Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S24 со встроенными функциями ИИ Статьи редакции
Компания провела презентацию Unpacked 2024.
Galaxy S24 и S24 Plus
На рынках Северной Америки оба смартфона буду оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в Европе — чипами Exynos 2400 от Samsung. Модель S24 будет поставляться с 8 Гб оперативной памяти, S24 Plus — с 12 Гб.
Размер экрана S24 составляет 6,2 дюйма, S24 Plus — 6,7 дюймов с разрешением 1440p. Максимальная яркость дисплеев составляет 2600 нит. Ёмкость аккумулятора увеличилась до 4000 мАч для S24 и 4900 мАч для S24 Plus.
Рамки смартфонов выполнены из алюминия и обеспечиваю защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Характеристики камер по сравнению с моделями Galaxy S23 не изменились.
Главным нововведением для линейки Galaxy S24 стали встроенные функции ИИ. Так, приложения «Заметки», «Диктофон» и «Клавиатура» через облако используют модель Google Gemini Pro для расшифровки аудио и редактирования текста. С помощью нейросети Google Imagen 2 пользователи смогут редактировать фотографии в «Галерее» — например, удалять или перемещать объекты. А модель Gemini Nano работает непосредственно на устройствах и позволяет генерировать тексты, эмодзи и реакции в «Сообщениях».
Galaxy S24 и S24 Plus поддерживают ИИ-перевод в реальном времени при звонках. Он работает с 13 языками, включая английский, китайский, французский, итальянский, испанский, португальский, японский и другие.
В смартфонах также появилась функция Circle to Search. Она позволяет выделять текст, видео и изображение в любом приложении и запускает быстрый поиск выбранного объекта в Google.
Устройства буду доступны в четырёх цветах: чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом. Цена Galaxy S24 начинается от $800, S24 Plus — от $1000. Поставки смартфонов начнутся 31 января 2024 года.
Цена Galaxy S24 у российских ритейлеров составляет от 90 тысяч рублей, а S24 Plus — от 112 тысяч рублей. Предварительные заказы смартфонов открылись сразу после завершения презентации Samsung.
Galaxy S24 Ultra
Каркас смартфона выполнен из титана, как и у iPhone 15 Pro. По словам, Samsung материал обеспечивает большую долговечность устройства. Экран размером 6,8 дюйма больше не имеет изогнутых краёв.
Внутри S24 Ultra — процессор Snapdragon 8 Gen 3, с которым смартфон будет поставляться во все регионы продаж. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 7.
Samsung также заменила «десятикратный оптический зум на пятикратный с поддержкой кадрирования без потерь». В остальном технические характеристики камер не изменились.
Смартфон поддерживает те же возможности ИИ, что и младшие модели линейки, включая функцию перевода с разных языков в реальном времени. Устройство доступно для предзаказа по цене от $1300 за модель с 256 Гб памяти. Поставки начнутся 31 января 2024 года.
Цена Galaxy S24 Ultra в России начинается от 147 тысяч рублей. Ведущие ритейлеры уже открыли возможность предзаказа устройства. Модель смартфона с 1 ТБ памяти обойдётся в 190 тысяч рублей. Устройство можно приобрести в чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом цветах.
О, даже Сяоми вылез посмотреть
Похоже не шоколадку.
Господи, преподобный - это потрясающе!!!
Удивительное сходство.😁
3й год одно и то же. Ну удачи
У apple то же самое
Если эта функция работает хорошо, то это бомба.
В это уже есть у Pixel (в РФ не работает)
Zer gutt
Даже сдали видать, что все идеи взяты с айфона. Так уж за такие деньги яблоко можно купить и жить полной жизнью.
Странная у вас полная жизнь с этим огрызком (по крайней мере с их ограничениями в РФ)
Ага. Полная жизнь без эпплпей и сбера в эппсторе.
Яблоком платить телефоном в России? Не выйдет
Увы, "Яблоко" и "полная жизнь" ну вообще никак не совместимы. По крайней мере сейчас и конкретно в РФ/Белоруссии.
Apple Pay не работает, возможности установки сторонних/забаненных приложений - нет.
Хотя, Гугл, сама по себе как компания, в этом плане гораздо злее Эппла в отношение россиян и тоталитарнее, и готова была первее Эппла, с криками "Сэр, есть сэр!", бежать и превращать андроид смартфоны россиян в бесполезные кирпичи, только сама структура ОС не позволяет это так же легко. Эппл в этом плане гораздо более сдержанно и дружелюбно себя вели, хоть и доля рынка в РФ их очень маленькая.
судя потому, что на samsung.com/ru описание sgs24u ну русском появилось сразу после презентации, товарищам из ю. кореи всё же не очень хочется упускать рынок в рф
Они ру сайт никогда не забрасывали, тока напрямую купить нельзя
Их официальная поддержка всем на комменты отвечает до сих пор на всех сайтах магазинов.
Теперь мы сможем увидеть темную сторону луны?
Пока светлую.
Титановый корпус как у айфона
AI сервисы Google
Вот и все инновации Самсунга 🤷♂️
Ну ок.
