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Техника
Артур Томилко

Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S24 со встроенными функциями ИИ Статьи редакции

Компания провела презентацию Unpacked 2024.

Galaxy S24 и S24 Plus

На рынках Северной Америки оба смартфона буду оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в Европе — чипами Exynos 2400 от Samsung. Модель S24 будет поставляться с 8 Гб оперативной памяти, S24 Plus — с 12 Гб.

Galaxy S24 Plus и S24

Размер экрана S24 составляет 6,2 дюйма, S24 Plus — 6,7 дюймов с разрешением 1440p. Максимальная яркость дисплеев составляет 2600 нит. Ёмкость аккумулятора увеличилась до 4000 мАч для S24 и 4900 мАч для S24 Plus.

Рамки смартфонов выполнены из алюминия и обеспечиваю защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Характеристики камер по сравнению с моделями Galaxy S23 не изменились.

Главным нововведением для линейки Galaxy S24 стали встроенные функции ИИ. Так, приложения «Заметки», «Диктофон» и «Клавиатура» через облако используют модель Google Gemini Pro для расшифровки аудио и редактирования текста. С помощью нейросети Google Imagen 2 пользователи смогут редактировать фотографии в «Галерее» — например, удалять или перемещать объекты. А модель Gemini Nano работает непосредственно на устройствах и позволяет генерировать тексты, эмодзи и реакции в «Сообщениях».

Galaxy S24 и S24 Plus поддерживают ИИ-перевод в реальном времени при звонках. Он работает с 13 языками, включая английский, китайский, французский, итальянский, испанский, португальский, японский и другие.

В смартфонах также появилась функция Circle to Search. Она позволяет выделять текст, видео и изображение в любом приложении и запускает быстрый поиск выбранного объекта в Google.

Как работает Circle to Search

Устройства буду доступны в четырёх цветах: чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом. Цена Galaxy S24 начинается от $800, S24 Plus — от $1000. Поставки смартфонов начнутся 31 января 2024 года.

Цена Galaxy S24 у российских ритейлеров составляет от 90 тысяч рублей, а S24 Plus — от 112 тысяч рублей. Предварительные заказы смартфонов открылись сразу после завершения презентации Samsung.

Galaxy S24 Ultra

Каркас смартфона выполнен из титана, как и у iPhone 15 Pro. По словам, Samsung материал обеспечивает большую долговечность устройства. Экран размером 6,8 дюйма больше не имеет изогнутых краёв.

Внутри S24 Ultra — процессор Snapdragon 8 Gen 3, с которым смартфон будет поставляться во все регионы продаж. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 7.

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Samsung также заменила «десятикратный оптический зум на пятикратный с поддержкой кадрирования без потерь». В остальном технические характеристики камер не изменились.

Смартфон поддерживает те же возможности ИИ, что и младшие модели линейки, включая функцию перевода с разных языков в реальном времени. Устройство доступно для предзаказа по цене от $1300 за модель с 256 Гб памяти. Поставки начнутся 31 января 2024 года.

Цена Galaxy S24 Ultra в России начинается от 147 тысяч рублей. Ведущие ритейлеры уже открыли возможность предзаказа устройства. Модель смартфона с 1 ТБ памяти обойдётся в 190 тысяч рублей. Устройство можно приобрести в чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом цветах.

#новости #samsung

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99 комментариев
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 debil
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Дмитрий

О, даже Сяоми вылез посмотреть

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Денис Погребной

Похоже не шоколадку.

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Виталий

Господи, преподобный - это потрясающе!!!

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Илья Попов

Удивительное сходство.😁

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Egor Ka

3й год одно и то же. Ну удачи

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Денис Погребной

У apple то же самое

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12 комментариев
Алексей Ромалин
Galaxy S24 и S24 Plus поддерживают ИИ-перевод в реальном времени при звонках. Он работает с 13 языками, включая английский, китайский, французский, итальянский, испанский, португальский, японский и другие.

Если эта функция работает хорошо, то это бомба.

