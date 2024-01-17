Исследование: спрос на «умные» колонки в России вырос в 1,5 раза, за январь-ноябрь продали 3,4 млн штук Статьи редакции
В 2022-м за весь год — только 3 млн.
- В 2023 году спрос на «умные» колонки с голосовыми помощниками среди россиян вырос в 1,5 раза год к году (+65%), рассказали «Ведомостям» оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и «М.Видео-Эльдорадо». В Wildberries отметили, что рынок показывает рост в два-три раза год к году.
- По данным «Марвел-дистрибуция» («дочка» Fplus, бывшей «F+ tech-Марвел»), с января по ноябрь 2023 года продали около 3,4 млн «умных» колонок, тогда как за весь 2022-й — 3 млн. Данных за весь 2023-й нет. Значительная часть продаж пришлась на предновогодний период, отметили в «Яндексе»: только за декабрь пользователи купили 1 млн «Станций».
- Средний чек за 2023 год — 7590 рублей, на 7% выше, чем в 2022-м.
- По данным «Мегамаркета», продажи за 2023 год выросли в семь раз. Лидер — «Яндекс», а именно — «Станция Лайт» и «Станция Мини».
- Лидером, по данным «Марвел-дистрибуции», стал «Яндекс» с долей 79,4% при продажах в штуках. На втором «ВКонтакте» — 7,6%, на третьем «Сбер» — 5%. Самые продаваемые колонки, по данным «М.Видео-Эльдорадо», — «Станция Лайт», «Станция Мини», «Станция» второго поколения, SberBoom Mini и VK Neo.
- Среди причин популярности устройств опрошенные изданием эксперты называют выпуск новых моделей, в том числе и наиболее бюджетных. Также покупатели выбирают бренды, которые можно интегрировать с уже имеющимися устройствами и сервисами: например, колонки «Яндекса» с уже включённой подпиской «Плюс».
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ну должен же быть в доме хоть кто -то умный
У вас опечатка в слове дума
Бесполезная хуйня.
Вот прямо обоими руками за то что это бесполезная хуйня. У меня 3 станции, достались за копье (за 0 рублей от знакомого с М.Видео). Из поп функционала для меня: 1) спросить погоду; 2) поставить музыку; 3) поставить будильник. Дома мы называем Алису тупой пилоткой.
В инсте таких страшных вещей про эти колонки начиталась, о том, что они ведут себя странно и включаются, когда их не просят. Интересно, это правда?
спросите в инсте, там знают
Правда. У меня есть ребёнок трёх лет, стал вести себя скрытно и странно. Долго мучился, водил по психологам, психиатрам... Даже в дет. сад пошёл и провёл с ним три дня, чтобы узнать, вдруг его там обижают... Психологи сказали, что скорее всего проблемы в семье, психиатры же сказали, что нарушений не видят. Ходили даже к гадалке, от безысходности. Давали витаминки, сдали кучу анализов, но изменений не было.
Одним воскресным утром захожу в его комнату, а там сын поставил колонку на середину комнаты, встал на колени перед колонкой и...
Плакала вся маршрутка
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Колонки — неплохо, конечно, но ждём Джарвиса, желательно сразу 15-го поколения, вот тогда будет крутотень!
Apple скоро допилит сири с ии. Обещают прорыв.
Ну россиянам от этого ни тепло, ни холодно.
Да и не создаст Apple реальный ИИ. Как и Яндекс с ВК, впрочем.
Я думаю если Apple берется за что-то, что является технологией будущего, они доведут дело до успеха))
Да, сири уже довели до коло ссального успеха.
Обозреватель агентства Марк Гурман отметил, что Apple уже приобрела несколько стартапов, занимающихся изучением ИИ. Подразделения корпорации, которые будут заниматься разработкой и поддержкой инструментов генеративного ИИ, возглавят вице-президенты Джон Джаннандреа, Крейг Федериги и Эдди Кью.
В компании намерены добавить поддержку ИИ во все свои гаджеты, а также во многие сервисы. Кроме того, инженеры Apple работают над инструментом на базе искусственного интеллекта для разработчиков, который позволит создавать приложения и сервисы. Сообщается, что компания будет тратить на ИИ около миллиарда долларов в год.
Также Марк Гурман выяснил, что в Apple есть мнение, что компания проиграла «битву за искусственный интеллект» конкурентам. Однако руководители IT-гиганта уверены, что перед широким внедрением ИИ нужно будет решить проблемы безопасности и конфиденциальности.
В начале октября глава компании Apple Тим Кук заявил, что Apple изучает ChatGPT и подобных чат-ботов. Предприниматель отметил, что его компания заинтересована в создании конкурента востребованного чат-бота.
Это уже все прикупили. Я не о прикладных нейронках для сервисов, а о реальном ИИ.
Это не понятен ни одна корпорация, здесь нужна совокупная мощь на государственном уровне.
Государство как инструмент управления и построения коллосальных проектов уже умерло, время за корпорациями, которым нужна прибыль и конкурентное преимущество.
Хорошая вещь, но не понимаю ЦА для миди и макс.
то есть покупать новое поколение сразу с центром управления для датчиков ок, но остальное дорого же.
Но в целом - круто что эта сфера развивается.
А какая аудитория у мини?
Колонки умнеют, люди тупеют
Большой брат не дремлет )) будет слушать и продавать инфу))) дя я знаю так все делают во всем мире и наш смартфон это первый, кто все знает о нас))
Одна колонка умнее другой) Ценник побюджетнее стал.. экономим.
ну,всë вписывается в логику "развития"... чем больше людишки тупеют,тем больше им нужны " умные" устройства😆
В конце года колонки от Сбера в М-видео и Эльдорадо раздавали при покупке смартфонов, вот и весь прирост продаж этого поделия бесполезного.
Что с ними делать - хз, ибо получил так две колонки.
Как оффлайн колонки беспроводные в стереопаре их настроить нельзя - только при прослушивании музыки в Буме, в итоге валяются мертвым грузом как наверняка и у большинства "покупателей".