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А также «умный» выделитель текста, генератор солнечного света и другие проекты.
На выставке CES 2020 компания Samsung представит несколько проектов экспериментальной программы C-Lab. Один из них — технология SelfieType.
Движок SelfieType AI через фронтальную камеру анализирует движения пальцев и преобразует их в нажатия QWERTY-клавиатуры. Технология не требует дополнительного оборудования и легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки, заявляет Samsung.
Samsung C-Lab Inside — инкубатор идей сотрудников корпорации, который работает с 2012 года. В 2020 году на выставке CES C-Lab также представит:
Выставка CES 2020 пройдет c 7 по 10 января 2020 года.
Хорошо, что есть такие компании, как Самсунг! Мир бы не увидел всех этих сумасшедших изобретений!
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