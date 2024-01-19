Техника
Артур Томилко

Apple добавит в iPhone 16 механическую кнопку для управления камерой — The Information Статьи редакции

С её помощью можно будет регулировать фокус и менять масштаб.

  • Capture Button («кнопка захвата») будет находиться на правой грани iPhone 16, чтобы попадать под указательный палец при горизонтальной съёмке, рассказали два источника The Information, знакомые с ситуацией.
  • По их словам, новый элемент станет основным преимуществом следующего поколения смартфонов, которые Apple продолжит продвигать как альтернативу профессиональным камерам.
  • Датчики на поверхности кнопки будут различать прикосновения и силу нажатия. Например, при проведении по ней влево или вправо камера будет менять масштаб, а при лёгком нажатии — фокусироваться.
  • О планах Apple добавить в iPhone 16 «кнопку захвата» для управления камерой в сентябре 2023 года писало MacRumors. По данным издания, она будет сенсорной, но сможет реагировать на нажатия и касания аналогично кнопке «Домой» в iPhone SE.
Изображение MacRumors
  • В сентябре 2023 года Apple представила iPhone 15, в котором механический переключатель звука заменили на настраиваемую «кнопку действия». С её помощью одним нажатием можно запускать разные функции: например, включать беззвучный режим или режим «Не беспокоить», камеру, фонарик, диктофон или переводчик.

#новости #apple #iphone16

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123 комментария
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 Nikita

Эплоcрач через 3, 2, 1

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eugeny.dev

*ладно, начну*
Самсунг топ.

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11 комментариев
Мария Овчинникова

Щас набегут чуваки с сяоми и расскажут, почему эта фича - говно

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Alex R

я iOS юзер и не особо понимаю почему эта фича топ

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3 комментария
Алекс Д.

А чем вам сяоми не нравится? На соседних фабриках делают...

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1 комментарий
eugeny.dev

))

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Илюша

Прикольная фича, мне она еще на Сони нравилась. Если с этой кнопки можно будет очень быстро из заблоченного режима перейти сразу в съемку - это будет прям кайф. Зависит от реализации, конечно, но эпл умеет копировать старые фишки качественно, в этом им равных нет.

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Вадим Д.

Вот это изобретение, ух! Никто и представить себе не мог что такое возможно! Но Apple, как обычно, сумели удивить.

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Борис Интеграторов

Бро. Ты раньше шутил, веселился, радовался этой жизни. Что случилось?)

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1 комментарий
Евгений Лукин

Все новое - хорошо забытое старое, может так и до такого дойдем лет через 5

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Алекс Д.

Тьфу на тебя🤣

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3 комментария
Vladimir P

Камерафон выглядел вот так

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eugeny.dev

*кхм..кхм..пользуясь случаем*
самсунг топ

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Андрей Коновалов

через 5 лет телефон станет тупо камерой?

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Alex

Что за стереотип? В кредит берут как барахло от Apple, так и барахло от прочих производителей.

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13 комментариев

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4 комментария
Nikita
интервальное голодание несколько месяцев снова практиковать

Как будто что-то плохое

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Микс из мусоровоза

Ну в рассрочку можно и взять. За 100к по 9к в месяц на год, комфортно и без прлцентов.

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eugeny.dev

вот вам фича.
с вас 200 000 руб.
спасибо, до свидания.

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QWE

Примерно так и происходит, за редким исключением

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BEST magazin

Класс. Готов менять свой 15-й про макс

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Rigos

Тебе кредит за этот ещё два года отдавать...

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1 комментарий
Akstarta

Это будет удобнее, чем тянуться пальцем до кнопки громкости

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John Smith
Apple продолжит продвигать как альтернативу профессиональным камерам

Если Apple так думает, то это очень смешно. Любой смартфон это удобная альтернатива камере в плане снял и выложил в соц. сети или что-то быстро зафиксировал. iPhone в своем классе то не лучший по фотовозможностям, а уж до любой камеры уровня даже Сони А6700 ей как пешком до луны.

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Борис Интеграторов

Делали продакшн в Дубаях для одних рентал каров. Снимали параллельно на соню альфу и на айфон со стабилизатором. Получилось оч не плохо оба )
Теоретической заменой камеры айфон может и может быть. Освещение там ну и задачи что бы без оптики )

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Eva

Через пару лет айфон заменит все эти ваши профессиональные камеры, так же как в своё время вымерли китайские мыльницы. На прошки уже сейчас можно хоть фильмы снимать.

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2 комментария
eugeny.dev

да, так их.
мочи гадов

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Alex

https://www.youtube.com/watch?v=t89GgkuTEmo
https://www.youtube.com/watch?v=kJXQ8hGCAs4

Вот два ролика снятые на айфон и на А6700, устройства примерно одного ценового диапазона, только вы не учитываете еще стоимость объектива.

Рядовой пользователь, для кого и делаются подобные ролики, может и не заметить разницу, только бокешка по сути выдает. Да, физику не обманешь, они упираются в толщину каждый раз, но приемлемый уровень для съемки имеется.

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1 комментарий
Синий трактор

до любой камеры уровня даже Сони А6700 ей как пешком до луны. — после вашего поста нагуглил первое же сравнение , и вижу что для фоток уровня пофоткать всякую фигню для просмотра на мониторе, разницы вообще нет. https://www.youtube.com/watch?v=iU4Z6hJ729c

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Дмитрий Шусов

Ну странная фича, как будто бы даже бесполезная... Лишь бы что-нибудь "новое" добавить

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Чех в чешках

Странный коммент. Бесполезный. Лишь бы что спиздануть

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1 комментарий
Чех в чешках

Андроеды от зависти набежали в тред. Идите блять работайте, накопите уж на айфон

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eugeny.dev

Кем работаете?

