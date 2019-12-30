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Техника
Евгений Делюкин
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Samsung покажет на CES 2020 виртуальную клавиатуру SelfieType — для печати надо набирать текст перед фронтальной камерой Материал редакции

А также «умный» выделитель текста, генератор солнечного света и другие проекты.

5 комментариев
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На выставке CES 2020 компания Samsung представит несколько проектов экспериментальной программы C-Lab. Один из них — технология SelfieType.

Движок SelfieType AI через фронтальную камеру анализирует движения пальцев и преобразует их в нажатия QWERTY-клавиатуры. Технология не требует дополнительного оборудования и легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки, заявляет Samsung.

Samsung C-Lab Inside — инкубатор идей сотрудников корпорации, который работает с 2012 года. В 2020 году на выставке CES C-Lab также представит:

  • «Умный» текстовыделитель Hyler, который оцифровывает выделенный текст в бумажных документах и показывает в приложении.
  • Прибор и приложение для анализа поверхности головы и подбора подходящего лечения Becon.
  • Наоконный генератор искусственного солнечного света SunnySide.
  • Датчик и сервис для контроля уровня ультрафиолета Ultra V.

Выставка CES 2020 пройдет c 7 по 10 января 2020 года.

#новость #samsung #ces2020

Техника
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5 комментариев
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Юрий Белоножкин

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Хорошо, что есть такие компании, как Самсунг! Мир бы не увидел всех этих сумасшедших изобретений!

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Герман Манвелов

0

Фигня, без обратной связи пользоваться этим будет некомфортно.

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Евгений Делюкин

Герман
0

На экранных клавиатурах тоже нет обратной связи, разве что звук — может и тут так же?

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Александр Прилипко

Евгений
0

Ну почему же без обратной, ставите Клаву любую не подключая ее к телефону вот вам и обратная связь

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Syzygy

Герман
0

Привыкнуть можно, но куда хуже, чем на клавиатуре печатать, да.

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