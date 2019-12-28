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Техника
Лера Михайлова
1935

Американский кардиолог подал в суд на Apple из-за функции отслеживания пульса в Apple Watch Материал редакции

Он считает, что компания нарушила его патент.

  • Истцом стал доктор Джозеф Визель (Joseph Wiesel), преподаватель Медицинской школы Нью-Йоркского университета. По мнению Визеля, «умные» часы Apple Watch нарушают его патент на метод обнаружения мерцательной аритмии.
  • В патенте Визеля говорится об использовании фотоплетизмограммы для измерения частоты биения сердца. Аналогичный способ использует Apple Watch: зелёные светодиоды в часах мигают, а светочувствительные фотодиоды определяют объём поглощённого зелёного света, что помогает измерить пульс.
  • По словам Визеля, он впервые связался с Apple в 2017 году и предоставил компании информацию о своём патенте. Визель говорит, что провести переговоры не получилось, что и привело к иску.
  • Он хочет добиться запрета на использование в Apple его изобретений без разрешения, а также хочет получить денежную компенсацию.
  • В Apple ситуацию не прокомментировали.
Apple
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#новости #apple

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7 комментариев
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Nick

8

Хоть не Рамблер

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Руслан Агаев

2

Эпоха патентовых войн, эппл изловчатся и сделают другой цвет :)

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Дмитрий Сапожников

1

Все правильно сделал: подождал, пока станут популярными, а теперь можно снять пару сот миллионов долларов

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Valentin Dombrovsky

Дмитрий
1

Ну да, кто в 17-м году знал про Эппл...

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Гончик Цымжитов

0

Интересно, добьется ли он чего-либо?

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Nick

Гончик
1

Мерцательной аритмии

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Anastasia Light

0

Удачи, кардиолог. Верим в тебя всем сердцем.

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