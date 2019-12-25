Так РАТЭК отреагировала на закон о предустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства.

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что разработчики предустановленного по российским законам ПО тоже должны отвечать за работу устройств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя РАТЭК Антона Гускова.

Сейчас ответственность за работу устройств лежит на производителях, импортёрах и продавцах электроники. Ассоциация предлагает закрепить ответственность разработчиков программ, в том числе материальную, в законе «О защите прав потребителей».

Также ассоциация предлагает ввести переходный период до года для вступления закона в силу и в течение этого времени протестировать внедрение одного приложения на один вид устройств.

Закон об обязательной перестановке российских программ вступает в силу с июля 2020 года. Правило касается смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV. Список программ для предустановки определит правительство. Предложения будут приниматься до 26 декабря, уточнили в ФАС.