Apple добавит в iPhone 16 механическую кнопку для управления камерой — The Information Статьи редакции
С её помощью можно будет регулировать фокус и менять масштаб.
- Capture Button («кнопка захвата») будет находиться на правой грани iPhone 16, чтобы попадать под указательный палец при горизонтальной съёмке, рассказали два источника The Information, знакомые с ситуацией.
- По их словам, новый элемент станет основным преимуществом следующего поколения смартфонов, которые Apple продолжит продвигать как альтернативу профессиональным камерам.
- Датчики на поверхности кнопки будут различать прикосновения и силу нажатия. Например, при проведении по ней влево или вправо камера будет менять масштаб, а при лёгком нажатии — фокусироваться.
- О планах Apple добавить в iPhone 16 «кнопку захвата» для управления камерой в сентябре 2023 года писало MacRumors. По данным издания, она будет сенсорной, но сможет реагировать на нажатия и касания аналогично кнопке «Домой» в iPhone SE.
- В сентябре 2023 года Apple представила iPhone 15, в котором механический переключатель звука заменили на настраиваемую «кнопку действия». С её помощью одним нажатием можно запускать разные функции: например, включать беззвучный режим или режим «Не беспокоить», камеру, фонарик, диктофон или переводчик.
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Эплоcрач через 3, 2, 1
*ладно, начну*
Самсунг топ.
Щас набегут чуваки с сяоми и расскажут, почему эта фича - говно
я iOS юзер и не особо понимаю почему эта фича топ
А чем вам сяоми не нравится? На соседних фабриках делают...
))
Комментарий удален модератором
Прикольная фича, мне она еще на Сони нравилась. Если с этой кнопки можно будет очень быстро из заблоченного режима перейти сразу в съемку - это будет прям кайф. Зависит от реализации, конечно, но эпл умеет копировать старые фишки качественно, в этом им равных нет.
Вот это изобретение, ух! Никто и представить себе не мог что такое возможно! Но Apple, как обычно, сумели удивить.
Бро. Ты раньше шутил, веселился, радовался этой жизни. Что случилось?)
Все новое - хорошо забытое старое, может так и до такого дойдем лет через 5
Тьфу на тебя🤣
Камерафон выглядел вот так
*кхм..кхм..пользуясь случаем*
самсунг топ
через 5 лет телефон станет тупо камерой?
Комментарий удален модератором
Что за стереотип? В кредит берут как барахло от Apple, так и барахло от прочих производителей.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Как будто что-то плохое
Ну в рассрочку можно и взять. За 100к по 9к в месяц на год, комфортно и без прлцентов.
вот вам фича.
с вас 200 000 руб.
спасибо, до свидания.
Примерно так и происходит, за редким исключением
Класс. Готов менять свой 15-й про макс
Тебе кредит за этот ещё два года отдавать...
Это будет удобнее, чем тянуться пальцем до кнопки громкости
Если Apple так думает, то это очень смешно. Любой смартфон это удобная альтернатива камере в плане снял и выложил в соц. сети или что-то быстро зафиксировал. iPhone в своем классе то не лучший по фотовозможностям, а уж до любой камеры уровня даже Сони А6700 ей как пешком до луны.
Делали продакшн в Дубаях для одних рентал каров. Снимали параллельно на соню альфу и на айфон со стабилизатором. Получилось оч не плохо оба )
Теоретической заменой камеры айфон может и может быть. Освещение там ну и задачи что бы без оптики )
Через пару лет айфон заменит все эти ваши профессиональные камеры, так же как в своё время вымерли китайские мыльницы. На прошки уже сейчас можно хоть фильмы снимать.
да, так их.
мочи гадов
https://www.youtube.com/watch?v=t89GgkuTEmo
https://www.youtube.com/watch?v=kJXQ8hGCAs4
Вот два ролика снятые на айфон и на А6700, устройства примерно одного ценового диапазона, только вы не учитываете еще стоимость объектива.
Рядовой пользователь, для кого и делаются подобные ролики, может и не заметить разницу, только бокешка по сути выдает. Да, физику не обманешь, они упираются в толщину каждый раз, но приемлемый уровень для съемки имеется.
до любой камеры уровня даже Сони А6700 ей как пешком до луны. — после вашего поста нагуглил первое же сравнение , и вижу что для фоток уровня пофоткать всякую фигню для просмотра на мониторе, разницы вообще нет. https://www.youtube.com/watch?v=iU4Z6hJ729c
Ну странная фича, как будто бы даже бесполезная... Лишь бы что-нибудь "новое" добавить
Странный коммент. Бесполезный. Лишь бы что спиздануть
Андроеды от зависти набежали в тред. Идите блять работайте, накопите уж на айфон
Кем работаете?