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3 комментария
арнольд чреззаборногузадирищен

нахер он кому нужен твой ифоне?
как бомж ходишь оплачивать карточкой в то время как андроид бояре платят по нфс :D

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ШАБАШ

риволюция каторую мы се так долга ждали.

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Борис Интеграторов

Эволюция

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Пётр Арбенев

Фанаты сяоми: ФАС

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Beton

ЩиАоЯмИ 🥸

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1 комментарий
under construction

в iPhone 17 эпл уберет механическую кнопку

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Max Abdrakhmanov

А что все рофлят про новшества? Эппл где-то говорили и кричали что аналогов до этого момента не было? Ну внедрили и внедрили, а на vc как обычно ехидно все обосрали. Филиал dtf

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eugeny.dev

статья является цитатой источника - The information

причем тут vc.ru? это вам надо идти в комментарии на сайт The information

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3 комментария
Полина Якубова

Новшеством это назвать язык не поднимается. Хорошо забытое старое

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Alex

Как и все остальное, что так часто бывает.
Так и в производстве авто - изначально все на жк-экран выводили, а затем начали возвращаться к кнопочкам/крутилкам.

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Борис Интеграторов

У них еще птичка начнет вылетать в iPhone 20. Запомните этот пост!

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Чех в чешках

Ну как скинь сюда модели телефонов с такой хуйней. Забытое старое у нее бля

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eugeny.dev

Кстати, вы не заметили, что некоторые зажрались?
S24 Ultra говно, Iphone 16 говно. Притормозите коней, а то технологии не успевают за вашими амбициями, или забыли как с кнопочной нокией бегали, полифонию качали по смс и играли в змейку?

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Namhcir

Чувак, в смысле забыли? Ты явно не берешь во внимание тот факт, что тут уже большинство об этом никогда не знали )

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1 комментарий
Данил

Отказался от айфона 13-14 в кредит и купил POCO M5 за 10000 рублей, чисто для работы. Вот когда смогу зарабатывать достаточно, тогда и можно позволить айфон без кредитов и займов:)

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Mikhail

Хожу с xs до сих пор, я мамонт?
А че поделать если он в воде не тонет, в огне не горит, работает как и работал
Бабки есть на телефон любой без кредитов, только вот мне кажется смысла даже через 5 лет не появится
Это раньше там камера, экран, динамики, мощный процессор, а сейчас это все выглядит дрочевом, телефоном пользуюсь на уровне кнопочной нокии

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2 комментария
Alexey

А на завтрак что ели сегодня?

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1 комментарий
Egor Ka

Хех, да мой редми ноут про макс супер ультра мега пиксель имеет эту кнопку с 2007. Ну эпл, Хех, догоняет

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Юрий Б.
механическую кнопку для управления камерой

Фичу взяли из камерофонов Xperia

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Zloy Marketolog

А когда просто держишь телефон правой рукой, то оно будет нажиматься ладонью. Збс придумали...

Так же как с тонкими рамками на планшетах. Мне продавец сказал, что Apple умеет определять пальцы по краям на рамках и не реагирует на такие случайные нажатия. Хрен там плавал, ещё как реагирует.

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Чех в чешках

1) Смотря что считать пальцами
2) Возможно у вас большие пальцы
3) Держите не правильно

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DaSh

Наконец-то! Отличная фича

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Nikita

Интересно дойдут ли до iPhone 69

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Алекс Д.

Изобрели то, что Нокиа в серии N90 ещё реализовала🤔

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Я сказал свое имя машине
станет основным преимуществом

Охуеть, дожили

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Георгий

Лучше бы камеру механической сделали. И глупо разделять фронталку и обычную. Вот как раз через кнопку камера, в идеале, должна переходить из фронтального в обычный режим. Есть очень много способов, как это сделать не изнашивая механизм и быстро.

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Энтони Лавджой

И на этом все инновации

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A

21 век. Еще крутилку надо и дырокол.

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Wobakoff

К 2030 году рабочий стол iOS будет состоять из плиток

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Александр Чигинев

Скоро iPhone?...

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Чех в чешках

Интересно, а все нищебродские телефоны ставят клеймо своим владельцем в левом нижнем углу? напоминает рабов если честно

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1 комментарий
Griby Lenina

Парни, я тут вот что придумал вместо бездушных автоматических стеклоподхемников.

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Татьяна Сухова

а стоить он будет порядка так на тысячи полторы дороже?

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Дмитрий Неизвестный

https://market.yandex.ru/product--smartfon-lenovo-p700i/8508030

такой аппарат у меня был
Кнопка - дельная.
Я б и сейчас не отказался от кастомизируемых кнопок на телефонах.

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Юрий Пепперони

Я еще двенадцать про Макс на пятнадцать не обновлял, а уже 16 анонсируют исследуют реакцию. Остановитесь! Обновляйтесь раз в два года

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Дмитрий

Яблочники такими темпами скоро раскладушку изобретут или слайдер

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Ярослав Романович

Даааа, грущу по нокиа n73/

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Владимир Прохоров

Вот думаю насколько это будет востребовано, зайдёт ли это яблочникам? Наверняка ещё и цену накрутят на этом, типа новая фишка. Стоит ли за неё переплачивать?

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