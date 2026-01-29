Партнёрство Telegram и xAI о внедрении чат-бота Grok в мессенджер не состоялось из-за вопросов о конфиденциальности данных пользователей — «Код Дурова»

Опасения вызывал факт, что ИИ-решения в основном опираются на централизованных ИИ-провайдеров, которые могут использовать передаваемые им данные в своих интересах, утверждает издание.Источник: TEDВ мае 2025 года Павел Дуров рассказал, что Telegram и xAI Илона Маска договорились о партнёрстве сроком на год. По нему чат-бота Grok интегрируют «во все приложения мессенджера», а сама компания получит $300 млн и 50% выручки от подписок xAI, проданных через мессенджер. Тогда же Маск заявил: стороны ещё ничего не подписали. Дуров в ответ на это уточнил: «формальности пока не уладили», при этом «принципиальное согласие» есть. Запуск планировался на лето 2025-го, но так и не состоялся, пишет «Код Дурова» со ссылкой на источники. Кроме Grok, мессенджер рассматривал сотрудничество с Perplexity и другими ИИ-компаниями, отмечает издание. Но во всех случаях переговоры упирались в один и тот же вопрос — «как гарантировать абсолютную конфиденциальность пользователей Telegram без компромиссов и “серых” зон в работе ИИ». Среди опасений — риски передачи данных централизованным ИИ-провайдерам, которые могут использовать их для своих нужд, и реакция пользователей, не желающих отдавать третьим сторонам личные сообщения и документы. Якобы поэтому у мессенджера возникла идея децентрализованного подхода к ИИ — и в итоге от идеи интеграции решили отказаться. Источники «Кода Дурова» отметили, что для Telegram приоритет — защита пользовательских данных, даже если это означает отказ от «громких ИИ-партнёрств и денег».Но интерес к ИИ-инструментам не исчез: вместо этого мессенджер запустил Cocoon — децентрализованную сеть для обработки ИИ-запросов. Полина ЛааксоТелеграм29.10.2025Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon на базе TON Он состоится в ноябре 2025 года. #новости