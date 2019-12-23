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Техника
Татьяна Боброва
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Минкомсвязи отчиталось об успешных учениях по закону об автономном рунете Материал редакции

Большинство атак условного злоумышленника удались, но их быстро обнаружили, пишут «Ведомости».

17 комментариев
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Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов рассказал об итогах первых учений, предусмотренных законом об обеспечении автономной работы рунета, пишет The Bell. По его словам, учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и других городах России.

Власти вместе с операторами проверяли устойчивость интернета к внешним воздействиям, безопасность абонентов сотовой связи, в том числе защиту персональных данных, трафика и геолокации, а также уязвимости «умных» устройств в интернете вещей в энергоснабжении. В Минкомсвязи признали мероприятие успешным.

Издание отмечает, что остальные итоги подводили без журналистов. «Ведомости» со ссылкой на презентацию итогов учений пишут, что часть тестов проводилась 16 и 17 декабря.

В учениях участвовали четыре федеральных оператора связи, для каждого из которых отрабатывались 18 сценариев атак: 12 через сигнальные сети протокола SS7 (канал, через который передаются служебные команды для соединения абонентов в телефонных сетях) и шесть — через Diameter (один из основных протоколов в сетях 4G). Отработка каждого сценария заняла около 20 минут.

Условный злоумышленник смог успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% — через протокол Diameter, говорится в презентации. На обнаружение каждой атаки в среднем понадобилось две-три минуты, указывает издание.

Минкомсвязи рассказало о планах провести учения для проверки «автономного рунета» в России 19 декабря — они были запланированы на 23 декабря. «Ведомости» писали, что в тестах будут участвовать Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского».

Основные положения закона об автономном рунете вступили в силу 1 ноября. Согласно документу, операторы связи должны установить на свои сети оборудование для анализа и фильтрации трафика, предоставленное Роскомнадзором. Это должно защитить российский сегмент интернета в случае возникновения внешних угроз, считают власти.

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#новость #автономностьрунета

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17 комментариев
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Mikhail Golovanov

7

Все, что нужно знать о кибер безопасности в россии: власти проверяли безопасность сети, защиту данных абонентов. Условный противник успешно совершил 62% кибератак.

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Sergei Timofeyev

Mikhail
0

Эксперимент признан успешным.

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Denis Sibukaev

Mikhail
–1

В процессе учений было похищено 100500 трлн. со счетов участвующих компаний и их клиентов)))

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Сергей Ермилов

5

Зачем это здесь? Здесь же вроде не первый канал...

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Kost Luchko

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Брехуны, ничего они не тестировали, опять бабки сперли и все!

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Vl Al

Kost
0

Ну почему, сегодня в пригороде легло всё мегафоновское. И даже оптика. Друг позвонил - ну, я ему напомнил про "а город подумал, а город подумал - ученья идут".

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Sergei Timofeyev

Vl
1

Не знаю как Мега, но Йота на них - норм ходила целый день.

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Valeriy Hovatov

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0

нет геолокация глючила и сайты подтормаживали иногда от работы защитничков, хотя по факту соглассен, выхлоп = 0

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Антон Лисин

0

Выведено из страны миллиард. Учения прошли.

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Рустам Фатов

Антон
2

Миллиард успешно выведен из зоны атаки

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Sergey Dostovalov

1

Такой дичи даже перваки в выводе  лабораторной работы не пишут.

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Месье Никита

0

Мне сегодня, когда я зашел на собственный сайт с андройда, вывело сообщение, типа данные с этого сайта были похищены, поменяйте пароли. 

Но никто никаких данных никто, конечно, не похищал. 
Ранее этого сообщения никогда не было. 

Связано с учениями или так совпало? 

Ответить
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Sergei Toropov

Месье
1

Нечто похожее по смыслу алерта я на Chrome встречал, когда валидный сертификат был сменен на самоподписанный и кривой.

Ответить
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Месье Никита

Sergei
0

А кем менялся? 

Я с сертификатом точно никаких действий не делал. Может, в рамках учений, была атака на сертификаты? Эти му... давно мечтают пооотменять все эти буржуйские сертификаты. 

Ответить
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Sergei Toropov

Месье
1

В моем случае я сам накозлил играясь с админ-панелью у хостера

Ответить
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Сергей Ноздрин

0

Это все так тупо и стремно, что даже шуть не хочется. 

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Сергей Скопинцев

–1

От возникновения внешних угроз?
Что это?

Ответить
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