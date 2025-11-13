Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Телеграм

Власти Франции сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения по миру — СМИ

Основатель Telegram может свободно выезжать из страны и не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке.

Источник фото: Global Look Press
Источник фото: Global Look Press
  • О решении властей Франции от 10 ноября 2025 года сообщило Bloomberg со ссылкой на источник. Парижская прокуратура на запрос издания не ответила. Дуров комментарий не дал.
  • Информацию также подтверждает источник AFP. По его словам, в течение года предприниматель добросовестно соблюдал условия судебного надзора. Допрашивали его трижды. Адвокаты Дурова от комментариев отказались.

  • Предпринимателя задержали в парижском аэропорту и поместили под стражу 24 августа 2024 года.

  • Источники местных СМИ говорили, что отсутствие модерации в Telegram и нежелание сотрудничать с органами превращает его в соучастника преступлений. Без конспирологии тоже не обошлось. WSJ допускало, что основатель может представлять ценность для западных спецслужб.

  • В Telegram заявляли, что соблюдают законы ЕС. Libération также сообщало, что мессенджер создал отдельный канал связи для Главного управления внутренней безопасности МВД Франции и якобы помог предотвратить несколько терактов.

  • В защиту Дурова высказались разные предприниматели. Илон Маск саркастично назвал ситуацию «убедительной рекламой первой поправки» о свободе слова. Олег Тиньков заявил, что «утопические мысли» Дурова не должны лишать его свободы.

  • Создатель Ethereum Виталик Бутерин написал, что задержание за якобы плохую модерацию и нераскрытие данных пользователей «вызывает тревогу за будущее ПО и свободы коммуникаций в Европе». Создатель Y Combinator Пол Грэм отметил: «Сложно представить себе страну, которая одновременно арестовывает основателя Telegram и остаётся крупным центром стартапов».

  • Дурова отпустили 28 августа под судебный надзор, предъявив ему предварительные обвинения, среди которых в том числе отказ от передачи информации правоохранительным органам, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и отмывании денег.

  • В июне 2025 года Le Monde сообщило, что предприниматель смог добиться смягчения надзора, получив право выезжать в Дубай на срок не дольше 14 дней подряд. Как отмечало Reuters, во Франции попасть под формальное расследование ещё не значит быть признанным виновным. Оно может длиться годами. Да и дело могут переквалифицировать.

Полина Лааксо
Телеграм
О мотивации сотрудников, эмоциональном Маске, монетизации, битке за $1 млн и «пиках точёных»: Павел Дуров дал интервью Лексу Фридману

В заметке — несколько цитат из беседы на 4,5 часа, в которой, как и всегда, не обошлось без разговоров о свободах и цензуре.

Павел Дуров

#новости

6
5
1
1
1
57 комментариев