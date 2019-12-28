Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Техника
Лера Михайлова
310

Американец подал иск к Amazon и обвинил компанию в уязвимости «умных» видеозвонков Ring для кибератак Материал редакции

Компанию уже обвиняли в возможных утечках данных из Ring, а в декабре несколько владельцев видеозвонков жаловались на взломы.

1 комментарий
В закладки

Житель Алабамы Джон Бейкер Оранж (John Baker Orange) подал в суд на Amazon. Он обвиняет компанию в уязвимости «умных» видеозвонков Ring для кибератак, пишет Reuters.

Smith Collection/Gado/Getty Images

В коллективном иске Оранж рассказал, что неизвестный хакер получил доступ к его камере Ring и смог через динамики звонка поговорить с тремя детьми Оранжа: он попросил их приблизиться к камере.

В декабре 2019 года СМИ писали и о других похожих инцидентах: в Миссисипи хакер смог наблюдать и разговаривать с восьмилетней девочкой через камеру Ring, установленную в её спальне. Во Флориде взломщик через динамики камеры оскорблял пару из-за их расы, а в Техасе хакер разбудил спящих пользователей угрозами и требованием заплатить ему 50 биткоинов.

19 декабря BuzzFeed и TechCrunch рассказали о двух базах данных, похожих на учётные данные нескольких тысяч владельцев Ring. В базах были адреса электронных почт, пароли и имена конкретных камер (например, «парадная дверь» или «кухня»). Эти данные взломщики могли использовать для просмотра видео с камер Ring и доступа к некоторым личным данным, пишет The Verge.

Представители Ring заявили The Verge, что расследовали возможную утечку и не нашли доказательств взлома баз или сетей компании. Компания рекомендовала клиентам включить двухфакторную аутентификацию, изменить пароли и следить за безопасностью своих учётных записей.

Джон Бейкер Оранж в своём иске требует взыскания убытков (их сумма не указана) с Ring и Amazon, а также просит повысить уровень безопасности старых и новых устройств.

Оранж также рассказал, что включил двухфакторную аутентификацию только после инцидента с его детьми. В иске Оранж и его адвокаты обращают внимание на то, что в своей политике конфиденциальности Ring говорит, что серьезно относится к безопасности и сохранности личных данных пользователей.

По их мнению, компания не выполнила это обещание, так как «не предлагала и не требовала включения двухфакторной аутентификации», цитирует иск Recode.

Издание также уточняет, что правила пользования Ring включают в себя отказ от коллективных исков, поэтому дело может быть завершено. Представители Ring отказались комментировать иск.

Amazon купил производителя «умных» дверных звонков Ring за $1 млрд в 2018 году. Ring производит «умные» видеозвонки и камеры безопасности, которыми можно управлять через приложение на телефоне или компьютере.

#новости #amazon #ring

Техника
Подписан
Отписаться
Американский кардиолог подал в суд на Apple из-за функции отслеживания пульса в Apple Watch
Он считает, что компания нарушила его патент.
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лера Михайлова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ring","amazon"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 99522, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 28 Dec 2019 12:18:12 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Бесплатные стикеры с вашим лого
Закажите набор наклеек с логотипом вашей компании бесплатно по промокоду VC-FREE
Заказать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 99522, "author_id": 78969, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/99522\/get","add":"\/comments\/99522\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/99522"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Серик Сейтбеков

0

Я благодарен вам !

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ВКонтакте
Подписан
Отписаться
ВКонтакте в 2019 году
Орта
Подписан
Отписаться
ICCO: 2020 World PR Report
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта». Елена Фадеева, президент коммуникационной группы «Орта», является…
0
ИКС Холдинг
Подписан
Отписаться
Холодная цифра: российская Арктика станет глобальным хранилищем данных
Крупнейшие мировые ИТ-корпорации, такие как Google и Facebook, активно строят свои новые дата-центры за полярным кругом…
12

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Dostovalov
за день
LG разработала шкаф-теплицу для выращивания зелени и овощей в домашних условиях
Ware Wow
за неделю
Да тут другая фишка, это просто прикрытие для общественного мнения, СМИ. То есть повышение налога пройдет под флагом помощи бедным и обездоленным. С них все равно ничего не собрать, копейки, поэтому их меняют на…
«Ведомости»: власти задумались об отмене НДФЛ для малоимущих и поднятии ставки с 13% до 16% для остальных
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Иван Хлипиткин

Онлайн-кинотеатр Premier удвоил…

Alex Petrov

Место Agile-команд в компании

Анна Спиридонова

Госдума приняла законопроект…

Alexandr Perminoff

«Юла» начала прогнозировать…

Георгий Кулаков

DNS запланировала построить…

balda ivanich

Вот такая реклама нашлась…

Andrew Simon

Bloomberg: банки запланировали…

Алексей Максимов

Американский кардиолог подал в…

Alexandra Penkina

Будущее беспилотников: мифы и…

Alex Cox

«Сбербанк» добавил в новые…

Mika

Что изменилось в фотографии за…

Andrew Simon

Стартап 100-летнего японца

Vladislav Rybin

Bloomberg: банки запланировали…

Семен Удальцов

Американский кардиолог подал в…

vic buynoff

Токсичность и лидерство в…

Michael Shramko

Bloomberg: банки запланировали…

Семен Удальцов

Американский кардиолог подал в…

Ахм TT

Коллекция: 50 самых популярных…

Серик Сейтбеков

Американец подал иск к Amazon и…

Ivan Panchenko

LG разработала шкаф-теплицу для…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }