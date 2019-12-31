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Техника
Евгений Делюкин
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Больше ИТ в офлайне, доступные нейросети, новые устройства и другие технологии, которые ждёт редакция vc.ru в 2020 году Материал редакции

Мнения разделились: кто-то считает 2019 год разминкой перед бурей, но есть и разочарованные скоростью развития индустрии.

В последние годы мы наблюдали, как технологии меняют офлайн-жизнь: теперь уже сложно представить, как заказать такси без приложения от агрегатора, а на очереди — превращение магазинов «у дома» в сервисы доставки вроде «Самоката» и «Яндекс.Лавки». В 2020 году хочу увидеть ещё больше проектов, которые вмешаются в офлайн-процессы так, как мы ещё не представляем.

Андрей Фролов
главный редактор

Обожаю медиа. Видимо, у меня профессиональная деформация. В следующем году, как и в этом, буду следить, как Facebook разбирается со сливом данных, Twitter ужесточает правила модерации и становится децентрализированной платформой, а Instagram продолжает бороться с TikTok и Snapchat.

В этом году была суперская история с Tumblr. Обожал раньше эту соцсеть, а сейчас увидел, как она буквально за два месяца развалилась из-за порно-контента. Как будто сериал посмотрел.

Или, наоборот, незаметные, но удивительные для меня кейсы. Как, например, Twitter, который недавно запретил на сайте публиковать анимированные PNG-файлы — из-за того, что тролли публиковали кислотные анимации, которые вызывали припадки у эпилептиков.

Дико развиваются и нейросети. Хотя мне и сложновато понять такие технологии, результат впечатляет. Буду читать про них и в контексте медиа: deepfake становятся всё реалистичнее, отследить их всё сложнее. Хотя Facebook уже начинает блокировать аккаунты, фотографии которых сгенерированы нейросетью.

Ну и конечно, всякие смартфоны, наушники, компутеры, приложухи — моя тема. Первыми накатываю всякие бета-версии и получаю порцию багов в лицо. В 2020 году продолжу традицию.

Вадим Скворцов
выпускающий редактор

Есть ощущение, что 2019 год был лишь разминкой перед действительно интересным годом.

— 2020 год жаркий для игровой индустрии: в ноябре-декабре поступят в продажу консоли нового поколения Xbox Series X и Sony PlayStation 5, компании запускают полноценные стриминговые игровые сервисы (Stadia, xCloud, GeForce Now), Apple пушит сервис Arcade, а у Valve может получиться наконец-то подтолкнуть рынок VR-устройств с помощью Half-Life: Alyx. С огромным удовольствием буду следить за всем этим.

— Много ожиданий от аппаратного подразделения Microsoft: компания возвращается на рынок смартфонов с двухэкранным Surface Duo, готовит первое поколение складных устройств с Windows 10X, ей нужно что-то делать с ARM-версией Windows, а с новыми консолями нет права на ошибку — нужно отомстить Sony за провальный запуск Xbox One.

— Нейросети уже прочно засели в повседневных приложениях (чего только стоит вычислительная фотография), теперь дело за дальнейшим расширением доступности технологии. Есть ощущение, что в 2020 году пользоваться нейронками будет ещё проще, они станут ещё мощнее, а создать Deepfake-видео можно будет в один клик.

— Очень интересно, что будет с беспилотниками: компании готовы, дело за регуляторами. Не уверен, что уже в 2020 году получится без проблем прокатиться на беспилотном такси по центру Москвы, но постепенно всё к этому идет.

— Мы снова возвращаемся к криптовалютам: в 2020 году должны запуститься амбициозные Facebook Libra и Telegram TON. Или умереть. И если в проект Павла Дурова есть некоторая уверенность, с Libra дела идут довольно грустно.

— Складные смартфоны попытаются довести до ума и выпустить уже полноценное поколение устройств. Но массовыми, конечно, они ещё не станут.

— Интересный год для Apple. Новое шасси iPhone 2020 года должно стать большим шагом для компании (покупателям уже скучно со старым трехгодичным поколением), к тому же, возможно, увидим будущие AR-очки и MacBook на ARM-процессоре.

— Жду новых открытий и улучшений в биотехнологиях: впечатлён Neuralink Илона Маска и надеюсь, что в ближайшие несколько лет нейроинтерфейсы или хотя бы «интернет тела» получат хорошее развитие.

