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Техника
Татьяна Боброва
1337

Российский стартап Voca.Tech и «Яндекс.Облако» представили бейджи с микрофонами для анализа речи сотрудников Материал редакции

Устройство стоит 9,5 тысяч рублей, а его обслуживание обойдётся от 999 рублей в месяц.

12 комментариев
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Российский стартап Voca.Tech в партнёрстве с «Яндекс.Облаком» представил бейджи с микрофонами для автоматического анализа речи сотрудников Voca.Badge. Устройства предназначены для крупных розничных компаний, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Бейдж записывает речь сотрудника и передаёт файл в «Яндекс.Облако», после чего технология Yandex SpeechKit распознаёт и переводит речь в текст. Программа покажет работодателю, насколько вежливо и эффективно сотрудник общался с клиентом: например, дал ли он ему полную, достоверную и понятную информацию о товаре, не использовал ли слова паразиты и так далее.

Устройство стоит 9,5 тысяч рублей, в будущем Voca.Tech планирует предлагать бизнесу бейджи в аренду. Обслуживание обойдётся от 999 до 2499 рублей в месяц: тариф включает лицензии на управление бейджами, аналитику и распознавание от 30% до 100% разговоров.

Бейдж может автономно работать до 12 часов, говорят партнёры. Данные передаются с помощью Wi-Fi. Yandex SpeechKit различает названия лекарств, виды топлива, элементы спортивной экипировки и другие слова. Разработчики отмечают, что устройство способно распознавать речь даже в условиях шума — например, в зале ожидания московского аэропорта оно правильно определило не менее 80% слов.

Гендиректор Voca.Tech Бэлла Муталлапова рассказала vc.ru, что в 2019 году разработчик провёл 40 пилотных проектов с крупнейшими компаниями из сфер телекома, недвижимости, фармакологии и банковской отрасли. Конкретные компании она не назвала.

В августе 2019 года бейджи с возможностью аудиозаписи разговоров от Voca.Tech тестировал оператор Tele2, тогда для распознавания речи использовался когнитивный сервис Speech to Text Recognition в облаке Microsoft Azure.

Теперь в Voca.Tech уточнили, что выпустили несколько решений для пересональной речевой аналитики, в том числе для Yota и Tele2. Однако сделать универсальное решение, которое можно использовать в федеральной рознице, получилось только с использованием технологии Yandex SpeechKit.

В ноябре об использовании технологий Voca.Tech рассказали и в ВТБ. Стартап — участник корпоративного акселератора банка.

#новость #яндексоблако #vocatech

Техника
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12 комментариев
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Saucedo Puetz

4

Главное не забыться и этого жучка домой не унести

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Денис Демидов

Saucedo
1

Унесешь домой - получишь премию, работодатель должен контролировать досуг, этим еще Генри Форд занимался )))

https://businessrevisor.ru/2018/12/henry-ford-secret-service-total-control/

Менеджмент Генри Форда: слежка и тотальный…
Менеджмент Генри Форда был построен на тотальном контроле жизни его подчиненных. И это касалось не…
businessrevisor.ru
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Vl Al

3

Резко упрощает контроль походов в туалет.

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Vladislav Rybin

1

К сожалению покупатели на такое найдутся.

Тот же известный всем банк например в наших уральских филиалах недавно установил камеры
снимающие лицо операциониста во время работы с клиентом. При этом ИИ способен распознать эмоции на лице и ежели ты не улыбаешся определенное время то идет штраф.
Но развитие технологий не остановить, да

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Александр Федорченко

0

Опа, не завидую администраторам и продаванам. Их паранойя крепчает.

Яндекс, у меня есть идея анального приспособления с датчиками температуры, давления и нажима, данные записываются в графики и сохраняются на microSD, дайте денег, нужно 100 миллионов рублей.

Во второй версии думаю ещё добавить Wi-Fi и отправлять информацию в облако. Плюс, выносной датчик кала, чтоб понимать, когда раб, ой, сотрудник хочет в туалет.

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Alex Petrov

0

Ну перевели в текст и что кто то из менеджмента читать это будет?  

Ответить

Александр Мазалецкий

Alex
1

Это уже идея для другого стартапа

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Prolis Labkk

0

Мотивирует перед походом в туалет положить бедж на стол.

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Сергей Щербаков

0

Офигительно. Прихожу я значит в ВТБ, обсуждаю с сотрудником персональные финансовые вопросы, а все эти данные фигах и в облако. 

Т.е. яндекс получит инфу о финансах, покупках, и прочих аспектах моей жизни которые я предпочел бы не выкладывать в публичный доступ. И повезет если эти данные из яндекса никуда третьим лицам не уйдут.

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Ivan Kuznetsov

Сергей
0

Не переживайте), уже много лет как любой колл-центр сотен условных "Рогов и копыт" пишет ваши звонки, а бизнес анализирует обобщенные данные. И жизнь так и не стала кибер-панковым кошмаром.  Яндекс.Облако использует собственные дата-центры Яндекса и сохранность данных там это не везение, а технологии.  

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Максим Белоусов

0

Перед каждым диалогом, продавец обязан предупедить что он будет записан и всем кто с ним находится рядом. Это устройство так же наверняка подползает под понятие спецсредство. У нас людей за умные часы сажали, а тут стартап с откровенной слежкой. В аптеке слушать разговор это вообще верх идиотии. Если мне скажут что в этой аптеке записывают разговор я туда никогда не пойду.

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roko kotta

0

Интересно, что такого технологичного написали в бейдж за 9тыр? Где-то должен быть подвох.

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