовой связи, в том числе защиту персональных данных, трафика и геолокации, а также уязвимости «умных» устройств в интернете вещей в энергоснабжении. В Минкомсвязи признали мероприятие успешным.
Издание отмечает, что остальные итоги подводили без журналистов. «Ведомости» со ссылкой на презентацию итогов учений пишут, что часть тестов проводилась 16 и 17 декабря.
В учениях участвовали четыре федеральных оператора связи, для каждого из которых отрабатывались 18 сценариев атак: 12 через сигнальные сети протокола SS7 (канал, через который передаются служебные команды для соединения абонентов в телефонных сетях) и шесть — через Diameter (один из основных протоколов в сетях 4G). Отработка каждого сценария заняла около 20 минут.
Условный злоумышленник смог успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% — через протокол Diameter, говорится в презентации. На обнаружение каждой атаки в среднем понадобилось две-три минуты, указывает издание.
Минкомсвязи рассказало о планах провести учения для проверки «автономного рунета» в России 19 декабря — они были запланированы на 23 декабря. «Ведомости» писали, что в тестах будут участвовать Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского».
Основные положения закона об автономном рунете вступили в силу 1 ноября. Согласно документу, операторы связи должны установить на свои сети оборудование для анализа и фильтрации трафика, предоставленное Роскомнадзором. Это должно защитить российский сегмент интернета в случае возникновения внешних угроз, считают власти.
Все, что нужно знать о кибер безопасности в россии: власти проверяли безопасность сети, защиту данных абонентов. Условный противник успешно совершил 62% кибератак.
Эксперимент признан успешным.
В процессе учений было похищено 100500 трлн. со счетов участвующих компаний и их клиентов)))
Зачем это здесь? Здесь же вроде не первый канал...
Брехуны, ничего они не тестировали, опять бабки сперли и все!
Ну почему, сегодня в пригороде легло всё мегафоновское. И даже оптика. Друг позвонил - ну, я ему напомнил про "а город подумал, а город подумал - ученья идут".
Не знаю как Мега, но Йота на них - норм ходила целый день.
нет геолокация глючила и сайты подтормаживали иногда от работы защитничков, хотя по факту соглассен, выхлоп = 0
Выведено из страны миллиард. Учения прошли.
Миллиард успешно выведен из зоны атаки
Такой дичи даже перваки в выводе лабораторной работы не пишут.
Мне сегодня, когда я зашел на собственный сайт с андройда, вывело сообщение, типа данные с этого сайта были похищены, поменяйте пароли.
Но никто никаких данных никто, конечно, не похищал.
Ранее этого сообщения никогда не было.
Связано с учениями или так совпало?
Нечто похожее по смыслу алерта я на Chrome встречал, когда валидный сертификат был сменен на самоподписанный и кривой.
А кем менялся?
Я с сертификатом точно никаких действий не делал. Может, в рамках учений, была атака на сертификаты? Эти му... давно мечтают пооотменять все эти буржуйские сертификаты.
В моем случае я сам накозлил играясь с админ-панелью у хостера
Это все так тупо и стремно, что даже шуть не хочется.
От возникновения внешних угроз?
Что это?
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