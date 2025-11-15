Telegram обновился: добавили возможность вести в «Историях» трансляции с платными «закрепами» и планировать регулярные сообщения

Обновление вышло и для iOS, и для Android, но официального анонса с перечислением функций на этот раз не было. Почему — неизвестно.Скриншот vc.ruВ версии Telegram 12.2 можно настроить отправку повторяющихся сообщений. Регулярность — ежедневно и еженедельно, раз в две недели или месяц, раз в квартал, полгода и год. Интерфейс на iOS лишь частично локализован на момент публикации этой заметки.В «Историях» — со вкладки Live — дали возможность запускать прямые эфиры от лица своего личного аккаунта или каналe. В настройках можно указать стоимость отправки комментариев. Валюта — нативные для мессенджера «звёзды».За них же зрители смогут закреплять свои комментарии во время трансляции. До 50 «звёзд» стоит закреп на одну минуту, при этом сообщение должно содержать не больше 60 символов и одного эмодзи. Перечисление 2000-9999 «звёзд» позволит закрепить в чате сообщение на 280 символов с десятью эмодзи. Есть и другие опции.Добавили также новую механику для подарков: лимитированные смогут продавать через аукцион. Если ставка «вылетела» из топа по итогам первого раунда, её учтут в следующем. При проигрыше во всех раундах предложенные за подарок «звёзды» вернутся на счёт в полном объёме — без вычета комиссии.Источник: TelelakelИсточник: TelelakelСреди других обновлений: больше эффекта «жидкого стекла» в интерфейсах обоих приложений; возможность определять, кто увидит сохранённую в профиле музыку, запрещать каналам присылать подарки и сразу решать, добавлять новый контакт в телефонную книжку или нет.#новости