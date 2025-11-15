Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Телеграм

Telegram обновился: добавили возможность вести в «Историях» трансляции с платными «закрепами» и планировать регулярные сообщения

Обновление вышло и для iOS, и для Android, но официального анонса с перечислением функций на этот раз не было. Почему — неизвестно.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В версии Telegram 12.2 можно настроить отправку повторяющихся сообщений. Регулярность — ежедневно и еженедельно, раз в две недели или месяц, раз в квартал, полгода и год. Интерфейс на iOS лишь частично локализован на момент публикации этой заметки.
  • В «Историях» — со вкладки Live — дали возможность запускать прямые эфиры от лица своего личного аккаунта или каналe. В настройках можно указать стоимость отправки комментариев. Валюта — нативные для мессенджера «звёзды».
  • За них же зрители смогут закреплять свои комментарии во время трансляции. До 50 «звёзд» стоит закреп на одну минуту, при этом сообщение должно содержать не больше 60 символов и одного эмодзи. Перечисление 2000-9999 «звёзд» позволит закрепить в чате сообщение на 280 символов с десятью эмодзи. Есть и другие опции.
  • Добавили также новую механику для подарков: лимитированные смогут продавать через аукцион. Если ставка «вылетела» из топа по итогам первого раунда, её учтут в следующем. При проигрыше во всех раундах предложенные за подарок «звёзды» вернутся на счёт в полном объёме — без вычета комиссии.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftelelakel%2F708%3Fsingle&postId=2390138" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Telelakel</a>
Источник: Telelakel
Источник: Telelakel
Источник: Telelakel
  • Среди других обновлений: больше эффекта «жидкого стекла» в интерфейсах обоих приложений; возможность определять, кто увидит сохранённую в профиле музыку, запрещать каналам присылать подарки и сразу решать, добавлять новый контакт в телефонную книжку или нет.

#новости

3
16 комментариев