нахер он кому нужен твой ифоне?
как бомж ходишь оплачивать карточкой в то время как андроид бояре платят по нфс :D
риволюция каторую мы се так долга ждали.
Эволюция
Фанаты сяоми: ФАС
ЩиАоЯмИ 🥸
в iPhone 17 эпл уберет механическую кнопку
А что все рофлят про новшества? Эппл где-то говорили и кричали что аналогов до этого момента не было? Ну внедрили и внедрили, а на vc как обычно ехидно все обосрали. Филиал dtf
статья является цитатой источника - The information
причем тут vc.ru? это вам надо идти в комментарии на сайт The information
Новшеством это назвать язык не поднимается. Хорошо забытое старое
Как и все остальное, что так часто бывает.
Так и в производстве авто - изначально все на жк-экран выводили, а затем начали возвращаться к кнопочкам/крутилкам.
У них еще птичка начнет вылетать в iPhone 20. Запомните этот пост!
Ну как скинь сюда модели телефонов с такой хуйней. Забытое старое у нее бля
Кстати, вы не заметили, что некоторые зажрались?
S24 Ultra говно, Iphone 16 говно. Притормозите коней, а то технологии не успевают за вашими амбициями, или забыли как с кнопочной нокией бегали, полифонию качали по смс и играли в змейку?
Чувак, в смысле забыли? Ты явно не берешь во внимание тот факт, что тут уже большинство об этом никогда не знали )
Отказался от айфона 13-14 в кредит и купил POCO M5 за 10000 рублей, чисто для работы. Вот когда смогу зарабатывать достаточно, тогда и можно позволить айфон без кредитов и займов:)
Хожу с xs до сих пор, я мамонт?
А че поделать если он в воде не тонет, в огне не горит, работает как и работал
Бабки есть на телефон любой без кредитов, только вот мне кажется смысла даже через 5 лет не появится
Это раньше там камера, экран, динамики, мощный процессор, а сейчас это все выглядит дрочевом, телефоном пользуюсь на уровне кнопочной нокии
А на завтрак что ели сегодня?
Хех, да мой редми ноут про макс супер ультра мега пиксель имеет эту кнопку с 2007. Ну эпл, Хех, догоняет
Фичу взяли из камерофонов Xperia
А когда просто держишь телефон правой рукой, то оно будет нажиматься ладонью. Збс придумали...
Так же как с тонкими рамками на планшетах. Мне продавец сказал, что Apple умеет определять пальцы по краям на рамках и не реагирует на такие случайные нажатия. Хрен там плавал, ещё как реагирует.
1) Смотря что считать пальцами
2) Возможно у вас большие пальцы
3) Держите не правильно
Наконец-то! Отличная фича
Интересно дойдут ли до iPhone 69
Изобрели то, что Нокиа в серии N90 ещё реализовала🤔
Охуеть, дожили
Лучше бы камеру механической сделали. И глупо разделять фронталку и обычную. Вот как раз через кнопку камера, в идеале, должна переходить из фронтального в обычный режим. Есть очень много способов, как это сделать не изнашивая механизм и быстро.
И на этом все инновации
21 век. Еще крутилку надо и дырокол.
К 2030 году рабочий стол iOS будет состоять из плиток
Скоро iPhone?...
Интересно, а все нищебродские телефоны ставят клеймо своим владельцем в левом нижнем углу? напоминает рабов если честно
Парни, я тут вот что придумал вместо бездушных автоматических стеклоподхемников.
а стоить он будет порядка так на тысячи полторы дороже?
https://market.yandex.ru/product--smartfon-lenovo-p700i/8508030
такой аппарат у меня был
Кнопка - дельная.
Я б и сейчас не отказался от кастомизируемых кнопок на телефонах.
Я еще двенадцать про Макс на пятнадцать не обновлял, а уже 16 анонсируют исследуют реакцию. Остановитесь! Обновляйтесь раз в два года
Яблочники такими темпами скоро раскладушку изобретут или слайдер
Даааа, грущу по нокиа n73/
Вот думаю насколько это будет востребовано, зайдёт ли это яблочникам? Наверняка ещё и цену накрутят на этом, типа новая фишка. Стоит ли за неё переплачивать?