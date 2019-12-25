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Продажи устройства начнутся в первой половине 2020 года.
МТС разработала «умную» колонку с голосовым помощником по имени Марвин и систему «умного» дома. Об этом в письме сотрудникам сообщил директор центра искусственного интеллекта оператора Аркадий Сандлер (копия есть у vc.ru), представитель МТС подтвердил подлинность письма.
Колонка может рассказать новости, поставить музыку или аудиокниги, управлять «умным» домом, отвечать на разные вопросы и другое, говорится в письме. Устройство в перспективе станет центром цифровой экосистемы МТС, пишет Сандлер.
Сейчас устройство находится на бета-тестировании. Для обучения «Марвина» компания предложила тысячу колонок своим сотрудникам, их задача — «как можно больше разговаривать с "Марвином"», это сделает устройство умнее и общительнее, объясняет Сандлер.
Колонку также можно подключить к системе «умного» дома, если устройства системы поддерживают протокол ZigBee 3.0. Для этого нужно установить мобильное приложение «умного» дома МТС.
Представитель МТС подтвердил, что сейчас виртуальный ассистент тестируется сотрудниками компании и приобретает новые навыки. Запустить продажи устройства планируется в первой половине 2020 года, рассказали в компании.
Аналогичные устройства есть у «Яндекса» и Mail.ru Group. Продажи «умной» колонки «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алисой» запустили в июле 2018 года. На совместном маркетплейсе «Яндекса» и «Сбербанка» «Беру» колонка стоит 10990 рублей.
Mail.ru Group анонсировала собственную «умную» колонку с голосовым помощником «Маруся» в декабре 2019 года. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года, рассказали в компании. Цена устройства не раскрывается, но она будет «конкурентоспособной», заявил гендиректор группы Борис Добродеев.
Хм...
"Марвин - робот-параноик. Марвин страдает от тяжёлой формы депрессии ... . Сильное отвращение к жизни у Марвина появилось из-за того, что ни одна задача не может занять даже минимально его безграничный интеллект."
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82)
- Марвин, какая сегодня погода?
- Самая подходящая для того, чтобы сдохнуть.
- Марвин, гороскоп на сегодня.
- Ты уверен, что хочешь это знать?
- Марвин, прочитай новости.
- С какой начать - с плохой или с очень плохой?
Расскажите мне, кто пользуется этими колонками и голосовыми ассистентами - зачем вам это? Каковы сценарии использования?
Я правда не понимаю, но раз это производят пачками, значит люди юзают же.
Умные колонки, умные телевизоры, роботы-пылесосы, автомобиль с автопилотом. Похоже скоро самым тупым в доме буду Я.
Маврин бы лучше зашёл на рынок
Марвин! Как много в этом звуке для сердца русского сплелось. Как много в нем отозвалось.
Чтож они все так однообранзны - сплошные колонки... Ждем, когда хотя бы одна контора разработает к примеру утюг.
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