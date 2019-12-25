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Так РАТЭК отреагировала на закон о предустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что разработчики предустановленного по российским законам ПО тоже должны отвечать за работу устройств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя РАТЭК Антона Гускова.
Сейчас ответственность за работу устройств лежит на производителях, импортёрах и продавцах электроники. Ассоциация предлагает закрепить ответственность разработчиков программ, в том числе материальную, в законе «О защите прав потребителей».
Также ассоциация предлагает ввести переходный период до года для вступления закона в силу и в течение этого времени протестировать внедрение одного приложения на один вид устройств.
Закон об обязательной перестановке российских программ вступает в силу с июля 2020 года. Правило касается смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV. Список программ для предустановки определит правительство. Предложения будут приниматься до 26 декабря, уточнили в ФАС.
В конце ноября 2019 года РАТЭК просила Владимира Путина отклонить закон. Предустановка российского ПО грозит монополизацией рынка и снижением деловой активности на рынке, считают бизнесмены.
А вот мне больше интересен этот закон в плане железа без вообще софта. Например ноутбука без операционной системы но с AMI BIOS на борту. Что они туда предустановят? А?
Дык я и говорю вот на БИОС они что русское предустановят? Не дай бог Эльбрус... )))
Щас договоришься!!! Будешь на Рубиосе сидеть!
Вскроют и наклеют на материнку проездной от метро (их в Зеленограде делают). Там на проездном будет российская программа.
эх. Если приложение может сломать систему - то с системой что-то не так. Почему разработчики приложений должны отвечать за криворучек разработчиков системы?
Требовали бы чего-то адекватного...
Если приложение может сломать систему - то с системой что-то не так
Вы вообще как работают ОС и что позволено делать программам понимаете?
обязательной перестановке российских программ
предустановке, т.е. установке на этапе фабричной прошивки.
Интересно, кто и как это будет контролировать.
Я, как будущий владелец и пользователь устройства, могу приобрести устройство с международной прошивкой, или страны, отличной от РФ. Или попросить продавца привести товар в надлежащее состояние.
Навязывание мне каких-то доп. функций, в конкретном случае "российского софта" - это ущемление моих прав, как потребителя, на надлежащее качество товара.
Закон - требует установки непонятного софта на новые системы, тестирование всего этого говна может стоить запредельно дорога(ибо каждую модель надо тестировать) ибо рынок сбыта небольшой. Тогда либо цена в потолок поднимется на любую чушку, либо пусть отвечают разрабы за свои творения
имхо должно быть сделано, как сейчас в том-же самсунге. при первой настройке ставится ПО под регион, но должна быть возможность от него отказаться и потом снести, если надо. То есть такое ПО не должно быть системным, тк это приводит к возможности интегрировать закладки. Если так, то я не имею ничего против, если при первом включении телефон предложит установить яндекс браузер место хрома.
Замечено, что российский софт никак не летает, при том что по уверениям самих производителей по каким-то загадочным тестам они все врмя обгоняют и перегоняют.
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