Да какая оразница чьи инновации? Мне как пользователю хочется, чтобы в продукте были лучшие фичи интегрированные вместе, чтобы получалось что-то удобное. Ну как живой перевод с кучи языков, например.
Напоминает все эти разговоры об импортозамещении: главное чтобы "наше", и плевать как работает.
Какой-то внебрачный ребенок iPhone и Pixel.
Какое же убожество это точка по центру.
Выглядит как какой-то HTC из нулевых. Еще эти отвратные углы. Буэ. Я не понимал никогда как эти смартфоны могут быть такими популярными.
как их отличать то вообще? или это прямым текстом что мы них..я не сделали, ну и судя по описанию так оно и есть плюс шим кровоточащий
Эх, взять бы сейчас и ни презентацию не посмотреть, ни статью не почитать.
Когда в конце заголовка стоит "ИИ" само собой так и просится спросить: "ИИ что дальше то?" "ИИ что-то еще забыли написать??"🤣😁
Все равно лучше Nokia 3310 уже ничего не будет.
Ну зачем этот вонючий эксинус в флагманы ставить,какая боль
За то у них свой независимый процессор есть, на котором устройства ещё и покупают
Чтобы раскрывать максимально возможности архитектуры и пользоваться своей наработкой, не покупая лицухи на линейки.
Вы же тоже импортозамещаетесь, а зачем? Чтобы иметь своё, чтобы без закладов, чтобы максимально иметь низкоуровневый контроль.
И корейцы молодцы, свой SoC прекрасно работает. Не знаю, как с играми, но софт уже точно вылизан.
Что за корейские приколы...
А где re4 remake нативный?
Ну почему? Почему гуй андроида выглядит так дешево?
Гуй?
Выглядят просто потрясающе. Радует увеличение ёмкости аккумулятора – теперь можно наслаждаться долгим временем работы без подзарядки
На какой версии ты работаешь?
преза - borning что ппц. в конце показали какой-то galaxy ring - это что такое? после объявления цен смотрел одним глазом и ухом.
Все это есть в Яндекс браузере 😄 который можно установить на любое устройство.
И любое с ним похоронить
Кроме порнохаба для чего еще телефон нужОн? Порнохаб и на сяоми нормально заходит
Посмотрел презентацию, скукотища та ещё. Все так называемые инновации Ai напрямую заимствованы из Google pixel. Нет, чтобы действительно что-то стоящее выкатить, например:
1. Сделать аналог FaceID, а не нынешнее убожество, которое работает через раз
2. Уменьшить размер ос (80гб уже, это что вообще?)
3. Улучшить быстродействие или хотя бы дополнить анимации в меню
4. Улучшить интеграцию девайсов в экосистему
5. Фронталку, в конце концов, сделать адекватной, а не довольствоваться до сих пор уровнем nokia N70
И так далее, это только навскидку привел примеры, болячек у самсы вагон и маленькая тележка. А в конце с кольцом это вообще что было? В стиле концовки Клана Сопрано?
За полтора часа бубнежа про новую эру Ai (в итоге просто более удобный поиск по изображению и конспекта с диктофона, да заметок) не нашел ни одной причины для покупки S24, или перехода с ранних моделей, даже не побоюсь сказать с устаревшего S10.
Размер ОС в пределах нормы (около 17 гб на One UI 5.1), то, что показывает как 80 гб, не является пространством на диске. Ну а интеграция с Gemini это очень хорошо (если она будет работать в РФ, конечно).
80 гигов - это из-за проводника в роботе и тупой оболочки. Они незнакомые расширения файлов плюсуют к системным разделам, а не к данным пользователя, отсюда и приколы. Технически, это просто программный казус, даже не баг.
С их возможностями, выпускать такое, странные ребята!
А какие у них возможности по твоей информации? Что они должны были сделать, чтобы ты сказал "вау"?
Это корпорация, там есть те, кто приказывает в стиле : - Я так вижу!
Если продажи не пошли, старого скидывают, ставят нового ятаквижуиста и по-новой начинают.
И не думай, что это шутка. Я в корпорации такой же рабом работаю, только с другим профилем и видом деятельности.
Цветов будет не по 4, а по 7.Galaxy S24
Amber YellowGalaxy S24 Plus
Cobalt Violet
Jade Green
Marble Gray
Onyx Black
Sandstone Orange
Sapphire Blue
Amber YellowGalaxy S24 Ultra
Cobalt Violet
Jade Green
Marble Gray
Onyx Black
Sandstone Orange
Sapphire Blue
Titanium Black
Titanium Blue
Titanium Gray
Titanium Green
Titanium Orange
Titanium Violet
Titanium Yellow
Ну прям какой-то прогресс, благодаря интеграции ИИ. А то начиная с S8 и до моего S22+ кроме процессора/памяти/камеры (ну как обычно в смартах) - ничего не менялось по сути. Можно будет к концу года на S24+ перейти, если обзоры будут хорошими.
Боже, даже китайцы уже дошли до того, что острые углы - это неудобно, еще и выглядит по-уродски, но корейцы со своими ультрами все еще ничему не научились.
Уже потеряли лидерство по объему, может хоть тогда мы дождемся нормальную линейку ультра...