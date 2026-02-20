Популярное
Полина Лааксо
Телеграм

РКН заявил, что Telegram «системно поддерживает» инфраструктуру для сервисов «пробива» данных

В Минцифры до этого указывали на возможные дыры в шифровании.

Источник фото: Bloomberg
  • «Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека», — заявили RT в Роскомнадзоре (РКН).
  • Регулятор признаёт, что по его требованию Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов, но «принципиально ситуация не меняется» — новые сервисы всё равно появляются. Мессенджер призвали пресекать раскрытие данных и исключить возможность находить каналы для «пробива» в поиске.
  • 18 февраля 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил о «прямых подтверждениях от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы». В компании приравняли его слова к «сознательной фабрикации».
  • В июне 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Им стал Max, который развивает «дочка» VK.
  • В августе РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам».
  • В начале февраля 2026-го пользователи Telegram в России стали жаловаться на проблемы в работе сервиса в целом. Источники РБК сообщили, что власти решили его замедлять. После этого РКН заявил, что мессенджер не соблюдает законы, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат.
  • 17 февраля канал Baza со ссылкой на источники в «нескольких ведомствах» написал, что с 1 апреля Роскомнадзор приступит к блокировке Telegram «по аналогии с Instagram* и Facebook*». Регулятору было «нечего добавить к ранее опубликованной информации».

*WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

