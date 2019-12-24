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Роботизация склада была первоочерёдной задачей для компании из-за недостатка рабочих в Японии.
Японская компания Fast Retailing, владеющая Uniqlo, J Brand, Theory, Helmut Lang и другими брендами, заменила практически всех работников своего главного склада одежды в Токио на роботов и автоматизировала работу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.
Компания продаёт по 1,3 млрд одежды в год, при этом в Японии недостаток рабочих, поэтому роботизация склада была первоочерёдной задачей для Fast Retailing, говорит руководство компании.
Большая часть работы на складе связана с сортировкой одежды по сезонам, размерам, цветам и другим параметрам. Эту работу могли выполнять только люди, пока роботы не научились справляться с обработкой мягких упаковок.
Также Fast Retailing в будущем планирует отказаться от использования пластиковой упаковки, поэтому роботам ещё предстоит научиться работать с бумажными пакетами, отметили в компании.
Клёво!
А депутатов можно так заменить?
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