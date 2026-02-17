В бета-версии Telegram для iOS обнаружили функцию запрета на копирование контента в личных чатах

И «умное» распознавание дат для напоминаний.Источник: Beta InfoВнимание на функцию в бета-версии 12.5 обратил Beta Info. Её также заметил Telegram-канал Telelakel.Пользователи смогут запретить своим контактам копировать, сохранять и пересылать контент из личных чатов. Включить функцию можно в настройках контакта по кнопке «Изменить», затем — «Запретить копирование».В той же бета-версии Beta Info заметило опцию автоматического распознавания дат в сообщениях и создания напоминаний. Telegram определит фразы «сегодня», «завтра» или даты и предложит создать напоминание. Если его создать в группе, уведомление придёт в «Избранное».Источник: Telelakel#новости #telegram