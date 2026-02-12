«Конкуренция — движущая сила инноваций»: Павел Дуров снова раскритиковал «принудительный перевод» пользователей в другие мессенджеры

В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками.

Конкуренция — движущая сила инноваций. Её устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей.