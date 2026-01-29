Партнёрство Telegram и xAI о внедрении чат-бота Grok в мессенджер не состоялось из-за вопросов о конфиденциальности данных пользователей — «Код Дурова»

В мае 2025 года Павел Дуров рассказал, что Telegram и xAI Илона Маска договорились о партнёрстве сроком на год. По нему чат-бота Grok интегрируют «во все приложения мессенджера», а сама компания получит $300 млн и 50% выручки от подписок xAI, проданных через мессенджер. Тогда же Маск заявил: стороны ещё ничего не подписали. Дуров в ответ на это уточнил: «формальности пока не уладили», при этом «принципиальное согласие» есть.

Запуск планировался на лето 2025-го, но так и не состоялся, пишет «Код Дурова» со ссылкой на источники. Кроме Grok, мессенджер рассматривал сотрудничество с Perplexity и другими ИИ-компаниями, отмечает издание.

Но во всех случаях переговоры упирались в один и тот же вопрос — «как гарантировать абсолютную конфиденциальность пользователей Telegram без компромиссов и “серых” зон в работе ИИ». Среди опасений — риски передачи данных централизованным ИИ-провайдерам, которые могут использовать их для своих нужд, и реакция пользователей, не желающих отдавать третьим сторонам личные сообщения и документы.

Якобы поэтому у мессенджера возникла идея децентрализованного подхода к ИИ — и в итоге от идеи интеграции решили отказаться. Источники «Кода Дурова» отметили, что для Telegram приоритет — защита пользовательских данных, даже если это означает отказ от «громких ИИ-партнёрств и денег».