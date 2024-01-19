Техника
Евгения Евсеева

Huawei представила HarmonyOS Next — ОС без поддержки Android-приложений Статьи редакции

Она станет доступна пользователям к концу 2024 года — вероятно, только в Китае.

  • Китайская Huawei провела презентацию для разработчиков, на которой представила свою новую операционную систему HarmonyOS NEXT. Также компания открыла набор на бета-тестирование ОС — подать заявку можно с 15 по 22 января 2024 года. Тесты доступны для смартфонов Huawei Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5.
  • ОС похожа на уже существующую HarmonyOS, но в ней нет компонентов AOSP (Android Open Source Project) — поэтому она не поддерживает Android-приложения. Программы с расширением .apk установить не получится, принимаются только фирменные .hap.
  • Huawei отметила, что создавала ОС самостоятельно: в том числе использовала придуманный ею язык программирования Cangjie. В системе будет поддерживаться ИИ — при помощи собственной модели компании Pangu.
Фото: Huawei
  • Компания анонсировала выход новой ОС в августе 2023 года — и тогда же заявила, что откажется в ней от AOSP.
  • По плану, предварительную версию для разработчиков Huawei запустит в первом квартале 2024 года, а в четвёртом сделает ОС доступной всем пользователям. Будет ли HarmonyOS NEXT доступна за пределами Китая — пока неизвестно, но вероятно, она появится только на внутреннем рынке.
  • Сейчас компания вместе с разработчиками сотрудничает над адаптацией к ОС около 200 приложений. Среди них — KFC, Macdonald's, соцсеть Weibo, Bilibili, онлайн-кинотеатр iQIYI, сервис доставки еды Meituan, платёжный сервис Alipay, музыкальный стриминг QQ Music, браузер 360 Browser, банки China Construction Bank, Bank of Communications и другие.
Приложения, которые адаптируют к HarmonyOS NEXT. Фото: IT Home

#новости #huawei #harmonyos

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53 комментария
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 Tim T

Надо у встроенного ИИ спросить Что произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году?

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Santiago

Ответ: а вы знаете, что госдолг США только в этом году увеличился на 6456 трлн. долларов, а в то время как китайцы под руководством КПК еще на один шаг ближе к коммунизму.

Сообщение:
Вам начислено -15 баллов социального рейтинга, и никакой кошко-жены в этом месяце.

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1 комментарий
Dmitrii Alekseevich

Это обрушит ваш социальный рейтинг и шансы на кошко-жену

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2 комментария
Станислав

Алиса отвечает: Я не могу ответить на этот вопрос, так как опасаюсь сказать что-то неприемлемое для пользователя.

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XNicON .

через полгода - добавлена поддержка андроид приложений, скриньте

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Юрий Б.

Через две недели появится онлайн конвертер. Загружаешь .apk, получаешь .hap

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1 комментарий
Serge Schukin

Конечно - ведь китайцы так легко открывают свой "золотой файервол" - они спецом сделали ОС, которая независима от гугла, чтобы интегрировать через полгода гугл 🤦‍♂️🤦‍♂️🤣

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Стартапер-пессимист

Сначало их было три: Android, iOS, Windows Phone.
Потом их осталось двое: Android, iOS.
Будет ли их сейчас снова трое?)

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Santiago

Но потом появилась она - РОСА Мобайл.

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Ольга.
Windows Phone

Моя хорошенькая, моя славненькая.

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Dmitrii Alekseevich

А ещё Tizen, web os, bada, meego, Ubuntu mobile и много много чего ещё. Некоторые до сих пор живы

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3 комментария
Aina Timo / wdroid.net
Сначало их было три: Android, iOS, Windows Phone.

в тот момент еще Symbian еще была жива

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2 комментария
Алекс

Посмотрим, хватит ли силенок у Хуавей поддерживать ОС. Если хватит, то потребители только выиграют от усилившейся конкуренции.

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Лев Щенин

Правильно, Алекс !
Конкуренция - двигатель прогресса !

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Ale K

Нахуя, а главное зачем

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Алексей Прасковьин

Технологический Суверенитет. Только в отличие от РФ, Китай может и справиться

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1 комментарий
Ольга.

Добавить работы разрабам мобильных приложений?

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3 комментария
Ruslan

вот это похоже на импортозамещение

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Синий трактор

Если честно, пока ни на что не похоже — в видео показано лишь приложение часов и погоды. Вызывает сомнения что оно за пределами китая будет нужно без западных приложений и гугловой экосистемы. Да и сами китайцы что-то айфончики для понтов покупают, а не местный хуавей

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3 комментария
Доктор Шкутко

Китайские приложения, как и китайские авто - как будто кого-то стошнило латинскими буквами

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Вадим Д.

Когда это чудо подрежут разрабы Авроры?

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Vladimir Ivanov

Шильдик поменяют?

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1 комментарий
Division by Zero

Ну и отлично, больше разных систем - больше конкуренция. Американцы санкциями вынудили Huawei свою ос сделать за это им спасибо.

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Eldar Salikhov

Хз кому это надо

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Aina Timo / wdroid.net

Рандомно (по времени) сделанный скриншот с отправкой оного местному китайскому участковому сразу реализуют или в версии 1.1 ?

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Никита

Скорее Harmony OS Previous

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Dmitrii Alekseevich

Не очень понимаю для чего это, сейчас даже отсутствие гугл сервисов из коробки вызывает отторжение у большинства покупателей. Вероятнее всего будет повтор судьбы других аналогичных ос от самсунга, нокии и лж. Если только надежда на цифровой суверенитет

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kotletnik

Это для Китая. Там Гугл сервисы не так критичны

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Вася Пражкин

Ничему людей чужой опыт не учит - самсунговские Bada и Tizen, майкрософтовский Windows Mobile уже на свалке истории.

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Анатолий Кобец

Ну пробовать то надо.

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Юрий Б.

Думаю, у них есть план и они его придерживаются

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kotletnik

И что предлагаешь? Сидеть сложа руки и даже не пытаться? Надежный план

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2 комментария
Krendel Vata

Теже "яйца" или Windows только в профиль?

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jonewayne

Своя ОС на своём языке со своими приложениями. Чувствую угрозу, пойду обновлять резюме.

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50 комментариев
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