«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением»: Павел Дуров прокомментировал сообщения о «замедлении» Telegram в России

Домен YouTube убрали из Нацсистемы доменных имён — в ИТ-отрасли говорят, что это позволяет РКН полностью заблокировать сервис и перенаправить мощности на «замедление» Telegram

Последний ограничивают из-за «неисполнения законодательства». 10 февраля 2026 года жители некоторых регионов России пожаловались на полную недоступность YouTube без VPN. Видеосервис «замедляют» с 2024 года.