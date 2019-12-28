Американский кардиолог подал в суд на Apple из-за функции отслеживания пульса в Apple Watch
Материал редакции
Он считает, что компания нарушила его патент.
Истцом стал доктор Джозеф Визель (Joseph Wiesel), преподаватель Медицинской школы Нью-Йоркского университета. По мнению Визеля, «умные» часы Apple Watch нарушают его патент на метод обнаружения мерцательной аритмии.
В патенте Визеля говорится об использовании фотоплетизмограммы для измерения частоты биения сердца. Аналогичный способ использует Apple Watch: зелёные светодиоды в часах мигают, а светочувствительные фотодиоды определяют объём поглощённого зелёного света, что помогает измерить пульс.
По словам Визеля, он впервые связался с Apple в 2017 году и предоставил компании информацию о своём патенте. Визель говорит, что провести переговоры не получилось, что и привело к иску.
Он хочет добиться запрета на использование в Apple его изобретений без разрешения, а также хочет получить денежную компенсацию.
Nick
Хоть не Рамблер
Руслан Агаев
Эпоха патентовых войн, эппл изловчатся и сделают другой цвет :)
Дмитрий Сапожников
Все правильно сделал: подождал, пока станут популярными, а теперь можно снять пару сот миллионов долларов
Valentin DombrovskyДмитрий
Ну да, кто в 17-м году знал про Эппл...
Гончик Цымжитов
Интересно, добьется ли он чего-либо?
NickГончик
Мерцательной аритмии
Anastasia Light
Удачи, кардиолог. Верим в тебя всем сердцем.