В исходном коде Telegram нашли упоминание функции «заморозки» аккаунтов за нарушение правил платформы

Попавшие под ограничения пользователи не смогут отправлять сообщения «или совершать какие-либо действия» в мессенджере, кроме чтения. Упоминания «заморозки» аккаунтов обнаружили в исходном коде приложения Telegram для macOS и стороннего клиента Unigram. Об этом пишут «Код Дурова» и Telegram Info.«Замороженные» аккаунты будут работать в режиме «только чтение». Они не смогут отправлять сообщения или «совершать какие-либо действия» в мессенджере.Ограничения, вероятно, будут касаться и личных сообщений в адрес контактов. Кроме того, другие пользователи смогут видеть специальную пометку в профиле замороженных аккаунтов, полагает Telegram Info.Обжаловать «заморозку» можно будет через SpamBot. Если пользователь не сможет оспорить решение в течение «некоторого времени», аккаунт удалят, пишет «Код Дурова».#новости