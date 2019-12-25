Устройство стоит 9,5 тысяч рублей, а его обслуживание обойдётся от 999 рублей в месяц.

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Российский стартап Voca.Tech в партнёрстве с «Яндекс.Облаком» представил бейджи с микрофонами для автоматического анализа речи сотрудников Voca.Badge. Устройства предназначены для крупных розничных компаний, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Бейдж записывает речь сотрудника и передаёт файл в «Яндекс.Облако», после чего технология Yandex SpeechKit распознаёт и переводит речь в текст. Программа покажет работодателю, насколько вежливо и эффективно сотрудник общался с клиентом: например, дал ли он ему полную, достоверную и понятную информацию о товаре, не использовал ли слова паразиты и так далее.

Устройство стоит 9,5 тысяч рублей, в будущем Voca.Tech планирует предлагать бизнесу бейджи в аренду. Обслуживание обойдётся от 999 до 2499 рублей в месяц: тариф включает лицензии на управление бейджами, аналитику и распознавание от 30% до 100% разговоров.

Бейдж может автономно работать до 12 часов, говорят партнёры. Данные передаются с помощью Wi-Fi. Yandex SpeechKit различает названия лекарств, виды топлива, элементы спортивной экипировки и другие слова. Разработчики отмечают, что устройство способно распознавать речь даже в условиях шума — например, в зале ожидания московского аэропорта оно правильно определило не менее 80% слов.

Гендиректор Voca.Tech Бэлла Муталлапова рассказала vc.ru, что в 2019 году разработчик провёл 40 пилотных проектов с крупнейшими компаниями из сфер телекома, недвижимости, фармакологии и банковской отрасли. Конкретные компании она не назвала.

В августе 2019 года бейджи с возможностью аудиозаписи разговоров от Voca.Tech тестировал оператор Tele2, тогда для распознавания речи использовался когнитивный сервис Speech to Text Recognition в облаке Microsoft Azure.

Теперь в Voca.Tech уточнили, что выпустили несколько решений для пересональной речевой аналитики, в том числе для Yota и Tele2. Однако сделать универсальное решение, которое можно использовать в федеральной рознице, получилось только с использованием технологии Yandex SpeechKit.