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Александр Жариков

В это уже есть у Pixel (в РФ не работает)

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2 комментария
Виталий

Zer gutt

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ArtYk.inTrade

Даже сдали видать, что все идеи взяты с айфона. Так уж за такие деньги яблоко можно купить и жить полной жизнью.

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Денис Погребной

Странная у вас полная жизнь с этим огрызком (по крайней мере с их ограничениями в РФ)

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Кулек

Ага. Полная жизнь без эпплпей и сбера в эппсторе.

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Захар Изломов

Яблоком платить телефоном в России? Не выйдет

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4 комментария
Prince of Rossiya

Увы, "Яблоко" и "полная жизнь" ну вообще никак не совместимы. По крайней мере сейчас и конкретно в РФ/Белоруссии.
Apple Pay не работает, возможности установки сторонних/забаненных приложений - нет.
Хотя, Гугл, сама по себе как компания, в этом плане гораздо злее Эппла в отношение россиян и тоталитарнее, и готова была первее Эппла, с криками "Сэр, есть сэр!", бежать и превращать андроид смартфоны россиян в бесполезные кирпичи, только сама структура ОС не позволяет это так же легко. Эппл в этом плане гораздо более сдержанно и дружелюбно себя вели, хоть и доля рынка в РФ их очень маленькая.

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Иван

судя потому, что на samsung.com/ru описание sgs24u ну русском появилось сразу после презентации, товарищам из ю. кореи всё же не очень хочется упускать рынок в рф

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Yuri

Они ру сайт никогда не забрасывали, тока напрямую купить нельзя

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2 комментария
Михаил Негротов

Их официальная поддержка всем на комменты отвечает до сих пор на всех сайтах магазинов.

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Anton Zimin

Теперь мы сможем увидеть темную сторону луны?

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Виталий

Пока светлую.

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Пётр Петров

Титановый корпус как у айфона
AI сервисы Google

Вот и все инновации Самсунга 🤷‍♂️
Ну ок.

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Alex Lowen

Да какая оразница чьи инновации? Мне как пользователю хочется, чтобы в продукте были лучшие фичи интегрированные вместе, чтобы получалось что-то удобное. Ну как живой перевод с кучи языков, например.

Напоминает все эти разговоры об импортозамещении: главное чтобы "наше", и плевать как работает.

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Александр Жариков

Какой-то внебрачный ребенок iPhone и Pixel.

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чувак

Какое же убожество это точка по центру.

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чувак

Выглядит как какой-то HTC из нулевых. Еще эти отвратные углы. Буэ. Я не понимал никогда как эти смартфоны могут быть такими популярными.

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12 комментариев
неформат

как их отличать то вообще? или это прямым текстом что мы них..я не сделали, ну и судя по описанию так оно и есть плюс шим кровоточащий

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Maxim Fox

Эх, взять бы сейчас и ни презентацию не посмотреть, ни статью не почитать.

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1 комментарий
Denis Fedin

Когда в конце заголовка стоит "ИИ" само собой так и просится спросить: "ИИ что дальше то?" "ИИ что-то еще забыли написать??"🤣😁

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Александр Соар

Все равно лучше Nokia 3310 уже ничего не будет.

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VOLKANIC AS

Ну зачем этот вонючий эксинус в флагманы ставить,какая боль

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Денис Погребной

За то у них свой независимый процессор есть, на котором устройства ещё и покупают

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10 комментариев
E.F.B.

Чтобы раскрывать максимально возможности архитектуры и пользоваться своей наработкой, не покупая лицухи на линейки.
Вы же тоже импортозамещаетесь, а зачем? Чтобы иметь своё, чтобы без закладов, чтобы максимально иметь низкоуровневый контроль.
И корейцы молодцы, свой SoC прекрасно работает. Не знаю, как с играми, но софт уже точно вылизан.

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2 комментария
Я- Креационист

Что за корейские приколы...

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Дмитрий Александров

А где re4 remake нативный?

