Telegram назвал «фабрикацией» слова Минцифры о возможных дырах в шифровании переписок

18 февраля 2026 года глава ведомства Максут Шадаев заявил о «прямых подтверждениях от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы».Источник фото: Bloomberg«Заявления российского правительства о том, что шифрование в Telegram ненадёжное, — сознательная фабрикация», — сообщили Reuters в компании.По её словам, так оно пытается оправдать ограничения, которые вводит против Telegram, и то, что вынуждает россиян переходить в «подконтрольный властям» Max, разработанный «для массовой слежки и цензуры».В июне 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Им стал Max, который развивает «дочка» VK.В августе РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам».В начале февраля 2026-го пользователи Telegram в России стали жаловаться на проблемы в работе сервиса в целом. Источники РБК сообщили, что власти решили его замедлять. После этого РКН заявил, что мессенджер не соблюдает законы, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат.17 февраля канал Baza со ссылкой на источники в «нескольких ведомствах» написал, что с 1 апреля Роскомнадзор приступит к блокировке Telegram «по аналогии с Instagram* и Facebook*». Регулятору было «нечего добавить к ранее опубликованной информации».*WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости