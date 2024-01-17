Компания провела презентацию Unpacked 2024.

Galaxy S24 и S24 Plus

На рынках Северной Америки оба смартфона буду оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в Европе — чипами Exynos 2400 от Samsung. Модель S24 будет поставляться с 8 Гб оперативной памяти, S24 Plus — с 12 Гб.

Galaxy S24 Plus и S24

Размер экрана S24 составляет 6,2 дюйма, S24 Plus — 6,7 дюймов с разрешением 1440p. Максимальная яркость дисплеев составляет 2600 нит. Ёмкость аккумулятора увеличилась до 4000 мАч для S24 и 4900 мАч для S24 Plus.

Рамки смартфонов выполнены из алюминия и обеспечиваю защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Характеристики камер по сравнению с моделями Galaxy S23 не изменились.

Главным нововведением для линейки Galaxy S24 стали встроенные функции ИИ. Так, приложения «Заметки», «Диктофон» и «Клавиатура» через облако используют модель Google Gemini Pro для расшифровки аудио и редактирования текста. С помощью нейросети Google Imagen 2 пользователи смогут редактировать фотографии в «Галерее» — например, удалять или перемещать объекты. А модель Gemini Nano работает непосредственно на устройствах и позволяет генерировать тексты, эмодзи и реакции в «Сообщениях».

Galaxy S24 и S24 Plus поддерживают ИИ-перевод в реальном времени при звонках. Он работает с 13 языками, включая английский, китайский, французский, итальянский, испанский, португальский, японский и другие.

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В смартфонах также появилась функция Circle to Search. Она позволяет выделять текст, видео и изображение в любом приложении и запускает быстрый поиск выбранного объекта в Google.

Как работает Circle to Search

Устройства буду доступны в четырёх цветах: чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом. Цена Galaxy S24 начинается от $800, S24 Plus — от $1000. Поставки смартфонов начнутся 31 января 2024 года.

Цена Galaxy S24 у российских ритейлеров составляет от 90 тысяч рублей, а S24 Plus — от 112 тысяч рублей. Предварительные заказы смартфонов открылись сразу после завершения презентации Samsung.

Galaxy S24 Ultra

Каркас смартфона выполнен из титана, как и у iPhone 15 Pro. По словам, Samsung материал обеспечивает большую долговечность устройства. Экран размером 6,8 дюйма больше не имеет изогнутых краёв.

Внутри S24 Ultra — процессор Snapdragon 8 Gen 3, с которым смартфон будет поставляться во все регионы продаж. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 7.

Samsung также заменила «десятикратный оптический зум на пятикратный с поддержкой кадрирования без потерь». В остальном технические характеристики камер не изменились.

Смартфон поддерживает те же возможности ИИ, что и младшие модели линейки, включая функцию перевода с разных языков в реальном времени. Устройство доступно для предзаказа по цене от $1300 за модель с 256 Гб памяти. Поставки начнутся 31 января 2024 года.

Цена Galaxy S24 Ultra в России начинается от 147 тысяч рублей. Ведущие ритейлеры уже открыли возможность предзаказа устройства. Модель смартфона с 1 ТБ памяти обойдётся в 190 тысяч рублей. Устройство можно приобрести в чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом цветах.