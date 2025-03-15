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Артур Томилко
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Французский суд разрешил Павлу Дурову временно покинуть страну — AFP

По данным агентства, он уехал в Дубай.

  • «Он покинул Париж сегодня [15 марта 2025 года] утром», — сообщил AFP осведомлённый источник.
  • По словам другого, французский суд разрешил Дурову уехать из страны «на несколько недель». Ещё один собеседник добавил, что накануне судья удовлетворил ходатайство предпринимателя «об изменении условий надзора», не раскрыв деталей.
  • Третий источник AFP рассказал, что Дуров отправился в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram.
  • В компании отказались от комментариев, пообещав в скором времени опубликовать официальное заявление.
  • Курс связанной с Telegram криптовалюты Toncoin на фоне новости подскочил на 13%, следует из данных Coinmarketcap. На 18:15 мск стоимость монеты составляет $3,26.
Павел Дуров, фото AFP
Павел Дуров, фото AFP
  • Основателя Telegram задержали 24 августа 2024 года в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у ареста основателя Telegram «нет политической подоплёки».
  • Предпринимателя освободили 28 августа, назначив судебный надзор и предъявив предварительные обвинения, связанные в том числе с соучастием в распространении откровенных фото несовершеннолетних лиц, сбыте наркотиков и мошенничестве.
  • Адвокат Дурова называет обвинения «абсурдными». Команда Telegram подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы. Сам предприниматель заявлений после освобождения не делал.
  • После этого Дуров пообещал усилить модерацию в Telegram и наладить взаимодействие с правоохранительными органами заинтересованных стран.
  • В декабре 2024-го мессенджер рассказал, что за год заблокировал 15,4 млн групп и каналов. Большая часть содержала материалы о сексуальном насилии над детьми и пропаганду терроризма.

#новости #дуров

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