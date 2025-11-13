Власти Франции сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения по миру — СМИ

Основатель Telegram может свободно выезжать из страны и не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке.Источник фото: Global Look PressО решении властей Франции от 10 ноября 2025 года сообщило Bloomberg со ссылкой на источник. Парижская прокуратура на запрос издания не ответила. Дуров комментарий не дал.Информацию также подтверждает источник AFP. По его словам, в течение года предприниматель добросовестно соблюдал условия судебного надзора. Допрашивали его трижды. Адвокаты Дурова от комментариев отказались.Предпринимателя задержали в парижском аэропорту и поместили под стражу 24 августа 2024 года.Источники местных СМИ говорили, что отсутствие модерации в Telegram и нежелание сотрудничать с органами превращает его в соучастника преступлений. Без конспирологии тоже не обошлось. WSJ допускало, что основатель может представлять ценность для западных спецслужб.В Telegram заявляли, что соблюдают законы ЕС. Libération также сообщало, что мессенджер создал отдельный канал связи для Главного управления внутренней безопасности МВД Франции и якобы помог предотвратить несколько терактов.В защиту Дурова высказались разные предприниматели. Илон Маск саркастично назвал ситуацию «убедительной рекламой первой поправки» о свободе слова. Олег Тиньков заявил, что «утопические мысли» Дурова не должны лишать его свободы.Создатель Ethereum Виталик Бутерин написал, что задержание за якобы плохую модерацию и нераскрытие данных пользователей «вызывает тревогу за будущее ПО и свободы коммуникаций в Европе». Создатель Y Combinator Пол Грэм отметил: «Сложно представить себе страну, которая одновременно арестовывает основателя Telegram и остаётся крупным центром стартапов».Дурова отпустили 28 августа под судебный надзор, предъявив ему предварительные обвинения, среди которых в том числе отказ от передачи информации правоохранительным органам, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и отмывании денег.В июне 2025 года Le Monde сообщило, что предприниматель смог добиться смягчения надзора, получив право выезжать в Дубай на срок не дольше 14 дней подряд. Как отмечало Reuters, во Франции попасть под формальное расследование ещё не значит быть признанным виновным. Оно может длиться годами. Да и дело могут переквалифицировать.Полина ЛааксоТелеграм1 октО мотивации сотрудников, эмоциональном Маске, монетизации, битке за $1 млн и «пиках точёных»: Павел Дуров дал интервью Лексу Фридману В заметке — несколько цитат из беседы на 4,5 часа, в которой, как и всегда, не обошлось без разговоров о свободах и цензуре. #новости