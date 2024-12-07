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Таня Боброва
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В суде Франции впервые допросили Павла Дурова по существу — AFP

Его задержали в Париже в конце августа 2024 года, отпустив через несколько дней под судебный надзор.

  • Основатель Telegram впервые после своего задержания дал показания в суде Парижа, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.
  • Предприниматель прибыл в суд вместе с адвокатами и отказался что-либо комментировать СМИ, заявив лишь, что «верит во французское правосудие». Адвокаты назвали абсурдной позицию обвинения, согласно которой Дуров замешан в преступлениях, совершённых через мессенджер, передаёт 20minutes.
  • Дурова задержали в конце августа 2024 года в Париже и отпустили через несколько дней под судебный надзор, запретив покидать Францию. Ему предъявили предварительные обвинения, связанные в том числе с соучастием в распространении откровенных фотографий несовершеннолетних, сбыте наркотиков и мошенничестве.
  • В парижской прокуратуре говорили, что расследование может длиться несколько месяцев, а решение о его завершении принимает следственный судья.
  • Команда Telegram заявила, что соблюдает законы ЕС, а модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется». Сам Дуров назвал задержание «удивительным» и пообещал улучшить борьбу с «вредоносными» постами и каналами.
  • В сентябре 2024 года Telegram удалил «проблемный» контент из поиска по мессенджеру и обновил условия использования и политику конфиденциальности — чтобы они были были «едиными» во всех странах присутствия.
Источник: Telegram-канал Павла Дурова 
Источник: Telegram-канал Павла Дурова 

#новости #павелдуров #telegram

2 комментария
Max N

На каком стуле он сидел во время допроса?

1
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Водяной

Он уже профи, на двух сразу

1
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Макгаффин

дал показания в суде - не равно допросили. Его при задержании уже допрашивали несколько часов.

1
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