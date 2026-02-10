«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением»: Павел Дуров прокомментировал сообщения о «замедлении» Telegram в России

Основатель мессенджера высказался в своём Telegram-канале.Источник фото: Astana HubОн напомнил, что «восемь лет назад Иран попытался применить ту же стратегию» — заставить граждан перейти на подконтрольные государству мессенджеры, «созданные для слежки и политической цензуры», — но ничего из этого не вышло.По словам Дурова, несмотря на запрет Telegram, «большинство иранцев» по-прежнему пользуются мессенджером.Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, не взирая на давление.Павел Дуров, основатель TelegramРоссийские пользователи стали жаловаться на проблемы в работе Telegram 9 и 10 февраля 2026 года. Источники РБК сообщили, что власти решили начать «замедлять» сервис. Собеседник «Ротонды» утверждает, что ограничения коснулись только отправки медиафайлов.Роскомнадзор лишь указал, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат.С лета 2025 года регулятор уже ограничивает звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) «для противодействия преступникам».Полина ЛааксоСервисы1чДомен YouTube убрали из Нацсистемы доменных имён — в ИТ-отрасли говорят, что это позволяет РКН полностью заблокировать сервис и перенаправить мощности на «замедление» Telegram Последний ограничивают из-за «неисполнения законодательства».10 февраля 2026 года жители некоторых регионов России пожаловались на полную недоступность YouTube без VPN. Видеосервис «замедляют» с 2024 года.#новости #telegram