В целом, это должен быть хороший год для рынка потребительской электроники. А вот появится ли какая-то прорывная технология (что там с графеном?), как правительства будут регулировать корпорации и насколько часто будут утекать наши данные — большой и довольно тревожный вопрос. Каждый день вспоминаю «Кремниевую долину» и вижу в сериале нашу действительность.

Евгений Делюкин
обозреватель

— Не то, чтобы в 2020 году, но жду подешевевшие телефоны-раскладушки. Мне кажется, они ещё взлетят.

— Ещё больше доставок богу доставок: жду, когда можно будет не только из «Лент» и «Каруселей» заказывать еду и химию, но и из дроггери-магазинов и магазинов косметики. Чтобы не ходить пешком в «Л'Этуаль» или «Подружку», не делать заказы в онлайне и не ждать сто лет «Почту России», а покупать косметику с доставкой в течение 30-60 минут, как еду.

— Жду какого-то яркого тренда на приватность: всякие нейронки, которые могут приделать твоё лицо к любому видео уже есть, хотелось бы, чтобы появились инструменты для борьбы со всем этим делом.

— Больше приложений с дополненной реальностью, которые действительно помогут «примерить» вещи, макияж и цвет волос. Такое есть и сейчас, но качество исполнения у них пока не очень, как мне кажется.

— Ещё скорее бы летающие такси!

— Благодаря интернету и потребительскому терроризму часть компаний даже в России начала вести себя по отношению к клиентам ответственнее: они извиняются за ошибки, откупаются промокодами и так далее. Хотелось бы, чтобы такая система развивалась и дальше: с одной стороны, чтобы компании не страдали от потребителей-террористов и научились отличать правду от неправды; а с другой, чтобы повышенную ответственность взяли на себя не только ИТ-компании, но и ритейлеры с почтовыми службами.

Лера Михайлова
продюсер

Более удобная работа на iPad: жду, что в будущем году работать с текстом на нём станет ещё удобнее. Пока получается не так быстро, как на компьютере.

Распознавание языков: попробовал Deepl и удивился качеству перевода! С Siri тоже стало приятнее и проще общаться, в последнее время делаю это чаще. Надеюсь, что в 2020 году получим более стройные предложения.

Кирилл Казаков
выпускающий редактор

Больше всего жду, когда некоторые технологии дойдут до регионов, например, телемедицина. По моему личному ощущению, чем дальше от Москвы, тем сильнее «цифровое неравенство». Это касается и доступности каких-то устройств, и навыков работы с ними людей на местах, а порой и возможности подключения к ним. Так, все еще не везде нормально работает мобильная связь и интернет. По крайней мере я нередко сталкиваюсь с этой проблемой.

Очень надеюсь на развитие EdTech. Мне кажется, в этой сфере в 2020 обязательно должен случиться какой-то качественный сдвиг. По крайней мере эксперты, за которыми слежу, внимательны к этой теме.

Из глобальных ожиданий — решение проблемы технологического мусора. Ежегодно люди выбрасывают десятки миллионов тонн электроники. Эта цифра заставляет задуматься о многом.

Ираида Мишина
продюсер

Я сомневаюсь, что в 2020 году появятся по-настоящему революционные технологии.

Если взять смартфоны и мобильные устройства, то последние несколько лет бренды продолжают копировать тренды, которые задаёт Apple. Проблема в том, что Apple перестала удивлять, и презентации компании с каждым годом становятся настолько же скучны, насколько больше и тоньше её устройства.

Другие бренды продолжают играть на чувстве ностальгии: Motorola пытается переосмыслить Razor, Samsung — выпускает смартфон с гибким дисплеем, который выглядит как коммуникатор из начала 2000-х.

Технологии, которых жду я, появятся не раньше середины века, а то и позже. Например — точные неинвазивные нейроинтерфейсы, которые с помощью электромагнитных волн могли бы воздействовать на мозг. Представьте как будет круто, например, на пробежке: надел «шлем», он измерил пульс и послал данные напрямую на зрительную кору, и у человека прямо перед глазами отрисовывается показатель пульса или другие данные. Тогда каждый сможет видеть то, что он захочет!

Или, например, устройство будет считывать активность речевого центра, а затем расшифровывать сигнал и отправлять его системе «умного» дома. Тогда вместо того, чтобы каждый раз говорить «Алиса, включи свет» — будет достаточно просто подумать об этом.

В целом, хочется пожить в мире победившего киберпанка, но пока приходится жить в мире победившего консьюмеризма.

Никита Евдокимов
руководитель отдела специальных корреспондентов и внештатных авторов

#итоги2019 #технологии

Техника
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