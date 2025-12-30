Популярное
Таня Боброва
Телеграм

В бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию коротких пересказов постов

Пока она «не работает в полной мере».

Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fd_code%2F24806&postId=2674221" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Код Дурова</a>»
Источник: «Код Дурова»
  • Внимание на функцию в бета-версии 12.3 обратил Beta Info. Её также смог протестировать Telegram-канал Telelakel.
  • Кнопка суммаризации закрепляется в верхней части справа от поста. Исходное сообщение можно вернуть, нажав на плашку над текстом публикации, пишет Beta Info. По его словам, пока функция работает не во всех каналах.
  • В Telegram Info предполагают, что за выжимку сообщений отвечает децентрализованная вычислительная сеть Cocoon. Её в конце ноября 2025 года представил основатель мессенджера Павел Дуров.
  • Также в бета-версии 12.3 для Android канал Telegram Info заметил «масштабный редизайн»: основные разделы вроде «Мой профиль» и «Контакты» перенесли в нижнюю панель, обновили иконки, строка глобального поиска стала доступна над списком чатов и не скрывается при прокрутке. «Код Дурова» отмечает, что обновлённый дизайн Android-приложения «выдержан в стиле iOS-версии».
Источник: Telegram Info
Источник: Telegram Info
  • 30 декабря 2025 года Telegram Info также сообщил о тестировании функции Emoji Stake в бета-версии для Android. Согласно найденным строкам кода, пользователи смогут делать ставки в виртуальной валюте, которая обозначена эмодзи бриллианта, для игры с игровым кубиком.

#новости #telegram

