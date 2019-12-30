А также «умный» выделитель текста, генератор солнечного света и другие проекты.

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На выставке CES 2020 компания Samsung представит несколько проектов экспериментальной программы C-Lab. Один из них — технология SelfieType.

Движок SelfieType AI через фронтальную камеру анализирует движения пальцев и преобразует их в нажатия QWERTY-клавиатуры. Технология не требует дополнительного оборудования и легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки, заявляет Samsung.

Samsung C-Lab Inside — инкубатор идей сотрудников корпорации, который работает с 2012 года. В 2020 году на выставке CES C-Lab также представит:

«Умный» текстовыделитель Hyler, который оцифровывает выделенный текст в бумажных документах и показывает в приложении.

Прибор и приложение для анализа поверхности головы и подбора подходящего лечения Becon.

Наоконный генератор искусственного солнечного света SunnySide.

Датчик и сервис для контроля уровня ультрафиолета Ultra V.

