В Совфеде подтвердили, что РКН ограничивает в Telegram не только звонки, но и передачу файлов

На проблему с их загрузкой пользователи жалуются как минимум с января 2026 года. Роскомнадзор (РКН) вводит ограничения «поэтапно» с августа 2025 года, уточнил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин. Когда регулятор начал замедлять передачу файлов, он не уточнил.Причину озвучивали и раньше — это невыполнение требований российского законодательства, помогающих предупреждать и пресекать преступления на территории России.Про потенциальную блокировку мессенджера Шейкин ничего не сказал, но отметил: ограничения «позволяют» россиянам перейти на другие мессенджеры.В РКН на запрос «Осторожно Media» назвали слова чиновника «исчерпывающими».В августе 2025 года РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.Из-за блокировки звонков пользователи WhatsApp* и Telegram подали иск к Роскомнадзору и Минцифры, однако суд прекратил производство, так как заявитель «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов».Очередной сбой в работе Telegram в России произошёл 16 января 2026 года. РКН тогда сказал, что не применял «новые меры», но список уже вводимых не привёл.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #telegram