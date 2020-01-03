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По данным исследовательской компании Counterpoint Reserach, компания заняла около 54% мирового рынка 5G-смартфонов.
В январе 2020 года компания Samsung подвела итоги поставок смартфонов Galaxy с поддержкой 5G за прошлый год — они составили свыше 6,7 млн устройств, сообщает TechCrunch.
Первые смартфоны компании с 5G вышли на рынок в мае 2019 года. В сентябре вице-президент Samsung Джун Хи Ли заявил, что смартфонами компании с функцией 5G могут пользоваться более двух миллионов человек. Также он сказал, что Samsung ожидает удвоить это число к концу того же года.
Из отчёта исследовательской компании Counterpoint Reserach следует, что 53,9% мирового рынка смартфонов 5G занимают устройства Samsung.
TechCrunch считает, что в феврале 2020 года компания выпустит с поддержкой 5G модели Galaxy S11.
При этом у компании Apple, конкурента Samsung, до сих пор нет ни одного iPhone с функцией 5G. Специализирующийся на Apple аналитик Минг-Чи Куо ранее прогнозировал, что соединение 5G будут поддерживать все версии iPhone, которые компания представит в 2020 году.
Скорость загрузки данных по сетям LTE не выше 45 Мбит/с, в то время как средняя скорость по 5G — 10 Гбит/с.
В декабре 2019 года МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о совместном развитии сети 5G в России. По данным «Интерфакса», к 2025 году доля подключений в стране по 5G составит 19%.
средняя скорость по 5G — 10 Гбит/с
Это надо офисы подключать с такой скоростью, а не ленту соцсетей на мобиле листать.
Я помню, как купил себе HTC Trinity с поддержкой 3G сетей. Это был офигенный смартфон на Windows Phone 6.0. Где-то 32 _мегабайта_ внутренней памяти.
Прошло года три, но в Москве 3G так толком и не появился, и на этом смартфоне я им не попользовался.
Мне кажется, с этими проданными смартфонами 5G будет та же история. Когда появится нормальное покрытие многие уже сменят их на что-то более новое.
Интересно какая статистика по трафику в сетях 5G. И по времени работы при включенном 5G.
Для Китая, Японии, Южной Кореи и Америке уже актуально. Для остальных нет.
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