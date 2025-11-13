Власти Франции сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения по миру — СМИ

Предпринимателя задержали в парижском аэропорту и поместили под стражу 24 августа 2024 года.

Источники местных СМИ говорили, что отсутствие модерации в Telegram и нежелание сотрудничать с органами превращает его в соучастника преступлений. Без конспирологии тоже не обошлось. WSJ допускало, что основатель может представлять ценность для западных спецслужб.

В Telegram заявляли, что соблюдают законы ЕС. Libération также сообщало, что мессенджер создал отдельный канал связи для Главного управления внутренней безопасности МВД Франции и якобы помог предотвратить несколько терактов.

В защиту Дурова высказались разные предприниматели. Илон Маск саркастично назвал ситуацию «убедительной рекламой первой поправки» о свободе слова. Олег Тиньков заявил, что «утопические мысли» Дурова не должны лишать его свободы.

Создатель Ethereum Виталик Бутерин написал, что задержание за якобы плохую модерацию и нераскрытие данных пользователей «вызывает тревогу за будущее ПО и свободы коммуникаций в Европе». Создатель Y Combinator Пол Грэм отметил: «Сложно представить себе страну, которая одновременно арестовывает основателя Telegram и остаётся крупным центром стартапов».

Дурова отпустили 28 августа под судебный надзор, предъявив ему предварительные обвинения, среди которых в том числе отказ от передачи информации правоохранительным органам, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и отмывании денег.