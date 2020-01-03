По данным исследовательской компании Counterpoint Reserach, компания заняла около 54% мирового рынка 5G-смартфонов.

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В январе 2020 года компания Samsung подвела итоги поставок смартфонов Galaxy с поддержкой 5G за прошлый год — они составили свыше 6,7 млн устройств, сообщает TechCrunch.

Первые смартфоны компании с 5G вышли на рынок в мае 2019 года. В сентябре вице-президент Samsung Джун Хи Ли заявил, что смартфонами компании с функцией 5G могут пользоваться более двух миллионов человек. Также он сказал, что Samsung ожидает удвоить это число к концу того же года.

Из отчёта исследовательской компании Counterpoint Reserach следует, что 53,9% мирового рынка смартфонов 5G занимают устройства Samsung.

TechCrunch считает, что в феврале 2020 года компания выпустит с поддержкой 5G модели Galaxy S11.

При этом у компании Apple, конкурента Samsung, до сих пор нет ни одного iPhone с функцией 5G. Специализирующийся на Apple аналитик Минг-Чи Куо ранее прогнозировал, что соединение 5G будут поддерживать все версии iPhone, которые компания представит в 2020 году.

Скорость загрузки данных по сетям LTE не выше 45 Мбит/с, в то время как средняя скорость по 5G — 10 Гбит/с.