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Евгения Евсеева
Телеграм

Telegram добавил возможность добавлять подарки в статус и дарить их каналам

Или делиться ими в «Историях».

  • Коллекционные подарки теперь можно использовать в качестве эмодзи-статусов. Подарок будет окружён мерцающими звёздами, а его фон и узор станут цветом и фоновым эмодзи профиля.
  • Подарки, как и коллекционные имена и номера, можно будет передать или выставить на аукцион с помощью блокчейна TON. Это позволит сохранить доступ к ним. Также подарок можно поместить в TON-кошелёк.
  • Дарить подарки можно теперь и каналу — они отобразятся в его профиле. Его также можно конвертировать в коллекционный за «небольшое количество “звёзд”». Такие подарки можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках.
  • Владельцы могут поделиться коллекционными подарками в «Историях». У каждого коллекционного подарка теперь есть уникальная ссылка формата t.me/nft, которую можно отправить друзьям или опубликовать в канале.
  • Подарки можно фильтровать: отсортировать по стоимости, наличию коллекционного статуса, дате получения, а также выпуску в ограниченном или неограниченном количестве.
Telegram добавил возможность добавлять подарки в статус и дарить их каналам

#новости #telegram

1
20 комментариев
Вадим Д.

Товарищ Паша, можно уже функциональный апдейт? Желательно мажорный? И чтоб без подарков?
Дедушка Мороз вернул моё письмо, сказал написать сюда.
Давайте полезное пилите, замумукали своими подарками, я не за это прем оплачиваю.

12
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Максим Исаев

Никто ж не заставляет оплачивать. А Паше надо деньги зарабатывать

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Марк Кац

Товарищ Паша, а можно выпустить отдельное приложение где будут только чаты и контакты, без групп, аудиосообщений, звонков, каналов и прочего функционала?)

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Камиль Харисян
3
2
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