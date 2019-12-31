Есть ощущение, что 2019 год был лишь разминкой перед действительно интересным годом.

— 2020 год жаркий для игровой индустрии: в ноябре-декабре поступят в продажу консоли нового поколения Xbox Series X и Sony PlayStation 5, компании запускают полноценные стриминговые игровые сервисы (Stadia, xCloud, GeForce Now), Apple пушит сервис Arcade, а у Valve может получиться наконец-то подтолкнуть рынок VR-устройств с помощью Half-Life: Alyx. С огромным удовольствием буду следить за всем этим.

— Много ожиданий от аппаратного подразделения Microsoft: компания возвращается на рынок смартфонов с двухэкранным Surface Duo, готовит первое поколение складных устройств с Windows 10X, ей нужно что-то делать с ARM-версией Windows, а с новыми консолями нет права на ошибку — нужно отомстить Sony за провальный запуск Xbox One.

— Нейросети уже прочно засели в повседневных приложениях (чего только стоит вычислительная фотография), теперь дело за дальнейшим расширением доступности технологии. Есть ощущение, что в 2020 году пользоваться нейронками будет ещё проще, они станут ещё мощнее, а создать Deepfake-видео можно будет в один клик.

— Очень интересно, что будет с беспилотниками: компании готовы, дело за регуляторами. Не уверен, что уже в 2020 году получится без проблем прокатиться на беспилотном такси по центру Москвы, но постепенно всё к этому идет.



— Мы снова возвращаемся к криптовалютам: в 2020 году должны запуститься амбициозные Facebook Libra и Telegram TON. Или умереть. И если в проект Павла Дурова есть некоторая уверенность, с Libra дела идут довольно грустно.

— Складные смартфоны попытаются довести до ума и выпустить уже полноценное поколение устройств. Но массовыми, конечно, они ещё не станут.

— Интересный год для Apple. Новое шасси iPhone 2020 года должно стать большим шагом для компании (покупателям уже скучно со старым трехгодичным поколением), к тому же, возможно, увидим будущие AR-очки и MacBook на ARM-процессоре.

— Жду новых открытий и улучшений в биотехнологиях: впечатлён Neuralink Илона Маска и надеюсь, что в ближайшие несколько лет нейроинтерфейсы или хотя бы «интернет тела» получат хорошее развитие.

В целом, это должен быть хороший год для рынка потребительской электроники. А вот появится ли какая-то прорывная технология (что там с графеном?), как правительства будут регулировать корпорации и насколько часто будут утекать наши данные — большой и довольно тревожный вопрос. Каждый день вспоминаю «Кремниевую долину» и вижу в сериале нашу действительность.