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Подментованный кот

Ну почему? Почему гуй андроида выглядит так дешево?

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Виталий

Гуй?

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2 комментария
Павел Селидов

Выглядят просто потрясающе. Радует увеличение ёмкости аккумулятора – теперь можно наслаждаться долгим временем работы без подзарядки

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Александр Жариков

На какой версии ты работаешь?

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Иван

преза - borning что ппц. в конце показали какой-то galaxy ring - это что такое? после объявления цен смотрел одним глазом и ухом.

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Bulat Kasimov

Все это есть в Яндекс браузере 😄 который можно установить на любое устройство.

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Виталий

И любое с ним похоронить

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МаслобЫк

Кроме порнохаба для чего еще телефон нужОн? Порнохаб и на сяоми нормально заходит

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Александр Ивлев

Посмотрел презентацию, скукотища та ещё. Все так называемые инновации Ai напрямую заимствованы из Google pixel. Нет, чтобы действительно что-то стоящее выкатить, например:
1. Сделать аналог FaceID, а не нынешнее убожество, которое работает через раз
2. Уменьшить размер ос (80гб уже, это что вообще?)
3. Улучшить быстродействие или хотя бы дополнить анимации в меню
4. Улучшить интеграцию девайсов в экосистему
5. Фронталку, в конце концов, сделать адекватной, а не довольствоваться до сих пор уровнем nokia N70
И так далее, это только навскидку привел примеры, болячек у самсы вагон и маленькая тележка. А в конце с кольцом это вообще что было? В стиле концовки Клана Сопрано?

За полтора часа бубнежа про новую эру Ai (в итоге просто более удобный поиск по изображению и конспекта с диктофона, да заметок) не нашел ни одной причины для покупки S24, или перехода с ранних моделей, даже не побоюсь сказать с устаревшего S10.

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Wolfram

Размер ОС в пределах нормы (около 17 гб на One UI 5.1), то, что показывает как 80 гб, не является пространством на диске. Ну а интеграция с Gemini это очень хорошо (если она будет работать в РФ, конечно).

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E.F.B.

80 гигов - это из-за проводника в роботе и тупой оболочки. Они незнакомые расширения файлов плюсуют к системным разделам, а не к данным пользователя, отсюда и приколы. Технически, это просто программный казус, даже не баг.

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Жертва стартапа

С их возможностями, выпускать такое, странные ребята!

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mirge

А какие у них возможности по твоей информации? Что они должны были сделать, чтобы ты сказал "вау"?

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1 комментарий
E.F.B.

Это корпорация, там есть те, кто приказывает в стиле : - Я так вижу!
Если продажи не пошли, старого скидывают, ставят нового ятаквижуиста и по-новой начинают.
И не думай, что это шутка. Я в корпорации такой же рабом работаю, только с другим профилем и видом деятельности.

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Fallen-117

Цветов будет не по 4, а по 7.

Galaxy S24

Amber Yellow
Cobalt Violet
Jade Green
Marble Gray
Onyx Black
Sandstone Orange
Sapphire Blue

Galaxy S24 Plus

Amber Yellow
Cobalt Violet
Jade Green
Marble Gray
Onyx Black
Sandstone Orange
Sapphire Blue

Galaxy S24 Ultra

Titanium Black
Titanium Blue
Titanium Gray
Titanium Green
Titanium Orange
Titanium Violet
Titanium Yellow

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Alex Lowen

Ну прям какой-то прогресс, благодаря интеграции ИИ. А то начиная с S8 и до моего S22+ кроме процессора/памяти/камеры (ну как обычно в смартах) - ничего не менялось по сути. Можно будет к концу года на S24+ перейти, если обзоры будут хорошими.

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Hambala Fully

Боже, даже китайцы уже дошли до того, что острые углы - это неудобно, еще и выглядит по-уродски, но корейцы со своими ультрами все еще ничему не научились.

Уже потеряли лидерство по объему, может хоть тогда мы дождемся нормальную линейку ультра...

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96 комментариев
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