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Артур Томилко
Телеграм

В исходном коде Telegram нашли упоминание функции «заморозки» аккаунтов за нарушение правил платформы

Попавшие под ограничения пользователи не смогут отправлять сообщения «или совершать какие-либо действия» в мессенджере, кроме чтения.

  • Упоминания «заморозки» аккаунтов обнаружили в исходном коде приложения Telegram для macOS и стороннего клиента Unigram. Об этом пишут «Код Дурова» и Telegram Info.
  • «Замороженные» аккаунты будут работать в режиме «только чтение». Они не смогут отправлять сообщения или «совершать какие-либо действия» в мессенджере.
  • Ограничения, вероятно, будут касаться и личных сообщений в адрес контактов. Кроме того, другие пользователи смогут видеть специальную пометку в профиле замороженных аккаунтов, полагает Telegram Info.
  • Обжаловать «заморозку» можно будет через SpamBot. Если пользователь не сможет оспорить решение в течение «некоторого времени», аккаунт удалят, пишет «Код Дурова».

#новости

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