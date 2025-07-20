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Полина Лааксо
Телеграм

В Telegram возразили против заявлений Непала об отказе мессенджера сотрудничать с властями — ANI

18 июля 2025 года непальский регулятор распорядился заблокировать Telegram из-за участившихся случаев мошенничества.

  • «Мы исправно реагировали на запросы от судебных органов Непала», — следует из заявления Telegram, которое приводит агентство ANI. Внимание на это обратил «Код Дурова».
  • По словам представителей мессенджера, он «активно модерирует вредоносные» публикации, а также «удаляет контент, связанный с мошенничеством и отмыванием денег, — как только его находит».
Источник фото: Bankier
Источник фото: Bankier
  • В мае 2025 года заблокировать Telegram распорядились власти Вьетнама — из-за нарушения местных законов, писало Reuters. Речь шла об обязанности отслеживать, удалять и блокировать противоправную информацию. По данным ANI, бан уже сняли.
  • В июне о временном запрете на работу Telegram потребовал регулятор в Малайзии — из-за каналов, которые размещали «неподтверждённые» сообщения о государственных органах.
Полина Лааксо
Телеграм
Нелогичные действия французских властей, четыре дня как в «одиночке» и «огонь по своим»: Павел Дуров дал второе интервью Такеру Карлсону

Краткая выжимка разговора основателя Telegram с американским журналистом.

Дуров

#новости #telegram

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