Компанию уже обвиняли в возможных утечках данных из Ring, а в декабре несколько владельцев видеозвонков жаловались на взломы.

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Житель Алабамы Джон Бейкер Оранж (John Baker Orange) подал в суд на Amazon. Он обвиняет компанию в уязвимости «умных» видеозвонков Ring для кибератак, пишет Reuters.

Smith Collection/Gado/Getty Images

В коллективном иске Оранж рассказал, что неизвестный хакер получил доступ к его камере Ring и смог через динамики звонка поговорить с тремя детьми Оранжа: он попросил их приблизиться к камере.

В декабре 2019 года СМИ писали и о других похожих инцидентах: в Миссисипи хакер смог наблюдать и разговаривать с восьмилетней девочкой через камеру Ring, установленную в её спальне. Во Флориде взломщик через динамики камеры оскорблял пару из-за их расы, а в Техасе хакер разбудил спящих пользователей угрозами и требованием заплатить ему 50 биткоинов.

19 декабря BuzzFeed и TechCrunch рассказали о двух базах данных, похожих на учётные данные нескольких тысяч владельцев Ring. В базах были адреса электронных почт, пароли и имена конкретных камер (например, «парадная дверь» или «кухня»). Эти данные взломщики могли использовать для просмотра видео с камер Ring и доступа к некоторым личным данным, пишет The Verge.

Представители Ring заявили The Verge, что расследовали возможную утечку и не нашли доказательств взлома баз или сетей компании. Компания рекомендовала клиентам включить двухфакторную аутентификацию, изменить пароли и следить за безопасностью своих учётных записей.

Джон Бейкер Оранж в своём иске требует взыскания убытков (их сумма не указана) с Ring и Amazon, а также просит повысить уровень безопасности старых и новых устройств.

Оранж также рассказал, что включил двухфакторную аутентификацию только после инцидента с его детьми. В иске Оранж и его адвокаты обращают внимание на то, что в своей политике конфиденциальности Ring говорит, что серьезно относится к безопасности и сохранности личных данных пользователей.

По их мнению, компания не выполнила это обещание, так как «не предлагала и не требовала включения двухфакторной аутентификации», цитирует иск Recode.

Издание также уточняет, что правила пользования Ring включают в себя отказ от коллективных исков, поэтому дело может быть завершено. Представители Ring отказались комментировать иск.