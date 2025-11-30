Популярное
Артур Томилко
Телеграм

Правительство Индии обязало WhatsApp*, Telegram и другие мессенджеры проверять активность SIM-карт, привязанных к профилям пользователей, каждые 90 дней

Сейчас приложения проверяют номер только при установке, а после могут работать даже с извлечённой или деактивированной SIM-картой.

Фото AFP
Фото AFP
  • Новые правила направлены на борьбу с мошенничеством и должны затруднить им доступ к сервисам, пишет India.com. По данным индийский властей, злоумышленники активно пользуются отсутствием регулярных проверок номеров для рассылки спама и обмана пользователей, в том числе с украденных аккаунтов.
  • Департамент телекоммуникаций Индии обязал WhatsApp*, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai и Josh подтверждать номера телефонов пользователей каждые 90 дней и блокировать доступ, если активность SIM-карты не подтверждена.
  • Дополнительные требования ввели для веб-версий сервисов. Они должны автоматически выходить из аккаунта каждые шесть часов и предлагать повторную авторизацию через QR-код.
  • Некоторые эксперты по кибербезопасности отметили, что мера будет иметь ограниченный эффект. Мошенники по-прежнему могут использовать поддельные или чужие удостоверения личности для получения новых SIM-карт.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в Росси экстремистской и запрещена.

#новости #мессенджеры #индия

