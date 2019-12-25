Продажи устройства начнутся в первой половине 2020 года.

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МТС разработала «умную» колонку с голосовым помощником по имени Марвин и систему «умного» дома. Об этом в письме сотрудникам сообщил директор центра искусственного интеллекта оператора Аркадий Сандлер (копия есть у vc.ru), представитель МТС подтвердил подлинность письма.

Колонка может рассказать новости, поставить музыку или аудиокниги, управлять «умным» домом, отвечать на разные вопросы и другое, говорится в письме. Устройство в перспективе станет центром цифровой экосистемы МТС, пишет Сандлер.

Изображение колонки из письма Аркадия Сандлера

Сейчас устройство находится на бета-тестировании. Для обучения «Марвина» компания предложила тысячу колонок своим сотрудникам, их задача — «как можно больше разговаривать с "Марвином"», это сделает устройство умнее и общительнее, объясняет Сандлер.

Колонку также можно подключить к системе «умного» дома, если устройства системы поддерживают протокол ZigBee 3.0. Для этого нужно установить мобильное приложение «умного» дома МТС.

Представитель МТС подтвердил, что сейчас виртуальный ассистент тестируется сотрудниками компании и приобретает новые навыки. Запустить продажи устройства планируется в первой половине 2020 года, рассказали в компании.

Аналогичные устройства есть у «Яндекса» и Mail.ru Group. Продажи «умной» колонки «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алисой» запустили в июле 2018 года. На совместном маркетплейсе «Яндекса» и «Сбербанка» «Беру» колонка стоит 10990 рублей.