Роботизация склада была первоочерёдной задачей для компании из-за недостатка рабочих в Японии.

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Японская компания Fast Retailing, владеющая Uniqlo, J Brand, Theory, Helmut Lang и другими брендами, заменила практически всех работников своего главного склада одежды в Токио на роботов и автоматизировала работу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

Fast Retailing

Компания продаёт по 1,3 млрд одежды в год, при этом в Японии недостаток рабочих, поэтому роботизация склада была первоочерёдной задачей для Fast Retailing, говорит руководство компании.

Большая часть работы на складе связана с сортировкой одежды по сезонам, размерам, цветам и другим параметрам. Эту работу могли выполнять только люди, пока роботы не научились справляться с обработкой мягких упаковок.