В бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию коротких пересказов постов

Пока она «не работает в полной мере».Источник: «Код Дурова»Внимание на функцию в бета-версии 12.3 обратил Beta Info. Её также смог протестировать Telegram-канал Telelakel.Кнопка суммаризации закрепляется в верхней части справа от поста. Исходное сообщение можно вернуть, нажав на плашку над текстом публикации, пишет Beta Info. По его словам, пока функция работает не во всех каналах.В Telegram Info предполагают, что за выжимку сообщений отвечает децентрализованная вычислительная сеть Cocoon. Её в конце ноября 2025 года представил основатель мессенджера Павел Дуров.Также в бета-версии 12.3 для Android канал Telegram Info заметил «масштабный редизайн»: основные разделы вроде «Мой профиль» и «Контакты» перенесли в нижнюю панель, обновили иконки, строка глобального поиска стала доступна над списком чатов и не скрывается при прокрутке. «Код Дурова» отмечает, что обновлённый дизайн Android-приложения «выдержан в стиле iOS-версии».Источник: Telegram Info30 декабря 2025 года Telegram Info также сообщил о тестировании функции Emoji Stake в бета-версии для Android. Согласно найденным строкам кода, пользователи смогут делать ставки в виртуальной валюте, которая обозначена эмодзи бриллианта, для игры с игровым кубиком.#новости #telegram