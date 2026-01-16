Роскомнадзор уточнил, что «новые меры по ограничению» Telegram «в настоящее время не применяются»

Ведомство отреагировало на слухи об очередных блокировках с его стороны.Источник фото: BloombergПо состоянию на 21:47 мск 16 января 2026 года количество жалоб на проблемы с Telegram за час составляет 34 штуки, следует из данных Downdetector.Утром 16 января «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщила, что Роскомнадзор ввёл «новые ограничения», из-за которых часть россиян столкнулась со сбоями при отправке сообщений и медиафайлов.В августе 2025 года ведомство заявило о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.Из-за блокировки звонков пользователи WhatsApp* и Telegram подали иск к Роскомнадзору и Минцифры, однако суд прекратил производство, так как заявитель «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов».В конце декабря 2025 года пользователи в России пожаловались на сбои в работе WhatsApp*. Источник РБК на телеком-рынке утверждал, что с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. В WhatsApp* заявляли, что намерены «бороться за пользователей».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #telegram