Таня Боброва
Телеграм

«Конкуренция — движущая сила инноваций»: Павел Дуров снова раскритиковал «принудительный перевод» пользователей в другие мессенджеры

Основатель Telegram во второй раз высказался по поводу замедления сервиса в России — теперь в своём русскоязычном канале.

  • Он назвал «ошибочным» использование примера китайского мессенджера WeChat в качестве «аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение».
  • WeChat сначала стал «лидером в свободной конкурентной борьбе», и только потом государство «начало интегрировать в него свои услуги», отметил Дуров. По его словам, таким же образом лидирующими по аудитории мессенджерами в Южной Корее и Японии стали KakaoTalk и Line.

В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками.

Конкуренция — движущая сила инноваций. Её устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей.

Павел Дуров, основатель Telegram
  • 10 февраля 2026 года Дуров прокомментировал сообщения о замедлении Telegram в России в своём англоязычном канале. Тогда он также отметил, что ограничение свободы граждан «никогда не бывает правильным решением», и привёл в пример Иран.
  • Российские пользователи стали жаловаться на проблемы в работе Telegram 9 и 10 февраля 2026 года. Источники РБК сообщили, что власти решили начать замедлять сервис. Собеседник «Ротонды» утверждал, что ограничения коснулись только отправки медиафайлов.
  • Роскомнадзор лишь указал, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат. С лета 2025 года регулятор уже ограничивает звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) «для противодействия преступникам».

#новости #telegram

