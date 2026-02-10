Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Телеграм

«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением»: Павел Дуров прокомментировал сообщения о «замедлении» Telegram в России

Основатель мессенджера высказался в своём Telegram-канале.

Источник фото: Astana Hub
Источник фото: Astana Hub
  • Он напомнил, что «восемь лет назад Иран попытался применить ту же стратегию» — заставить граждан перейти на подконтрольные государству мессенджеры, «созданные для слежки и политической цензуры», — но ничего из этого не вышло.
  • По словам Дурова, несмотря на запрет Telegram, «большинство иранцев» по-прежнему пользуются мессенджером.

Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, не взирая на давление.

Павел Дуров, основатель Telegram
  • Российские пользователи стали жаловаться на проблемы в работе Telegram 9 и 10 февраля 2026 года. Источники РБК сообщили, что власти решили начать «замедлять» сервис. Собеседник «Ротонды» утверждает, что ограничения коснулись только отправки медиафайлов.
  • Роскомнадзор лишь указал, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат.
  • С лета 2025 года регулятор уже ограничивает звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) «для противодействия преступникам».
Полина Лааксо
Сервисы
Домен YouTube убрали из Нацсистемы доменных имён — в ИТ-отрасли говорят, что это позволяет РКН полностью заблокировать сервис и перенаправить мощности на «замедление» Telegram

Последний ограничивают из-за «неисполнения законодательства».

  • 10 февраля 2026 года жители некоторых регионов России пожаловались на полную недоступность YouTube без VPN. Видеосервис «замедляют» с 2024 года.

#новости #telegram

12
5
2
1
1
1
70 комментариев